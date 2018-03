Tatort aus Dortmunt: Rick Okon ist der neue Kommissar Jan Pawlak

Dortmund. Nach dem Ausstieg des Ermittlers Daniel Kossik (Stefan Konarske) im vergangenen Jahr haben nun die Dreharbeiten zum ersten Dortmunder "Tatort" mit dessen Nachfolger begonnen. Der Schauspieler Rick Okon verkörpert in "Zorn" den Hauptkommissar Jan Pawlak.

Stefan Konarske war 2017 aus der "Tatort"-Reihe ausgestiegen. Der horizontal erzählten Geschichte folgend hatte die Figur Kossik seinen Dienst 2017 quittiert und war zum Landeskriminalamt (LKA) nach Düsseldorf gewechselt.

Als verdeckter Ermittler war Rick Okon bereits zu sehen

Für das Dortmunder Ermittler-Team ist Pawlak kein Unbekannter. Seinen ersten Auftritt hatte er bereits im "Tatort – Tollwut" (Buch: Jürgen Werner, Regie: Dror Zahavi) als "Häftling Nico Rattay" am 4. Februar im Ersten. Pawlak war in der Dortmunder JVA als verdeckter Ermittler eingesetzt. So lernte er auch seine neuen Kollegen von der Dortmunder Mordkommission kennen. Schauspieler Rick Okon war bereits in einem Kölner "Tatort" zu sehen und spielt in der Neuverfilmung von "Das Boot" in Serienform mit. Die Serie wird zunächst beim Bezahlsender Sky zu sehen sein.

In der JVA Dortmund bricht die Tollwut und damit auch die Panik aus. Ein Gefängnisinsasse stirbt an der Virusinfektion. Foto: Thomas Kost / WDR

Die Kommissare Martina Bönisch (Anna Schudt, 2.v.l.), Nora Dalay (Aylin Tezel, 3.v.l.) und Peter Faber (Jörg Hartmann, r.) nehmen die Ermittlungen auf. Foto: Thomas Kost / WDR

Sie treffen dabei auf den JVA-Arzt Jonas Zander (Thomas Arnold), der früher als Rechtsmediziner arbeitete. Er kann Martina Bönisch weiterhelfen. Foto: Thomas Kost / WDR

Der Tote war in eine Messerstecherei im Knast verwickelt. Nico Rattay (Rick Okon, l.) und sein Mithäftling Tomek Kodra (Murathan Muslu, r.) sind in den Fall verwickelt. Foto: Thomas Kost / WDR

Gefängniswärter Stefan Keller (Holger Handtke, l.) spricht mit Nico Rattay. Foto: Thomas Kost / WDR



Kommissar Faber trifft auf Häftling Markus Graf (Florian Bartholomäi, l.). Er wurde kürzlich in die Dortmunder JVA verlegt – und kennt den Kommissar aus früheren Zeiten. Foto: Thomas Kost / WDR

Faber ist überzeugt, dass Graf in den Verkehrsunfall seiner Frau und Tochter verwickelt war. Foto: Thomas Kost / WDR

In der JVA bleibt es nicht bei einem Toten. Foto: Thomas Kost / WDR

Im Ermittlerteam gibt es Streitigkeiten. Foto: Thomas Kost / WDR

Markus Graf, der als Mörder einsitzt, spielt mit Peter Faber ein undurchsichtiges Spiel. Foto: Thomas Kost / WDR



Die Anwältin von Graf, Miriam Schott (Yvonne Yung Hee Bormann, r.), verteidigt vor Faber ihren Mandanten. Foto: Thomas Kost / WDR

Nora Dalay und Martina Bönisch verhören den Häftling Nico Rattay. Foto: Thomas Kost / WDR

Er behauptet, nichts mit den Ereignissen in der JVA zu tun zu haben. Foto: Thomas Kost / WDR

In ihrem neuen Fall müssen die Dortmunder Kommissare den Mord an einem ehemaligen Bergmann aufklären, der erschossen am Ufer der Emscher aufgefunden wurde. Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) befragen Freunde und Ex-Kollegen des Mordopfers.

Strukturwandel im Ruhrgebiet als Hauptthema im "Tatort – Zorn"

Bis zuletzt hatte sich Andreas Sobitsch für deren Interessen eingesetzt: Auf dem Gelände ihrer Zeche eröffnet demnächst ein Freizeitpark und neue, adäquate Jobs in der Region zu finden, ist schwierig. Auch ansonsten fühlen sie sich als Verlierer des Strukturwandels im Ruhrgebiet. Eine weitere Spur im Mordfall führt die Ermittler zu einem selbst ernannten "Reichsbürger".

Das Drehbuch zu "Zorn" hat Jürgen Werner geschrieben. Es ist sein neunter Fall für den "Tatort" aus Dortmund. Regie führt Andreas Herzog. 2013 hatte er auch den dritten Fall des Dortmunder Teams "Eine andere Welt" in Szene gesetzt. (ac)