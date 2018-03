Grimme-Preis für Streaming-Serien – „Babylon Berlin“ geehrt

"Dark": In der Netflix-Serie begeben sich nach dem Verschwinden eines Kindes vier Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das drei Generationen umspannt.

"Dark": In der Netflix-Serie begeben sich nach dem Verschwinden eines Kindes vier Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das drei Generationen umspannt.

"Dark": Das ist die erste deutsche Netflix-Serie "Dark": In der Netflix-Serie begeben sich nach dem Verschwinden eines Kindes vier Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das drei Generationen umspannt.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Essen. Novum bei der Vergabe der 54. Grimme-Preise: Gleich drei Bezahlsender kommen mit ihren eigenproduzierten Serien zu Ehren. Mit Netflix erhält erstmals ein Streamingdienst für seine Serie "Dark" eine Auszeichnung für Qualitätsfernsehen, wie die Veranstalter am Mittwoch in Essen mitteilten.

Außerdem bekommt die erste Koproduktion von ARD und dem Pay-TV-Anbieter Sky , die historische Krimiserie "Babylon Berlin", einen Grimme-Preis. Mit "4Blocks" erhält eine dritte Serie eines Bezahlsenders (TNT Serie) eine Auszeichnung.

"Die Qualität dieser hochklassigen Serien zeigt, dass Deutschland auch auf dem internationalen Serienmarkt bestehen kann", sagte die Direktorin des Grimme-Instituts, Frauke Gerlach.

Gangsterserie "4 Blocks" über Berlin-Neukölln geht an den Start In der TV-Serie stellt "Toni" seine Vorherrschaft in dem Viertel unter Beweis. Gangsterserie "4 Blocks" über Berlin-Neukölln geht an den Start

Neu: Die Rubrik "Journalistische Leistung"

Der undotierte Grimme-Preis, der in diesem Jahr zum 54. Mal vergeben wird, gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis. Der Preis würdigt Fernsehsendungen, die für die Programmpraxis vorbildlich und modellhaft sind. Die Auszeichnung wird in den Kategorien Fiktion, Unterhaltung, Information und Kultur sowie Kinder und Jugend vergeben.

Der Bezahlsender Sky hat mit „Babylon Berlin“ eine hochgelobte Serie produziert. Wir zeigen Bilder aus der aufwändigen Produktion. Gereon Rath (Volker Bruch) steht im Zentrum der Handlung der neuen Crime-Serie von Tom Tykwer, Achim von Borries und Henk Handloegten. Der Kommissar ermittelt in einem Erpressungsfall, der ihn ins Berlin von 1929 führt. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Die „Goldenen Zwanziger“ haben die Hauptstadt erreicht – zumindest in Kunst und Kultur. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) bewegt sich aber auch zu einer Zeit, in der es politisch viel Zündstoff gibt. Die Weimarer Republik steht zwischen Emanzipation und Extremismus. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Im Berliner Polizeipräsidium trifft Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) auf Kommissar Gereon Rath. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Rath wird in Berlin Bruno Wolter (Peter Kurth) zugeteilt, der schon länger mit Charlotte Ritter (Liv Lisa Fries) zusammenarbeitet. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017



Die Ermittler kommen auf die Spur eines Pornorings – und befinden sich bald mitten in einem undurchsichtigen Spiel um Korruption, Prostitution und Waffenhandel. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) und Charlotte (Liv Lisa Fries) „erleben einiges zusammen“, wie Hauptdarsteller Volker Bruch in einem Interview vor der Premiere verriet. Foto: dpa

Jördis Triebel (Mitte) spielt in „Babylon Berlin“ die Rolle der Dr. Völcker. Foto: dpa

Bruno Wolter (Peter Kurth) bei der Arbeit. Foto: dpa

Auch August Benda (Matthias Brandt) und die Berliner Polizei sind in das instabile Gebilde aus Politik und Kriminalität eingebunden. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017



Sex, Drogen und Musik: Im „Moka Efti“ amüsiert sich Berlin bis zum Exzess. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Gereon Rath (Volker Bruch) führen die Ermittlungen an seine Grenzen. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Die Ermittlungen von Bruno Wolter (Peter Kurth) und Co. im düsteren Berlin sind ab Oktober 2017 bei Sky zu sehen, 2018 soll die Serie dann in der ARD laufen. Foto: Frédéric Batier / X Filme Creative Pool Entertainment GmbH / Degeto Film GmbH / Beta Film GmbH / Sky Deutschland GmbH 2017

Neu eingeführt wurde vor zwei Jahren die Rubrik "Journalistische Leistung" in der Kategorie Information und Kultur. In den drei anderen Kategorien kann jeweils ein zusätzlicher Innovationspreis vergeben werden.

"Circus HalliGalli"-Team und "Neo Magazin Royale" ausgezeichnet

der begehrte Grimme-Preis.

Foto: Caroline Seidel / dpa

Neben den Serien gewinnen auch alt bekannte Fernsehschaffende Grimme-Preise. Für das Husarenstück, der Goldenen-Kamera-Verleihung im ZDF ein Double von US-Schauspieler Ryan Gosling unterzujubeln und den Weg dahin zu dokumentieren, bekommt das "Circus HalliGalli"-Team von ProSieben einen Grimme-Preis.

Wald, tote Tiere und Geheimnisse: Die erste deutsche Netflix-Serie „Dark“ führt die Zuschauer in eine dunkle Welt. Im Zentrum stehen vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, wird die vermeintlich heile Welt aus den Fugen gerissen. Foto: Netflix

Der 20-jährige Louis Hofmann spielt in „Dark“ Jonas Kahnwald, dessen Vater Selbstmord begeht. Foto: Julia Terjung/Netflix / Netflix

Maja Schöne als Hannah Kahnwald. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Jördis Triebel als Katharina Nielsen. Foto: Stefan Erhard / Netflix / Stefan Erhard

Oliver Masucci ermittelt als Kommissar Ulrich Nielsen im Fall der verschwundenen Kinder. Foto: Julia Terjung / Netflix / Netflix



Immer mehr Geheimnisse kommen ans Licht. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Schicksale der Familien sind auf tragische Weise miteinander verknüpft. Foto: Stefan Erhard / Netflix / Stefan Erhard

In „Dark“ wird der Zuschauer auf Zeitreisen geschickt – mit überraschenden Wendungen. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Ermittlungen führen zurück in die Jahre 1986 und 1953. Foto: Stefan Erhard/Netflix / Stefan Erhard

Die Macher hinter „Dark“: Baran bo Odar (Regie), Jantje Friese (Drehbuch), Eric Barmack (Vice President International Originals at Netflix), Quirin Berg (Executive Producer) und Justyna Müsch (Executive Producer, v.l.). Foto: Julia Terjung / Netflix / Netflix

Neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf wird auch der Gosling-Darsteller Ludwig Lehner, ein Koch aus Bayern, geehrt. Die Jury attestiert der Sonderausgabe der Show "gleichermaßen packendes Unterhaltungsfernsehen im gewohnten Stil der Sendung wie auch bitterböse Medienkritik", heißt es in der Begründung.

Zu den dritten Grimme-Ehren kommt das "Neo Magazin Royale" (ZDFneo) für die Folge "Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik". Jan Böhmermann erklärt, wie das "durchkalkulierte Industrieprodukt" deutsche Popmusik zustande kommt. Die Folge gehört "zu den raren Unterhaltungshöhepunkten des Jahres 2017", urteilt die Jury.

Mehr Einzelpreisträger denn je

Der Komiker Jan Böhmermann wird mit dem „Neo Magazin Royale“ für die Folge „Eier aus Stahl – Max Giesinger und die deutsche Industriemusik“ ausgezeichnet.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Die meisten Preise wurden aber wieder in der Kategorie "Information & Kultur" vergeben. Die fünf Grimme-Preise gehen alle an die Öffentlich-Rechtlichen. Im Mittelpunkt steht die Berichterstattung über die Randale um den G20-Gipfel in Hamburg, über Migranten oder das Los von Schulkindern beim Untergang der südkoreanischen Fähre "Sewol".

Insgesamt können dieses Jahr 68 Einzelpreisträger, vom Darsteller bis zum Drehbuchautor, am 13. April in Marl ihre Auszeichnung entgegennehmen. "Masse und Klasse", sagte Gerlach zur Rekordzahl der Einzelpreise. "Die Preisträgerinnen und Preisträger zeigen in hervorragender Weise einen großen Ausschnitt der Vielfalt der Formsprachen und Möglichkeiten, die das Medium Fernsehen zu bieten hat."

"Dark": Das ist die erste deutsche Netflix-Serie "Dark": In der Netflix-Serie begeben sich nach dem Verschwinden eines Kindes vier Familien auf die verzweifelte Suche nach Antworten und der Lösung eines Rätsels, das drei Generationen umspannt. "Dark": Das ist die erste deutsche Netflix-Serie

Der Grimme-Preis gehört seit Jahren zu den bedeutendsten Preisen der TV-Branche und ist benannt nach dem ersten Generaldirektor des Nordwestdeutschen Rundfunks, Adolf Grimme. Die Auswahl der Preisträger treffen unabhängige Jurys aus Medienwissenschaftlern, Journalisten und Bildungsfachleuten. (dpa/epd)