„Hart aber fair“: Die Schuld der Verbraucher am Meeres-Müll

Berlin. Plastik wirkt harmlos, ist aber eine der größten Belastungen für die Weltmeere. Das Material wird nur sehr langsam abgebaut und häuft sich so immer stärker in den Ozeanen an. Dort bedrohen riesige Müllstrudel Pflanzen und Tiere – und Umweltschützer rätseln, wie man die PET-Flaschen und Verpackungen jemals wieder aus dem Wasser kriegen soll.

Das Thema beschäftigte am Montagabend im Nachgang zur Doku "Der blaue Planet" auch Frank Plasberg: "Ertrinken die Meere bald in unserem Müll?", fragte er seine Gäste bei "Hart aber fair".

• Das Problem

Die erste halbe Stunde verbrachte die Runde damit, das Problem zu beschreiben. Es ist immens: Weltweit schwimmen etwa 150 Tonnen Kunststoff in den Ozeanen. "Der meiste Müll kommt über Südostasien in die Meere, vorher wird er häufig von uns aus dorthin transportiert", erklärte dazu der Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens.

Heike Vesper vom WWF wies daraufhin, dass das Problem nicht von alleine verschwinden wird. "Bis eine Plastiktüte zersetzt ist, vergehen Jahrhunderte." Auch würden durch den Plastikmüll jährlich Millionen von Tieren in den Ozeanen sterben. Betroffen seien alle Meere. "An der Nordsee findet man auf 100 Meter Strand etwa 700 Plastikteile", sagte Vesper.

• Lösung I: Der Verbraucher

Doch was kann dagegen getan werden? Der Plastiklobbyist Rüdiger Baunemann vertrat die fragwürdige These, dass nur der Verbraucher etwas ändern könne. Wenn dieser sich etwa gegen aufwändig verpackte Produkte wie 80 Gramm Schinken in 30 Gramm Plastik entscheide, werde die Industrie von sich aus etwas verändern, stellte Baunemann in Aussicht. Außerdem arbeite man bereits an Biokunststoffen, die sich besser recyclen lassen würden.

Seine These unterstützte Baunemann mit dem Verweis auf Plastiktüten und Coffee-to-Go-Becher. Auf beides würden immer mehr Menschen bewusst verzichten. "Wir unterschätzen den Verbraucher, die Leute sind doch nicht doof!", befand der Plastiklobbyist.

Angsteinflößend und faszinierend: Blauhaie sind Hungerkünstler, sie können zwei Monate ohne Futter überleben. Der vierte Teil „Überleben auf Hoher See“ der WDR/BBC-Naturfilmserie „Der Blaue Planet“ zeigt am 12. März um 20.15 Uhr in der ARD, wie einige der größten und eindrucksvollsten Tiere der Welt in der „Sahara der Meere“ ihr Leben meistern. Foto: WDR/BBC

Teufelsrochen sind als reine Plankton-Fresser bekannt. Doch in „Überleben auf Hoher See“ wird zum ersten Mal gezeigt, dass sie auch Fische fressen. Foto: Erik Beita Cortez / WDR/BBC NHU

Pottwale reisen häufig mit blinden Passagieren. Sogenannte Schiffshalter-Fische heften sich an und lassen sich über hunderte von Kilometern mitnehmen. Foto: Franco Banfi / WDR/BBC NHU

Pottwal-Weibchen betreuen ihren Nachwuchs gemeinsam im Team, in sogenannten Kindergärten. Foto: Tony Wu / WDR/BBC NHU

Hätten Sie es gewusst? Pottwal-Weibchen teilen sich das Babysitten und sogar das Säugen mit anderen Mitgliedern in ihrer Gruppe. Foto: Franco Banfi / WDR/BBC NHU



Der Blauhai nutzt die Meeresströmungen als Transportmittel. Sie bringen ihn jährlich 8000 Kilometer weit – ohne große Anstrengung. Foto: Chris Fallows / WDR/BBC NHU

Wunderschön: Schirmquallen bestehen zu 97 Prozent aus Wasser. Sie lassen sich von Strömungen treiben, können aber auch aktiv schwimmen. Foto: Joe Platko / WDR/BBC NHU

Die giftige Portugiesische Galeere sieht aus wie eine Qualle, aber hier tun sich Tausende von Nesseltier-Polypen zwecks Arbeitsteilung zusammen. So bilden sie zum Beispiel ein Segel, mit dessen Hilfe sie sich übers Meer treiben lassen. Sie fangen ihre Beute mit bis zu 30 Meter langen Tentakeln. Foto: Matty Smith / WDR/BBC NHU

Außerhalb der Hohen See lebt der Wanderalbatros auf großer Schwinge. Der größte Seevogel der Welt hält mit einer Flügelspannweite von dreieinhalb Metern einen einsamen Rekord. Foto: Chris Fallows / WDR/BBC NHU

Sie bekommen jedes Jahr nur ein einziges Küken. Aufopferungsvoll ziehen sie es neun Monate lang groß, um ihm den besten Start ins Leben zu ermöglichen. Foto: WDR/BBC



Zurück im Wasser: Ein simples Stück Treibholz bietet vielen Fischen Schutz und Deckung im offenen Meer. Foto: David Valencia / WDR/BBC NHU

Gelbflossen-Thunfische gehören zu den schnellsten Fischen der Meere. Geschwindigkeiten von 60 Kilometern pro Stunde sind keine Seltenheit. Foto: David Valencia / WDR/BBC NHU

Der Walhai ist zwar der größte Fisch in den Meeren, er ernährt sich aber von den kleinsten Lebewesen im Wasser: Plankton. Foto: Simon Pierce / WDR/BBC NHU

Wochenlang war das Team für „Der Blaue Planet“ auf der Suche nach einem geheimnisvollen Phänomen: der „kochenden See. Foto: Erik Beita Cortez / WDR/BBC NHU

• Lösung II: Steuern und Verbote

Mit seinen Ausführungen argumentierte Baunemann gegen Robert Habeck, der vor allem für mehr Steuern und Abgaben auf Plastikverpackungen warb. "Dann werden sich die Hersteller was anderes überlegen", prognostizierte der Chef der Grünen.

Darüber hinaus forderte Habeck, dass Verbraucher besser informiert werden müssten. So müsse etwa klar gemacht werden, wie viel von einer Verpackung tatsächlich recycelt werden kann. Und schließlich müsse es auch Verbote geben, etwa von Mikroplastik. "Das reicht vielleicht nicht, aber es ist ein Anfang."

Gäste bei Frank Plasberg: Rüdiger Baunemann, l-r, Thomas Roeb, Dirk Steffens, Robert Habeck und Heike Vesper.

Foto: Horst Galuschka / imago/Horst Galuschka

• Kann man ohne Plastikverpackungen leben?

Von einem Leben mit möglichst wenig Plastikverpackungen berichtete Kerstin Mommsen. Auf die Idee brachte sie ihr achtjähriger Sohn. Seitdem kauft die Familie Obst und Gemüse nur noch lose; Fleisch und Wurstwaren werden direkt beim Metzger in eine Tupperdose verfrachtet.

"Das ist meine Macht als Verbraucher zu zeigen, dass ich keine Lust mehr auf das ganze Plastik habe", sagte Mommsen. Und formulierte die Hoffnungen, dass es ihr möglichst viele Menschen gleichtun. Denn: "Jede Kaufentscheidung zählt."

• Das Fazit

Das Thema vermüllte Ozeane ist leider nicht neu – wichtig ist es aber allemal. Das machte auch diese Ausgabe von "Hart aber fair" deutlich, bei der man überraschend viel mitnehmen konnte. Etwa die Erkenntnis, dass jeder Einzelne etwas verändern kann – und dass es trotzdem einer aktiven Steuerung durch die Politik bedarf.

In diesem Zusammenhang zeigte sich schließlich auch, wie wichtig die als Verbotspartei verschrienen Grünen sein können. Denn manchmal braucht es genau das: Verbote. Das Image von den Miesepetern nahm Robert Habeck locker: "Es geht nicht darum dem Kunden das Wurstkaufen auszutreiben. Wobei das auch ein spannendes Thema ist, aber nicht für heute Abend."

Zur Ausgabe von "Hart aber fair" in der ARD-Mediathek