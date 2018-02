"Ich bin ein Star, holt mich hier raus": Warum Tina York Top-Favoritin ist

Dschungelcamp: Julian Stoeckel hat 2014 neun Tage in der RTL-Sendung durchgehalten – Redakteurin Johanna Rüdiger macht jetzt mit ihm den großen Kandidatencheck: Wer wird 2018 Dschungelkönig?

IBES: Der große Kandidatencheck mit Dschungel-Star Julian Stoeckel Dschungelcamp: Julian Stoeckel hat 2014 neun Tage in der RTL-Sendung durchgehalten – Redakteurin Johanna Rüdiger macht jetzt mit ihm den großen Kandidatencheck: Wer wird 2018 Dschungelkönig?

Tina York erinnert immer mehr an den HSV – sie bettelt um den Abstieg. Doch es gibt kein Erbarmen. Gehen musste an Tag 13. eine andere.

Berlin. Tina York, der schon längst verblasste Schlager-Stern, erinnert irgendwie an den HSV. Täglich bettelt sie darum, ab- bzw. auszusteigen – und schafft es dann doch nicht.

Der einzige Unterschied zum Hamburger Bundesligisten: Ihr fliegen dabei die Herzen zu. Wie süß aber auch die Tränen kullern, wenn Moderatorin Sonja Zietlow allabendlich mitteilt, dass sie noch einen Tag bleiben muss. Und noch einen. Und noch einen.

Im Camp sammelt sie mit ihrer trantütigen Art Sympathiepunkte. "Tina ist so süß", flötete Jenny . Und David sekundierte: "Wer so sympathisch ist, soll die Krone bekommen". Das scheinen auch die Zuschauer so zu sehen: Bei Twitter zählt sie inzwischen zu den Top-Favoriten.

Und an Dschungelkönigin Tina geht jetzt kein Weg mehr vorbei. #ibes — Anja Rützel (@aruetzel) 28. Januar 2018

Tina antworte auf ihre Art: "Ihr habt `se doch nicht mehr alle".

Der Abgang des Tages

Für Ex-Bachelor-Kandidatin Kattia ist der Ausflug ins Reich des Trashs derweil vorbei. Die Kolumbianerin musste gehen. Vorher wühlte RTL – na klar –noch etwas in ihrem Privatleben herum. Am Dschungeltelefon wurde sie auf ihre Liebelei mit einem CDU-Politiker aus Kassel angesprochen.

Ihre nichtssagende Antwort: "Auf Instagram steht nicht, dass ich vergeben bin". Ein Dementi ist das nicht. Aber eben auch keine Bestätigung.

Die Camp-Mutti ist raus! Die Zuschauer haben Natascha Ochsenknecht an Tag 12 aus dem Camp gewählt. Nun muss sie sich von den anderen Promis verabschieden. Foto: Foto: MG RTL D

Tina York reicht es nun engültig, sie fleht die Zuschauer an, sie endlich aus dem Camp zu wählen und packt vorsichtshalber schon mal ihre Sachen. „Ich kann nicht mehr!“, klagt sie. Foto: Foto: MG RTL D

Für Daniele und Matthias geht es an Tag 13 zur Dschungelprüfung „Tunnel-Trauma“. Zwei identische, enge Tunnel führen durch einen Berg. In einen Tunnel fällt Licht hinein, der andere ist stockdunkel. Daniele muss in der Dunkelheit nach Sternen suchen, Matthias muss ihn führen. Foto: Foto: MG RTL D

Matthias Mangiapane schraubt bereits an seinem zweiten Stern. Foto: Foto: MG RTL D

Nun muss er auch noch mit der Zunge ran und den nächsten Stern von einem Gewinde abschrauben. Die Ratten in der Kiste schauen ihm dabei zu. Foto: Foto: MG RTL D



Daniele kriecht währenddessen im Dunkeln durch seinen Tunnel. Panisch sucht er voll mit Federn nach dem Ausgang. Foto: Foto: MG RTL D

Und das alles umsonst! Mit Unmengen von Federn bekleidet und schleimiger Dschungelschlotze findet Daniele Negroni endlich den Ausgang, ohne einen einzigen Stern. Foto: Foto: MG RTL D

Kurze Zeit später stehen Matthias Mangiapne und Daniele Negroni betreten wieder im Tageslicht. Moderator Daniel fasst zusammen: „Wir brauchen gar nicht nachzählen, weil ihr den Stern mit der Nummer vier nicht habt. Damit gibt es heute null Sterne!“ Foto: Foto: MG RTL D

Und schon wieder sind die Männer Thema am Lagerfeuer. Diesmal plaudern Kattia und Jenny über die Liebe. Foto: Foto: MG RTL D

Plötzlich schaltet sich auch Tina York in das Gespräch ein und hat einen genialen Vorschlag für Jenny: „Mach dich doch mal an Ansgar ran!“ Jenny findet, der sei aber viel zu alt für sie. – Alle Infos zu ‘Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!’ im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html Foto: Foto: MG RTL D

Der Aluhut des Tages

Verschwörungstheoretiker aufgepasst: Die Namen der letzten vier Dschungelkönige begannen alle mit "M". Heißt das jetzt also, dass Matthias sich den Titel schnappt? Ist also alles nur ein abgekartetes Spiel, bei dem der Gewinner längst feststeht? Und wer profitiert davon – cui bono?

Der schlechteste Guide

Apropos Matthias . Eine Dschungelprüfung ist ohne ihn eigentlich unvorstellbar. Acht Mal musste er bereits antreten. Was alleine so halbwegs klappt, funktionierte im Team mit Daniele dagegen gar nicht. Vor allem, wenn Matthias den Guide mimt.

Die Aufgabe: Beide mussten durch zwei baugleiche Tunnel kommen. Der eine hell, der andere stockdunkel. Matthias wählte den Tunnel mit Tageslicht und sollte Daniele parallel lotsen. Die Prüfung galt nur als bestanden, wenn beide jeweils die sechs Sterne einsammeln. Kommunikation war also gefragt.

IBES 2018: Die besten Zitate aus dem Dschungelcamp „Schmeckt gar nicht schlecht – hab schon schlimmere gehabt.“ (Natascha Ochsenknecht über Krokodilpenis) 1 von 21

„Auf einer Skala von 1 bis 10 bin ich sowas von on Fire.“ (Daniel Negroni) 2 von 21

„Ich möchte jetzt lieber Hoden essen.“ (Daniel Negroni über den Bungee-Sprung auf dem Weg ins Camp) 3 von 21

„Wenn ich nicht bei der ‘Bachelorette’ mitgemacht hätte, würde ich mich auch nicht kennen.“ (David Friedrich) 4 von 21

„Models haben eh den Klischee, die sind blöd.“ (Giuliana Farfalla) 5 von 21

„Ich bin die schönste Amazone im Dschungel.“ (Matthias Mangiapane) 6 von 21

„Ich bestätige hiermit, dass ich dumm bin.“ (Jenny Frankhauser) 7 von 21

„Ich bin von Kopf bis Fuß sauer.“ (Matthias Mangiapane) 8 von 21

„Ich hätte da unten gerne einen Orgasmus bekommen, so stolz war ich.“ (Matthias Mangiapane nachdem er in der Dschungelprüfung zehn Sterne ergattert hat) 9 von 21

„Es ist nicht meine größte Stärke, zu sprechen, deswegen bin ich Model geworden.“ (Giuliana Farfalla) 10 von 21

„Als Unterhaltungs-Expertin würde ich sagen: Die Stimmung ist zurzeit auf dem Nullpunkt.“ (Natascha Ochsenknecht) 11 von 21

„Wir kriegen eine Kollektivstrafe: Keiner darf mehr kacken.“ (Tina York) 12 von 21

„Ich habe mein Wunschgewicht noch nicht erreicht, deshalb: Ruft für mich an.“ (Jenny Frankhauser) 13 von 21

„Ich habe den Kuh-Urin heftig im Mund.“ (Daniele Negroni) 14 von 21

„Das ist hier für Magermodels gemacht, aber nicht für Büffelhüften wie mich.“ (Matthias Mangiapane) 15 von 21

„Unglaublich hier, ich komm mir vor wie in der Klapse“ (Jenny Frankhauser) 16 von 21

„Dafür bin ich gar nicht bekannt genug“ (Matthias Mangiapane) 17 von 21

Ich kenne mich nur in Bereichen aus, die mich interessieren. Und das sind zum Beispiel Tiere.” (Jenny Frankhauser) 18 von 21

“Ich entscheide mich für den, den ich ausgewählt habe.” (Daniele Negroni) 19 von 21

„Wir stehen in der Öffentlichkeit, ein Mann, der zu dir kommt, muss damit klar kommen.“ (Katthia Vides) 20 von 21

„Muss ich den in den Mund nehmen oder geht das auch so mit der Hand?“ (Matthias Mangiapane) 21 von 21

Während Daniele sich zwischen Ratten, Fröschen, Mehlwürmern und Kakerlaken durch die Dunkelheit tastete, preschte Matthias vor. "Chill doch mal", rief Daniele noch – brachte nur nichts.

An Stern vier scheiterten die beiden. Weil Matthias lieber nach Stern sechs fischte anstatt Daniele zu sagen, wie er an Nummer vier kommt. Setzen, sechs. Durchgefallen! Wieder gibt's nur Reis und Bohnen im Camp.

Das fettigste Menü

Vier Fakten über Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht Natascha Ochsenknecht Dschungel Vier Fakten über Dschungelcamperin Natascha Ochsenknecht

schon längst hinter sich gelassen. Ihr erster Weg nach dem Dschungel führte sie zu McDonald's. Dort gab's erstmal Burger und Pommes. "Eine Geschmacksexplosion", sagte sie, als sie in das labberige Brötchen biss.

Wer sich zuvor von Entenfüßen, pürierten Schweinehoden und Kuh-Urin ernährt hat, weiß nun eben auch die kleinen Dinge zu schätzen.

Welche Strategie verfolgt das Fotomodell Tatjana Gsell (46), um die Dschungelkrone zu ergattern? „Vorbereiten kann man sich gar nicht. Man weiß nicht, was einen erwartet. Es kommt, wie es kommt. Beim Essen muss man den Kopf abschalten.“ Wir zeigen alle Bewohner, die um die Dschungelkrone kämpfen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Beim Hoden von was auch immer heißt es dann einfach: Runter damit! Ich will wirklich zeigen, dass ich es ernst meine und ziehe das Ding durch.“ Tatjana Gsell schied an Tag 11 aus. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Und auch Natascha Ochsenknecht (53) geht auf Sternesuche. Die Designerin gibt vor der Show zu: „Ich kann gar nicht anders, als ich selbst zu sein.“ Und was erwartet sie von ihren Mitstreitern im Camp? „Tischmanieren sind mir sehr wichtig. Da es dort keine Tische gibt, muss man wohl alles akzeptieren, was kommt.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Natürlich würde ich dann mal einen Spruch ablassen. Wichtiger ist mir aber, dass sich alle mit Respekt behandeln. Da kann dann auch mal einer furzen und rülpsen, wenn er nett zu den anderen ist.“ Die Ex von Uwe Ochsenknecht wurde an Tag 12 von den Zuschauern rausgewählt. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der Sänger und Ex-„DSDS“-Kandidat Daniele Negroni (22) frohlockt: „Ein Flirt ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.“ Und vor welchen „Delikatessen“ hat er am meisten Respekt? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



„Das tausendjährige Ei, die Kotzfrucht und sämtliche Genitalien. Ich hoffe, dass ich bei lebenden Tieren ausschalten kann, dass die leben – einfach ganz schnell runterschlucken.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die Ex-„Germany’s Next Topmodel“-Kandidatin Giuliana Farfalla (21) macht folgende Ansage: „Ich will immer gewinnen und bin eine schlechte Verliererin.“ Als Transgender hat sie eine besondere Geschichte zu erzählen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Auf meiner Stirn soll jetzt nicht stehen: ‚Hey, ich bin Transgender!‘ Ich will als ganz normale Frau leben. Deshalb ist mein Ziel natürlich, dass die Leute sehen, dass das völlig normal ist. Nicht, dass es krass oder besonders ist, sondern einfach ganz normal.“ Trotz aller Bekundungen: Sie verlässt das Camp als erster Teilnehmer. „Ich bin nicht gut in sowas, deshalb halte ich es kurz: Ich gehe nach Hause.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der „Bachelorette“-Gewinner und Musiker David Friedrich (28) gibt zu Protokoll: „Ich habe Respekt vor dem Gefühl, die Zeit nicht einordnen zu können.“ Aber ist er sich auch der Herausforderung bewusst, die der Dschungel für ihn bedeuten wird?“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich wage den Schritt und stelle mich dem Abenteuer. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass ich gestärkt aus dem Dschungel rausgehe und sagen kann, dass ich es durchgezogen und wirklich geschafft habe.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Der deutsche Reality-Star Matthias Mangiapane (34) behauptet von sich: „Ich bin ein kleiner Häuptling!“ In „Das Sommerhaus der Stars“ war er ein bunter, lustiger Typ. Wen werden wir im Camp sehen? Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das Camp wahrscheinlich aufmischen werde. Ich bin nun mal jemand, der laut, schrill und lustig ist und seine Meinung vertritt. Auf jeden Fall bin ich ein Macher-Typ und niemand, der sich ausgrenzt, ruhig ist und andere machen lässt.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Auf die Frage, was die Schlagersängerin und Schwester von Daniela Katzenberger an dem Abenteuer Dschungelcamp reizt, antwortet Jenny Frankhauser (25): „Ich gehe in den Dschungel, weil ich abnehmen will.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich habe eine Schokoladen-Sucht und dort wird es mir nicht möglich sein, nachts zum Kühlschrank zu rennen. Das ist für mich wie ein aufregendes Diät-Camp. Außerdem bin ich jung und brauche das Geld.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Sydney Youngbloods Ohrwurm-Hit „If Only I Could“ ging 1989 um die Welt. Was reizt den Soul-Sänger jetzt am Dschungel? „Ich bin inzwischen 57 Jahre alt, das wird eine große Herausforderung abseits der Musik. Ich freue mich darauf und brauche das.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Der Sänger musste als zweiter Promi das Camp verlassen. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Der ehemalige Fußballprofi Ansgar Brinkmann (48) sagt: „Nach 20 Jahren Profi-Fußball habe ich Erfahrungen mit Trainingslagern, in denen man diszipliniert sein muss. Das ähnelte dem Dschungel vielleicht ein bisschen, weshalb ich guten Mutes reingehe.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Die Einstellung änderte der Ex-Sportler allerdings schnell. Er verließ das Dschungelcamp freiwillig an Tag zehn. Er zog die Reißleine nachdem ihn RTL wegen eines Regelverstoßes bestrafen wollte. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Bei „Der Bachelor“ 2017 wurde Kattia Vides (29) Vierte. Wird man die temperamentvolle Kolumbianerin, die großen Respekt vor ihren Mitcampern hat, im Dschungel flirten sehen? „Vielleicht. Wenn mir jemand ganz gut gefällt, man sich näher kommt und man versucht, den anderen Charakter näher kennenzulernen. Die Liebe ist einfach eine Überraschung. Wenn die Liebe meines Lebens da ist, warum nicht?“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

An Tag 13. wurde sie von den Zuschauern rausgewählt. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Ob die Schauspielerin und Moderatorin Sandra Steffl (47) wirklich weiß, worauf sie sich eingelassen hat? Denn sie verrät: „Ich mag keine Spinnen, keine Ratten oder Viecher auf mir drauf. Auch Ameisen, die mich anpinkeln, sind keine schöne Vorstellung.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Steffl wurde als erste Kandidatin von den Zuschauern rausgewählt. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Tina York (63) ist Schlagersängerin und Schwester von Mary Roos. Ob sie im Dschungel auch singen wird? „Ich werde mich nicht in irgendeine Rolle begeben. Wenn es sich ergibt und wir nett in einer Runde sitzen und singen, singe ich mit.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

„Ich will mich aber nicht nach vorne drängen. Der Typ bin ich nicht und war ich auch nie. Schon als junges Mädchen hatte ich zwar eine große Klappe, aber nie bösartig oder um mich darzustellen.“ Foto: Arya Shirazi / MG RTL D

Alle zwölf Dschungelkandidaten auf einen Blick (v.h.l.): Ansgar Brinkmann, Sandra Steffl, Kattia Vides, Natascha Ochsenknecht, Giuliana Farfalla, David Friedrich (v.l.): Matthias Mangiapane, Daniele Negroni, Tatjana Gsell, Jenny Frankhauser, Tina York, Sydney Youngblood. Foto: Arya Shirazi / MG RTL D



Und auch die zwölfte Staffel wird wieder von Daniel Hartwich und Sonja Zietlow moderiert. Die beiden berichten täglich live aus dem australischen Dschungel über das Zusammenleben der Camp-Bewohner – und werden sich den ein oder anderen bösen Spruch sicherlich nicht nehmen lassen. Foto: Stefan Gregorow / MG RTL D