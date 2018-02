Die IBES-Finalisten stehen fest – und ein Stinker muss gehen

IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.

Ekel, Drama, Hunger: So übersteht man trotzdem das Dschungelcamp IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.

Berlin. Ein Vorschlag: Wie wäre es, wenn Tina York nach ihrem von Daniele Negroni prophezeiten Dschungel-Sieg mal wieder ein Lied zum Besten gibt? Vielleicht in Kooperation mit einer Band mit dem wohlklingenden Namen "Einstürzende Neubauten"?

Die Berliner nahmen 1981 nämlich den Titel "Negativ Nein" auf, und welches Wort mit vier Buchstaben könnte Tinas Erfahrung im australischen Busch besser zusammenfassen als eben dieses? Sonja Zietlow an Tag 15: "Tina, du darfst bleiben, du bist im Finale!" Tina: "Nein, nein, nein, nein!" Oh doch.

Tschüss und Bye-Bye ...

… heißt es dagegen für David Friedrich . Obwohl sich der 28-Jährige in der Dschungelprüfung noch einmal von seiner höchst unempfindlichen Seite präsentiert – Jenny muss ihm Kadaver und allerlei anderes Gammelfleisch in den Nacken kippen, was er würdig über sich ergehen lässt –, empfinden die Zuschauer den Ex-Bachelorette-Kandidaten offensichtlich als nicht siegeswürdig.

Stinkt ihm die Entscheidung bis zum Himmel? Nö, mit Platz vier freundet sich David "Ich fühle mich so richtig widerlich" Friedrich flottiparotti an. Wer will schon ins Finale von "Ich bin ein Star – holt mich hier raus", wenn er einen Tag eher Champagner schlürfend im Hotelbett wälzen kann?

Stößchen (aber nicht auf Iris!)

So wie der gute Matthias , den sein Rauswurf in Höchststimmung versetzt. "Ich bin raus, Gott sei Dank", flötet er, während Tinas Mine an Versteinerung nicht zu überbieten ist. Nun, Matthias darf sich doch zurecht freuen, schließt er noch in der Hotellobby seinen Hubert in die Arme. "Wollen wir ein Gläschen Champagner trinken gehen?", trällert der Liebste. Aber klaro, Stößchen!

"Die anderen waren alle hinter dir gestanden", erklärt Hubert seinem Schnuckelhasenmäuschen, "der Einzigen, der ich noch ans Bein pisse, ist die Iris". So? Sie habe über Matthias abgelästert, weil der wiederum Jenny nicht wie ein künftige Dschungelkönigin behandelt hätte. Alles Unsinn! Matthias: "Vielleicht sollte sie noch mal alle Gurken im Glas sortieren, bevor sie den Mund aufmacht."

Tag 15 im Dschungelcamp: Dr. Bob (l.) erklärt David Friedrich und Jenny Frankhauser ihre Dschungelprüfung. Foto: Stefan Menne / RTL

Foto: Stefan Menne / RTL

Aber David hält tapfer der Müll-Dusche stand. Foto: MG RTL D / RTL

Die erste Tonne ist leer, Jenny eilt zurück zur Wand und bekommt eine Ladung Mehlwürmer ab. Sie muss Schlüssel für die Tonnen in der Wand suchen. Foto: Stefan Menne / RTL

Aber in der Wand sitzen auch Krokodile und andere Tiere. David hockt währenddessen in der Tonne, die Jenny befüllt. Foto: MG RTL D / RTL



Je höher der Pegel mit den Abfällen steigt, desto mehr Sterne erspielen die Dschungelcamper. Foto: MG RTL D / RTL

Die Zeit ist vorbei, zwei Sterne konnten Jenny und David gewinnen. Moderatorin Sonja Zietlow fragt nach: „Geht ihr jetzt gemeinsam duschen oder baden?“ Foto: Stefan Menne / RTL

Jenny tauscht sich mit Mitcamperin Tina York aus: „Ist es das Abgefahrenste, was du jemals getan hast?“ Tina antwortet mit ja und Jenny bestätigt, dass es ihr genau so geht: „Meins auch.“ Foto: MG RTL D / RTL

Mecker-Matthias muss das Camp verlassen. Er freut sich – aber nicht ohne noch über das Wetter zu meckern: „Ich bin so happy. Gerade mit dem ganzen Regen hier.“ Foto: MG RTL D / RTL

Jenny und Tina halten gemeinsam Nachtwache. Tina muntert die niedergeschlagene Jenny auf: „Du bist der glücklichste Mensch unter der Sonne, wenn du es unter die ersten drei geschafft hast.“ Foto: MG RTL D / RTL



Aber auch Tina ist am Ende ihrer Kräfte. Seit Tagen bittet sie die Zuschauer, nicht mehr für sie anzurufen. Die tun ihr den Gefallen bisher nicht. Foto: MG RTL D / RTL

Die Sängerin ist im Dschungel nah am Wasser gebaut: „Ich weiß gar nicht, warum ich dauernd weine.“ Foto: MG RTL D / RTL

Am Abend entdeckt Matthias eine große schwarze Spinne im Camp und ruft Daniele. Foto: MG RTL D / RTL

An Danieles Rucksack wird die Trichternetzspinne entdeckt. Mit einem Einweckglas kommt ein Ranger ins Camp und fängt die sie lebendig ein. Sie ist Australiens giftigste Spinne. Foto: MG RTL D / RTL

Für den Ranger ein Leichtes, für der Camper der blanke, kleine, schwarze, achtbeinige Horror: Die Spinne im Einweckglas. Dr. Bob gibt Entwarnung: „Wir haben aber das Gegengift immer parat. Seit der Einführung des Gegengifts im Jahre 1984 ist in Australien niemand mehr an einem Biss der Spinne gestorben.“ Foto: MG RTL D / RTL

Die beste Nebenrolle geht an:

Einen Gliederfüßler namens Trichternetzspinne, oder auch: die gefährlichste Spinne der Welt. Diese taucht kurzzeitig im Camp auf, um sogleich als totgetrampelt zu gelten, wobei sie kurz darauf durch eine waghalsige Aktion eines gewissen DSDS-Siegers wieder zum Leben erwacht. Daniele , der Spinnenflüsterer, sozusagen. "Wenn die Spinne mich angegriffen hätte, das wäre ein scheiß Abend gewesen." Hä, ist nicht jeder Abend im Camp ein scheiß Abend?

Berufliche Aussichten oder: Wir machen Werbung für Extensions

Fragen wir noch mal bei der Meisterin im Miesepetern, Frau Tina aka Monika York, nach ("Ich weiß gar nicht, warum ich dauernd weine"). Dass sie überhaupt im Dschungel hockt, verdankt sie übrigens ihrem findigen Manager, der sich den ein oder anderen TV-Aufritt für die 63-Jährige erhofft.

Denn Vitamin B "habe ich leider nicht", verrät Tina. Sie kenne das Schattendasein, empfinde den Dschungel aber als Chance, "dieser großen Medienlandschaft mal wieder Hallo zu sagen!" Hallo, Tina!

Jenny dagegen stellt sich die Sängerin als Model für haarige Angelegenheiten vor, und nein, nicht für Schlagzeilen in Sachen Streit mit Schwesterherz Daniela. Sondern: "Vielleicht machst du mal für Extensions Werbung!"

Titelanwärter unter sich

Als Teilnehmerin des Dschungelcamp-Finales dürfte es mit dem Werbevertrag für Fräulein Frankhauser doch easy werden. Zumal Jenny "noch nie" etwas gewonnen hat, und "wenn ich Dschungel-Königin werden würde, das wäre ja so cool!" Hm, genau.

Möglicherweise räumt aber der Kaiser der ulkigen Lache das Ding ab: "Daniele von und zu der Erste Negroni, das ist doch mal ein Name!" Ja, Kinners. da habt ihr mal wieder nicht verstanden, worum es bei dieser Show eigentlich geht. David, bitte: "Die Wertschätzung ist das Wichtigste." Ach, und das war im Dschungel was noch gleich?

IBES 2018: Die besten Zitate aus dem Dschungelcamp „Schmeckt gar nicht schlecht – hab schon schlimmere gehabt.“ (Natascha Ochsenknecht über Krokodilpenis) 1 von 25

„Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich sowas von on Fire.“ (Daniel Negroni) 2 von 25

„Ich möchte jetzt lieber Hoden essen.“ (Daniel Negroni über den Bungee-Sprung auf dem Weg ins Camp) 3 von 25

„Wenn ich nicht bei der ‘Bachelorette’ mitgemacht hätte, würde ich mich auch nicht kennen.“ (David Friedrich) 4 von 25

„Models haben eh den Klischee, die sind blöd.“ (Giuliana Farfalla) 5 von 25

„Ich bin die schönste Amazone im Dschungel.“ (Matthias Mangiapane) 6 von 25

„Ich bestätige hiermit, dass ich dumm bin.“ (Jenny Frankhauser) 7 von 25

„Ich bin von Kopf bis Fuß sauer.“ (Matthias Mangiapane) 8 von 25

„Ich hätte da unten gerne einen Orgasmus bekommen, so stolz war ich.“ (Matthias Mangiapane nachdem er in der Dschungelprüfung zehn Sterne ergattert hat) 9 von 25

„Es ist nicht meine größte Stärke, zu sprechen, deswegen bin ich Model geworden.“ (Giuliana Farfalla) 10 von 25

„Als Unterhaltungs-Expertin würde ich sagen: Die Stimmung ist zurzeit auf dem Nullpunkt.“ (Natascha Ochsenknecht) 11 von 25

„Wir kriegen eine Kollektivstrafe: Keiner darf mehr kacken.“ (Tina York) 12 von 25

„Ich habe mein Wunschgewicht noch nicht erreicht, deshalb: Ruft für mich an.“ (Jenny Frankhauser) 13 von 25

„Ich habe den Kuh-Urin heftig im Mund.“ (Daniele Negroni) 14 von 25

„Das ist hier für Magermodels gemacht, aber nicht für Büffelhüften wie mich.“ (Matthias Mangiapane) 15 von 25

„Unglaublich hier, ich komm mir vor wie in der Klapse“ (Jenny Frankhauser) 16 von 25

„Dafür bin ich gar nicht bekannt genug“ (Matthias Mangiapane) 17 von 25

Ich kenne mich nur in Bereichen aus, die mich interessieren. Und das sind zum Beispiel Tiere.” (Jenny Frankhauser) 18 von 25

“Ich entscheide mich für den, den ich ausgewählt habe.” (Daniele Negroni) 19 von 25

„Wir stehen in der Öffentlichkeit, ein Mann, der zu dir kommt, muss damit klar kommen.“ (Katthia Vides) 20 von 25

„Muss ich den in den Mund nehmen oder geht das auch so mit der Hand?“ (Matthias Mangiapane) 21 von 25

„Wann immer ich in den Spiegel schaue, kommt mir das Grauen.“ (Tina York) 22 von 25

„Wenn man über die Brücke geht, weiß man nicht: Ist das die Brücke oder der Wein von gestern Abend?“ (David Friedrich) 23 von 25

„Tiere werden hier besser behandelt als Camper.“ (Sonja Zietlow) 24 von 25

„Dschungelcamp ist das Längste, was Tina beruflich gemacht hat.“ (Sonja Zietlow) 25 von 25