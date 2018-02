Eigentlich wollte Sandra Maischberger mit ihren Gästen über die Koalitionsverhandlungen sprechen. Am Ende ging es aber um die AfD.

Berlin. Wenn alles wie geplant läuft, werden Union und SPD sich am Sonntag auf eine neue große Koalition einigen. Die monatelange Phase der Verhandlungen und Ungewissheiten könnte dann in wenigen Wochen enden: Abschließend müssten die SPD-Mitglied über eine Neuauflage der schwarz-roten Regierung abstimmen.

Sandra Maischberger nahm diese Gemengelage zum Anlass, um über den großen GroKo-Poker diskutieren zu lassen. Allein, am Ende ging es vor allem um die AfD.

Die AfD im Bundestag

Dass es so kam, überraschte nicht. Schließlich ist die Partei mittlerweile 100 Tage im Bundestag – und bekam am Donnerstag zudem ihre Ausschussvorsitzenden durch . Die Diskussion zu diesen Aspekten war bei "Maischberger" durchaus rege und divers. "Wenn man Krawall für belebend hält, ist die AfD im Bundestag belebend," sagte etwa die taz-Journalistin Bettina Gaus. Zugleich kritisierte sie, dass man die Partei bei den Ausschüssen ausgegrenzt habe. "Dadurch kann sich die AfD als Opfer stilisieren."

Genau das tat mit Alexander Gauland ein prominenter Vertreter der AfD in der Diskussion. "Das ist eine glatte Ausgrenzung", kritisierte der Parteichef. Ausfälle des umstrittensten Kandidaten ("Hackfresse", "Eltern von Linken sind häufig Geschwister" und mehr) erklärte Gauland in seiner typischen Manier mit den Härten des Wahlkampfs. "Da sagen wir alle immer mal wieder Dinge, die man vielleicht anders hätte formulieren können."

Zwischendurch nahm Sahra Wagenknecht das Vorgehen der AfD in wenigen Sätzen auseinander. Erstens würde die Partei mit ihrem Abstimmungsverhalten im Bundestag zeigen, dass sie für eine unsoziale Politik stehe. "Die AfD unterstützt oft die Bundesregierung", sagte Wagenknecht. Zweitens habe die Partei mit besonders krawalligen Kandidaten für die Ausschüsse versucht, es den anderen Abgeordneten besonders schwer zu machen.

Der Zustand der SPD

Eine hitzige Diskussion entbrannte, als Gauland seinem Gegenüber Ralf Stegner vorhielt, die Nöte der sozialdemokratischen Klientel vergessen zu haben. "Welcher Kassiererin in Dortmund nützt der Familiennachzug?", fragte Gauland mit Blick auf die Verhandlungsinhalte der SPD.

Der SPD-Vize verwies darauf, dass das doch nicht das Hauptthema der Sozialdemokraten sei. Auch schließe der Familiennachzug eine soziale Politik nicht aus. "Der Preis soziale Politik zu machen, ist doch nicht, inhuman zu sein." Im Übrigen habe Gauland selbst keine Lösungen, sondern stets nur Sündenböcke zur Hand.

Und Angela Merkel?

Doch was wird passieren, falls die GroKo-Verhandlungen scheitern? Dann wird es für die Parteichefs eng. "Ganz viele in der CDU hoffen, dass Frau Merkel wegen der SPD am Ende nicht mehr Kanzlerin", sagte der Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel im Falle von Neuwahlen noch mal antritt", befand Wagenknecht.

Wie schwierig es für Merkel in diesem Fall werden würde, machte die Reaktion von Joachim Herrmann deutlich: Auch auf mehrmaliges Nachfragen, ob die Union denn im Falle von Neuwahlen zu Merkel stehen würde, wollte Bayerns CSU-Innenminister partout nicht antworten. "Diese Frage stellt sich jetzt nicht", wehrte Herrmann ab.

Das Fazit

Diese Ausgabe von Maischberger wurde ihrem Titel nicht gerecht. Statt um die GroKo ging es mehr um die AfD. Vielleicht wäre das aufgrund der 100 Tage im Bundestag auch das eigentliche Thema des Abends gewesen, auch wenn selbst dieser Teil der Diskussion kaum neue Erkenntnisse zu Tage brachte.

Am Ende machte die Diskussion jedenfalls deutlich, dass auch aus Talkshow-Sicht eine Entscheidung bei der Regierungsbildung herbeigesehnt werden muss. Zu dem Thema ist derzeit einfach alles gesagt.