"Let's Dance": RTL-Tanzshow startet 11. Staffel

Nicht ganz so viele Punkte – jedenfalls in den sozialen Netzwerken – gab es für Neu-Moderatorin Victoria Swarovski.

... sein Zwillingsbruder Roman Lochmann und die Profitänzerin Kathrin Menzinger. Am Ende standen dann die Paarungen fest. Die Lochis bekamen jedenfalls andere Profis an die Seite gestellt.

Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die 11. Runde. In der ersten Folge wurde entscheiden, wer die kommende Wochen mit wem tanzt.

Berlin/Köln. Ein Jubiläum will gefeiert werden. Und 100 Sendungen sind eine Marke, die andere TV-Formate erstmal erreichen müssen. Bei "Let's Dance", der beliebten RTL-Tanzshow, war es am Freitagabend soweit – pünktlich zum Start von Staffel elf.

"Morgen wache ich auf und kneife mich", sagte Kandidatin Judith Williams, die in der "Kennenlernenshow" mit 21 Punkten die beste Bewertung der Jury erhielt. "Das bedeutet mir so viel – ausgerechnet in der 100. Sendung", so die Jurorin der VOX-Sendung "Die Höhe der Löwen".

Es zog sich wie Kaugummi

Das war doch etwas zu viel Pathos. Denn abseits der zugegebenermaßen netten Tanzeinlagen zog sich diese Auftaktsendung wie ein Kaugummi. Das ist schade – und unnötig. Denn RTL hat eigentlich vieles richtig gemacht.

Das Parkett ist frisch gebohnert, das Studio auf Hochglanz gebracht. Die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ geht in die elfte Staffel. Diese 14 Prominenten schwingen das Tanzbein. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die Schauspielerin Julia Dietze stand für eine Vielzahl von Kinofilmen vor der Kamera: „Fickende Fische”, „Was nützt die Liebe in Gedanken“, „Soloalbum‘‘, „Oktoberfest‘‘, „Fack ju Göhte 3“. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit „Iron Sky“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie war der Schwarm einer ganzen Generation: Bettina – auch genannt Tina – Ruland wurde als Friseurin „Uschi“ im Kultfilm „Manta Manta“ an der Seite von Til Schweiger berühmt. 1988 und 1990 zog sie sich für den „Playboy“ aus. Ruland spielte in Filmen wie „Harte Jungs“ und in Serien wie „Das Traumschiff“, „Wilsberg“ oder „Nicht von schlechten Eltern“. Mit der Moderatorin Tanja Bülter und Model Natascha Ochsenknecht betreibt sie den YouTube-Kanal „Berlin Blonds“, auf welchem die drei Frauen Tipps zu allen Lebenslagen geben. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Judith Williams ist ausgebildete Opernsängerin, Unternehmerin und Investorin in der erfolgreichen Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“. Williams bekundete bereits mehrfach ihr Interesse am Tanz – unter anderem mit ihrem Wissen über Ballett oder einer Tanzeinlage inklusive Spagat. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Auch die YouTube-Zwillinge Roman (l.) und Heiko Lochmann sind mit dabei. Die beiden sind auch als „Die Lochis“ bekannt. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Roman Lochmann (Foto) und sein Zwillingsbruder Heiko starteten 2011 mit ihrem YouTube-Kanal „Die Lochis“ durch. Auch als Sänger sind die 18-Jährigen erfolgreich unterwegs. Ihr Debütalbum „#zwilling“ stieg von Null auf Platz Eins der deutschen Charts ein, die Konzerte sind ausverkauft – und die Tennies lieben sie. 2015 brachten die Jungs sogar einen eigenen Kinofilm raus. In „Bruder vor Luder“ spielten sie die Hauptrolle und führten mit Regie. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Der dazugehörige Zwilling: Heiko Lochmann. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Bela Klentze hat seine Karriere schon im Kindesalter begonnen. Mit elf spielte er in der Tatortfolge „Kleine Diebe“ und in „Nirgendwo in Afrika“ von Caroline Link mit. 2008 bis 2009 machte er in der Telenovela „Wege zum Glück“ mit, später in der Daily-Soap „Unter Uns“ und seit Dezember 2016 in „Alles was zählt“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Iris Mareike Steen spielt in der RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ die Medizinstudentin „Lilly Seefeld“. Die Schauspielerin ist seit Oktober 2017 verheiratet und lebt in Berlin. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Ein TV-Urgestein: Ingolf Lück ist seit Jahrzehnten nicht mehr aus dem Fernsehen wegzudenken. Er moderierte ab 1985 die legendäre Musikshow „Formel Eins“. Sein Durchbruch gelang ihm aber mit der „Wochenshow“ auf Sat.1. Lücks Leidenschaft ist das Theater. Mit seinen Solostücken „Caveman“, „One Way Man“ und „Lück im Glück“ feierte er große Erfolge. Ausgezeichnet wurde er bereits mit dem Deutschen Comedypreis und dem Verdienstorden des Landes NRW. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



Eduardo Andrés Lopez – besser bekannt als Chakall – ist ein argentinischer Koch, Kochbuchautor, Restaurantbesitzer und Weltenbummler. Bekanntheit in Deutschland erlangte er mit seinem Buch „Chakall kocht“, das 2010 den „Gourmand World Cookbook Award“ in der Kategorie „Bestes Kochbuch eines TV-Kochs“ gewann. Seine Kochsendung „Beef Buddies“ (ZDF neo) war 2014 für den Grimme-Preis nominiert. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Barbara Meier studierte Mathematik, als sie in einem Einkaufszentrum entdeckt und zur Teilnahme an der Show „Germany’s Next Topmodel“ eingeladen wurde. Die schüchterne Rothaarige gewann 2007 die zweite Staffel. Inzwischen verfolgt Meier ihre Schauspielkarriere und war in Serien wie „Notruf Hafenkante“ oder „Soko Stuttgart“ zu sehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In Bochum geborgen, in Nürnberg aufgewachsen – Thomas Hermanns gründete Anfang der 90er Jahre den „Quatsch Comedy Club“ und gilt als Vater der deutschen Stand-Up-Comedy-Szene. Hermanns half namhaften Comedians wie Michael Mittermeier, Cindy aus Marzahn (Ilka Bessin), Bülent Ceylan und Luke Mockridge zu Popularität. Im Oktober 2017 feierte seine Revue-Show „Boybands Forever“ Premiere im Deutschen Theater in München. Ab Januar 2018 folgt eine Deutschlandtour durch 29 Städte. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Sie hat Erfahrung mit Reality-TV-Shows: Jessica Paszka buhlte 2014 bei „Der Bachelor“ um die Gunst von Christian Tews. Danach tummelte sie sich bei „Das perfekte Promi-Dinner“, „mieten, kaufen, wohnen“, und „Promi Big Brother“. 2017 suchte sie dann als „Bachelorette“ die große Liebe. Für Aufsehen sorgte Paszka mit Beauty-OPs, eine Kamera begleitete sie zur „Brazilian Butt Lift“-OP. 2018 kommt die 27-Jährige mit einer Serie ins Fernsehen. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Jimi Blue Ochsenknecht war in der Filmreihe „Die Wilden Kerle“ früh auf der Leinwand zu sehen. Heute ist ihm die Musik besonders wichtig: „Ich mache Musik seit ich denken kann. Performen, Produzieren – da freue ich mich auf diese Herausforderung.“ Er stand bereits mit seiner Mutter Natascha und seinem Vater Uwe Ochsenknecht vor der Kamera. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi



„Es wird definitiv eine neue sportliche Herausforderung für mich, aber dafür bin ich ja immer zu haben“, kündigt Moderatorin Charlotte Würdig an. Die 39-Jährige gebürtige Norwegerin heiratete 2012 den Rapper Sido. Sie begann ihre TV-Karriere als Wetterfee bei der Nachrichtensendung „Guten Abend RTL“. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

In der Jury sitzen wieder Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi (v.l.). Foto: Robert Griesche / MG RTL D

Die Moderatoren in der elften Staffel sind Victoria Swarovski und Daniel Hartwich. Foto: MG RTL D / Nadine Dilly

Victoria Swarovski löst in der Show Sylvie Meis ab. Foto: MG RTL D / Arya Shirazi

Die 14 Kandidaten, die diesmal dabei sind, machen Lust auf mehr. Die Auswahl reicht vom ehemaligen "Wochenshow"-Moderator Ingolf Lück über Sido-Ehefrau Charlotte Würdig bis hin zu GNTM-Siegerin Barbara Meier.

Eine bunte Truppe, die das Potential hat, für gute Laune zu sorgen. Und der man gerne beim Tanzen zuguckt. Comedian Ingolf Lück etwa legte den Walzer zum Queen-Hit "We Are The Champions" mit einer solchen Leidenschaft hin, dass selbst Juror Jorge Gonzalez ganz baff war: "Endlich habe ich jemanden gefunden, der mehr Mimik macht als ich".

Kaum Dramaturgie für drei Stunden Sendezeit

All das sind keine schlechte Voraussetzungen für diese elfte Staffel von "Let's Dance". Umso ärgerlicher, dass RTL den Auftakt komplett versemmelte – mit drei Stunden Sendezeit, in denen es um (fast) nichts ging. Die Promis erhielten ihren Tanzlehrer und das Publikum durfte entscheiden, an wen das "Direkt-Ticket" – also eine Garantie, in der nächsten Sendung nicht auszuscheiden – geht. Das war's dann aber auch schon mit der Dramaturgie.

Volle Punktzahl für Frauenschwarm Wayne Carpendale und Isabel Edvardsson zur Auftaktshow von „Let`s Dance“ im Jahr 2006. Die RTL-Tanzshow hat bereits ihre zehnte Staffel hinter sich gebracht. Wir zeigen die Gewinnerpaare aller Staffeln. Foto: RTL

Der ehemalige GZSZ-Star Susan Sideropoulos tanzte in Staffel zwei um den Titel „Dancing Star 2007“. Profi-Tänzer Christian Polanc konnte auch sie sicher über das Parkett führen. Foto: Stefan Gregorowius

Siegerpaar der dritten Staffel im Jahr 2010 wurden die Schauspielerin Sophia Thomalla in ihrem roten Paillettenkleid und Massimo Sinató. Foto: Andreas Friese / RTL

Maite Kelly eroberte 2011 die Herzen der Zuschauer und der Jury. Sie überzeugte an der Seite von Christian Polanc und ging als strahlende Siegerin aus der vierten Staffel hervor. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Magdalena Brzeska wird mit ihrem Tanzpartner Erich Klann "Dancing Star 2012". Foto: Stefan Gregorowius / RTL



2013 gewannen Manuel Cortez und Profi Melissa Ortiz-Gomez das Finale von Staffel sechs unter anderem mit einer Rumba und einem Jive. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Alexander Klaws tanzte sich 2014 in der siebten Staffel mit Profitänzerin Isabel Edvardsson bis zum Finale und ergatterte den Siegerpokal. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die volle Jury-Punkzahl gab es 2015 für Hans Adu Sarpei und Kathrin Menzinger! Der „Dancing Star“, ehemalige Fußballspieler und heutige Jugendtrainer bestach nicht nur durch seine sympathische Art, sondern vor allem mit seinen tänzerischen Qualitäten in der achten Staffel. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Victoria Swarovski holte sich in Staffel neun im Jahr 2016 mit Erich Klann den Siegertitel. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Das amtierende Siegerpaar 2017: Gil Ofarim und Profitänzerin Ekaterina Leonova mit ihrem Pokal beim Finale der `Let s Dance“- Show am 9. Juni. Foto: imago stock&people / imago/APress



Gil Ofarim holte sich in Staffel zehn den Sieg vor Vanessa Mai (l.) und Angelina Kirsch. Foto: Florian Ebener / Getty Images

Und weil RTL wohl auch klar war, dass das nicht reicht, zog man eben alles in die Länge: Unnötig viele Sendeminuten wurden mit der Zuteilung der Tanzlehrer verplempert, zwischendurch durfte Vorjahressieger Gil Ofarim mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova kurz auftreten und den Teilnehmern – Achtung, Spoiler – verraten, wie man "Let's Dance" gewinnt: "Hört gut zu, macht euch bereit, genießt die Zeit. Es ist Tanzen, nicht Kämpfen".

Neue Moderatorin verpatzt Einstand

Einen unglücklichen Abend erlebte Victoria Swarovski, die nach dem Ausscheiden von Sylvie Meis neben Daniel Hartwich ins Moderatorenteam gerückt war. Die Österreicherin verhaspelte sich ständig, verschluckte Silben und vergaß einmal sogar, die entsprechenden Telefonnummern für die Kandidaten anzusagen – der Spott in sozialen Netzwerken wie Twitter war ihr sicher.

Schließlich trennte sich RTL nach sieben Jahren – angeblich wegen Sprachproblemen – von Vorgängerin Meis. Die meldete sich noch kurz vor Sendebeginn via Instagram zu Wort und wünschte ihrer Nachfolgerin viel Erfolg.

"Direkt-Ticket" für Judith Williams geht unter

Bei so viel Nebengeräuschen ist das "Direkt-Ticket", das sich Judith Williams sicherte, nicht mehr als eine Fußnote. Zumindest aber hat diese erste Show – bei aller Langatmigkeit – auch gezeigt, dass Potential in Staffel elf steckt. Oder, um es mit Juror Joachim Llambi zu sagen: "Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit". Es kann also nur besser werden.