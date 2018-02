„Sing meinen Song“ erhält Goldene Kamera als beste Show

Berlin. Bei der Goldenen Kamera 2018 wird eine Musik-Sendung als beste Show ausgezeichnet: "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" ist Gewinner in dieser Kategorie.

In der Show hatten sich national und international bekannte Künstler getroffen und jeweils Hits des anderen gecovert. In der jüngsten Staffel hatten Alec Völkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss" als Gastgeber zum gemeinsamen Musizieren nach Südafrika eingeladen. Mit dabei: ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut, Reggae-Star Gentleman, Popsänger Michael Patrick Kelly, Produzent Moses Pelham, "Silbermond"-Frontfrau Stefanie Kloß und Chartstürmer Mark Forster.