"Der Bachelor" Kristina Yantsen gewinnt beim RTL-Show

Miami Heat: So heiß ist der aktuelle Bachelor wirklich Bachelor 2018: Daniel Völz heißt der aktuelle Mann mit den roten Rosen. Was man sonst noch über den Star der RTL-Sendung "Der Bachelor" wissen muss.

Berlin. Fast eine Stunde hatte es gedauert, bis sich Daniel Völz entschieden hatte. Dann gab der "Bachelor" bekannt: Kristina Yantsen (24) ist die diesjährige Gewinnerin der RTL-Kuppelshow.

Doch Völz hatte sich nicht einfach nur entschieden oder wie in den vorangegangenen Folgen der Show einfach eine Rose überreicht. Krisitna Yansen hat wohl nicht nur die Show gewonnen, sondern einen bleibenden Eindruck bei dem Junggesellen hinterlassen. So sagte Völz: "Ich liebe Dich".

Essenerin Kristina Yantsen arbeitet als Model

Kristina Yantsen hat von Daniel Völz die letzte Rose erhalten.

Foto: MG RTL D

Damit ging er weiter als einige seiner Vorgänger, die erst gar nicht so recht den Eindruck erweckt hatten, dass sie den Partner fürs Leben in der Show gefunden hatten. Doch das Liebesgeständnis war kein einseitiges. Kristina Yantsen gestand in der Show auch Daniel Völz ihre Liebe. Fast zeitgleich zur Entscheidung wurde diese Liebeserklärung auf dem Instagram-Profil der Essenerin veröffentlicht.

Fremdscham oder Frauenschwarm – je nach Geschmack: Die RTL-Flirtshow „Der Bachelor“ hat bereits sieben Staffeln hinter sich. Auch Daniel Völz darf wie seine Vorgänger Rosen verteilen. 22 Mädels kämpften ab dem 10. Januar um das Herz des Bachelors. Wir zeigen alle „Bachelor“- Jungs seit 2003. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Sebastian Pannek hatte 2017 die Qual der Wahl. Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Es knisterte vor lauter Spannung: Sebastian hat sich beim Finale der siebten Staffel für Clea-Lacy Juhn entscheiden. Das „Bachelor“-Pärchen ist weiterhin verliebt und zusammen. Foto: RTL

Der Mann des Begehrens der sechsten „Bachelor“-Staffel war Leonard Freier. Laut RTL beschreibt sich der Berliner Unternehmensberater als „ehrgeizig, sozial und zuverlässig. Und ich kann nicht abstreiten, dass ich eitel bin ...“. Die Daten des Vaters einer Tochter, dessen bislang längste Beziehung sechs Jahre gedauert haben soll: 1,83 Meter, 88 Kilogramm, schwarze Haare, grün-blaue Augen und als Hobbys Sport, Reisen, Autos. Foto: Tom Clark / RTL

Die Entscheidung fiel in der „Nacht der letzten Rose“: Leonie Sophia Pump eroberte Leonards Herz. Das Glück währte allerdings nicht lang. Foto: RTL



Ex-Mister-Germany Oliver Sanne war der Bachelor der fünften Staffel im Jahr 2015. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Die allerletzte Rose übergab er überglücklich Kandidatin Liz Kaeber. Doch die Gefühle füreinander verflogen. Foto: RTL

Christian Tews begab sich 2014 auf die Suche nach seiner Traumfrau. Foto: RTL

Er wählte Katja Kühne in Kapstadt zu seiner Favoritin. Zusammen sind sie schon lange nicht mehr. Foto: RTL

Vom 2. Januar bis 20. Februar 2013 wurde die dritte Staffel mit Junggeselle Jan Kralitschka ausgestrahlt. Foto: Stefan Gregorowius / RTL



Unter den 20 Kandidatinnen entschied er sich letztendlich für Model und Steuerfachangestellte Alissa Harouat. Nein, eine ernsthafte Beziehung folgte nicht. Foto: RTL

Der damals 30-jährige Paul Janke hatte im Jahr 2012 die Chance, aus 20 Kandidatinnen seine Traumfrau zu wählen. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Der Mister Hamburg 2009 überreichte im Finale Anja Polzer die ersehnte Rose. Doch im „wahren Leben“ haben sie nur für kurze Zeit zueinander gefunden. Foto: RTL

Wer erinnert sich noch an den ersten Bachelor? Junggeselle Marcel Maderitsch eröffnete die erste Staffel 2003. Foto: RTL

Er reichte der Schornsteinfegerin Juliane Ziegler zum Staffelende die Hand. Doch kurz nach Ende der Sendung war auch schon wieder Schluss. Er versuchte sein Glück mit der Zweitplatzierten Nicole. Doch auch diese Verbindung hielt nicht. Alle Infos zu „Der Bachelor“ im Special bei RTL.de: Foto: RTL

Kristina Yantsen kommt aus Essen und arbeitet als Model. In der Vergangenheit hat sie aber auch in Clubs als Gogo-Tänzerin gearbeitet. Geht es nach der Show-Logik von RTL wird man sie aber bald in weiteren Reality-Sendungen sehen. Vor allem ins "Dschungelcamp" hat es in den vergangenen Jahren Teilnehmerinnen des "Bachelors" verschlagen. (ac)