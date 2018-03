Anne Will: Talkrunde hängt sich an Flüchtlingsdebatte auf

Eigentlich wollte Anne Will am Sonntagabend über die neue Bundesregierung diskutieren. Am Ende ging es aber erneut nur um Flüchtlinge.

Talkshow Talkrunde von Anne Will hängt sich an Flüchtlingsdebatte auf

Berlin. Nach fast sechs Monaten der Unsicherheit wird am Mittwoch voraussichtlich erneut Angela Merkel vom Bundestag zur Kanzlerin gewählt werden. Das Votum wird zugleich eine Neuauflage der großen Koalition bedeuten, deren Zustandekommen zuletzt vor allem von einer Frage begleitet wurde: Wie viel Neues kann einem solchen Bündnis noch gelingen?

Dieser Frage wollte sich am Sonntagabend auch Anne Will widmen, wobei vor allem das neue Personal der Bundesregierung thematisiert werden sollte. "Kabinett komplett - wofür steht diese neue Regierung?", fragte die Gastgeberin in die Runde.

Bei "Anne Will" ging es nur um Flüchtlinge

Was nach einem breiten Thema klingt, wurde in der Diskussion allerdings furchtbar eng umgesetzt: Zu guten Teilen widmete sich die Runde mal wieder nur dem Thema Flüchtlinge. Der Aufhänger dafür war durchaus vorhanden, schließlich ließ sich Horst Seehofer am Wochenende mit einem "Masterplan für Abschiebungen" zitieren, den er als neuer Innenminister umsetzen will.

Hört man da einen neuen Ton in der Bundesregierung? Durchaus möglich, denn bei Anne Will zeigte sich selbst Manuela Schwesig aufgeschlossen: "Die Flüchtlinge die hier sind, müssen sich an Regeln halten – und wir müssen konsequent abschieben", sagte die SPD-Ministerpräsidentin mit Blick auf Seehofers Ankündigung.

Hat die CSU gewonnen?

Die Deutlichkeit von Schwesigs Äußerungen überraschte, auch wenn sie die humanitäre Pflicht gegenüber Geflüchteten benannte. "Hoffentlich ist da ein neuer Kurs", frohlockte FDP-Chef Christian Lindner. Vielleicht sei das Signal der letzten Bundestagswahl bei Union und SPD angekommen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist noch geschäftsführend im Amt: Am 14. März soll sie zum vierten Mal als Regierungschefin gewählt werden. Das neue Bundeskabinett steht. CDU und SPD stellen jeweils sechs, die CSU drei Minister. Dazu kommen noch Staatsminister. So wird Merkels viertes Kabinett aussehen: Foto: Sean Gallup / Getty Images

Der 45 Jahre alte CDU-Politiker Helge Braun wird Kanzleramtsminister. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Peter Altmaier (CDU), bisher Kanzleramtsminister, wird neuer Wirtschaftsminister. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) bleibt Bundesverteidigungsministerin. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Jens Spahn (CDU), bislang parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium, wird Gesundheitsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Julia Klöckner ist CDU-Chefin in Rheinland-Pfalz und Mitglied im CDU-Bundesvorstand. Sie wird neue Landwirtschaftsministerin. Foto: Andreas Arnold / dpa

Anja Karliczek (CDU) war bislang einfaches Bundestagsmitglied aus NRW. Sie wird Ministerin für Bildung und Forschung. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Monika Grütters (CDU) war bislang Kulturstaatsministerin und soll das Amt auch weiterführen. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Auch bei der CSU stehen die Ministerposten fest: Der bisherige bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Horst Seehofer wird als Innenminister auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständig sein. Foto: Sven Hoppe / dpa

Andreas Scheuer (CSU), bisher Generalsekretär seiner Partei, wird Bundesverkehrsminister. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Gerd Müller (CSU) bleibt Bundesentwicklungsminister. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die CSU-Politikerin Dorothee Bär wird neue Staatsministerin für Digitales. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Auch die Namen der künftigen SPD-Minister sind nun offiziell. Olaf Scholz, bisher Hamburgs Erster Bürgermeister, wird Finanzminister und Vizekanzler. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Heiko Maas (SPD), bislang Justizminister, übernimmt künftig das Auswärtige Amt. Foto: Michael Kappeler / dpa

Katarina Barley (SPD) wird Justizministerin. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Hubertus Heil, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, wird Arbeits- und Sozialminister. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Svenja Schulze, bisher Generalsekretärin der NRW-SPD, übernimmt den Posten als Umweltministerin. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Franziska Giffey, (SPD), bislang Bezirksbürgermeisterin in Berlin-Neukölln, wird die künftige Familienministerin. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

Michael Roth bleibt Staatsminister für Europaangelegenheiten im Auswärtigen Amt Foto: Carsten Koall / Getty Images

Die Bundestagsabgeordnete und Frau des früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering, Michelle Müntefering, wurde zur Staatsministerin für internationale Kulturpolitik ernannt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

"Der Streit ist für die CSU entschieden", sagte auch der Welt-Journalist Robin Alexander. Schließlich hätten die Bayern die Obergrenze durchgesetzt – und am Ende sei sogar die SPD der CSU-Linie beigesprungen. Entscheidend sei nun für die Zahl der Rückführungen, ob sich die große Koalition darauf verständige könne, wieder nach Afghanistan abzuschieben.

Markige Worte

Tatsächlich bleibt abzuwarten, was auf Seehofers markige Worte folgen wird und inwieweit die SPD den von ihm ausgerufenen "Law and Order"-Ansatz wirklich mittragen wird. "Es ändern sich jetzt die Worte, die Taten haben sich ja schon geändert", sagte dazu der Journalist Alexander. Schließlich habe die Kanzlerin ihre Politik längst angepasst, etwa mit dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei.

"Horst Seehofer ist völlig unglaubwürdig", befand Sahra Wagenknecht. Die Bundesregierung habe die Probleme beständig verschleppt und die Städte und Gemeinden in der Flüchtlingskrise alleine gelassen. "Vieles was schon vorher im Argen lag, ist dadurch schlimmer geworden", sagte Wagenknecht unter Verweis etwa auf den Wohnungsmangel.

Die SPD vor einem möglichen Dilemma

Auf diesen Punkt versuchte auch Schwesig immer wieder zu kommen. Statt über Seehofers "Masterplan" wollte die SPD-Politikerin mit berechtigten Argumenten lieber über die konkreten Herausforderungen vor Ort sprechen. Das ist aller Ehren wert, doch werden die Sozialdemokraten nicht umhin kommen, sich zu Seehofer zu positionieren.

In dieser Hinsicht zeigte sich Schwesig jedenfalls erstaunlich weich. "Wenn man zu einer so wichtigen Sache in einer Bundesregierung eine unterschiedliche Sprache spricht, braucht man sich über eine Spaltung in der Bevölkerung nicht wundern", sagte die Ministerpräsidentin unter Verweis auf den Streit zwischen Seehofer und Merkel in der Flüchtlingskrise. Das dürfte Seehofer freuen, denn er macht bisher keine Anstalten, seine Sprache zu ändern.

Das Fazit

Der Titel dieser Ausgabe von "Anne Will" war völlig irreführend. Denn statt dem versprochenen breiten Themenpaket wurde hier überwiegend ein Aspekt behandelt: Welchen Kurs die neue Bundesregierung beim Thema Flüchtlinge einschlagen wird.

Die Bundesregierung von Kanzlerin Angela Merkel umfasst 14 Ministerien. Wir zeigen, welche Köpfe an der Spitze der Ministerien stehen. Angela Merkel (CDU) ist seit 2005 Bundeskanzlerin und leitet damit das Kabinett. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Sigmar Gabriel (SPD) wechselte im Januar 2017 ins Außenministerium. Foto: REUTERS / AZAD LASHKARI / REUTERS

Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am 12. Februar 2017 zum zwölften Bundespräsidenten gewählt worden. Er war zuvor Außenminister. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Brigitte Zypries (SPD) ist seit 2017 die neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie im Kabinett Merkel III. Sie beerbt damit Sigmar Gabriel. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Thomas de Maizière (CDU) steht an der Spitze des Bundesministeriums für Inneres. Foto: JOACHIM HERRMANN / REUTERS



Heiko Maas (SPD) trifft die Entscheidungen im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. Foto: M. Popow / imago

Wolfgang Schäuble (CDU) leitet das Bundesministerium für Finanzen. Foto: dpa Picture-Alliance / Christina Sabrowsky / picture alliance / Christina Sab

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird geleitet von Andrea Nahles (SPD). Foto: Soeren Stache / dpa

Christian Schmidt (CSU) ist Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft. Foto: Daniel Karmann / dpa

Ursula von der Leyen (CDU) ist als Bundesministerin für Verteidigung die Chefin der Bundeswehr. Foto: dpa Picture-Alliance / Axel Heimken / picture alliance / dpa



Katarina Barley (SPD) steht seit dem 2. Juni 2017 an der Spitze des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Foto: dpa Picture-Alliance / Emmanuele Contini / picture alliance / NurPhoto

Sie trat die Nachfolge von Manuela Schwesig (SPD) an, die seit Juli 2017 Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommerns ist. Foto: Michael Kappeler / dpa

Hermann Gröhe (CDU) ist Bundesgesundheitsminister. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Alexander Dobrindt ist Chef des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit ist Barbara Hendricks (SPD) unterstellt. Foto: Andreas Schoelzel / epd



Johanna Wanka (CDU) ist Leiterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Gerd Müller (CSU) steht an der Spitze des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Foto: dpa Picture-Alliance / Rainer Jensen / picture alliance / Rainer Jensen

Peter Altmaier (CDU) ist Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben. Foto: dpa Picture-Alliance / Michael Kappeler / picture alliance / Michael Kappe

In dieser Hinsicht war die Diskussion tatsächlich interessant. Allerdings hätte man den Punkt auch in viel kürzerer Zeit abhaken können. "Wir reden eigentlich über die künftige Bundesregierung und wir reden nur über diesen Punkt. Er ist wichtig, aber er ist nicht der Einzige", sagte Schwesig zwischendurch. Recht hatte sie.