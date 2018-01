Tag 9: Ein Dschungelcamp wie eine Rolle Luftpolsterfolie

Berlin. Zuerst das Unwichtigste: Niemand musste das Dschungelcamp verlassen. Jetzt der Text zu Tag 9 bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus".

Und damit zur Frage, was unsere Institutionen überhaupt noch wert sind, wenn so ein "Schwachsinn" (Ansgar Brinkmann ) wie das Wort Dschungelcamp im Duden, pardon im "original Duden" (Sonja Zietlow) steht. Ist aber so, müssen wir jetzt alle mit umgehen.

Konnten sich Ansgar Brinkmann und Daniele Negroni aber nicht vorstellen und gaben eine falsche Antwort in der Dschungelprüfung, die sie ansonsten souverän, man könnte fast sagen: konzentriert abgelegt haben.

Ansgar Brinkmann lag dabei auf einer Drehscheibe, übersät mit Tausenden von grünen Ameisen, während Daniele Negroni sich in einem Käfig mit allerlei Getier wie ein umgestürzter Dönerspieß drehte. Beide mussten Fragen beantworten, was sie teilweise auch konnten. Fünf Sterne gewonnen. Und Ansgar Brinkmanns Haut sah anschließend aus "wie Luftpolsterfolie" (Daniele). (Lesen Sie hier, warum Daniele weint und sich vor Schmerzen krümmt .)

Wer Hunger hat, geht zum "Promidinner"

Schön zu sehen, dass sich im Dschungelcamp überhaupt noch jemand in etwas reinhängt, das keine Hängematte ist. Ansonsten herrscht im Privatfernsehen ja längst Mitnahmementalität.

Beispiel David Friedrich : Auf die Frage, wann er das letzte Mal geknutscht habe, antwortete er: "im letzten Format." So sind die jungen Leute: Wer knutschen will, geht zur "Bachelorette", wer Hunger hat, zum "perfekten Promidinner" und wer müde ist, ins Dschungelcamp.

Das war zu Tatjana Gsells Zeiten ja noch ganz anders. "Zum Schluss war das wirklich funktionieren für die Medien", erzählt sie am Lagerfeuer (Tiefgang!) Natascha Ochsenknecht und meint erstens Ferfried Prinz von Hohenzollern mit dem sie zweitens in "Tatjana & Foffi - Aschenputtel wird Prinzessin" zu sehen war.

Das markierte dann wohl schon eher das Ende einer ziemlich langen Männerpechsträhne, die mit Sex- und Alkoholsüchten gespickt und offensichtlich noch nicht ganz austherapiert ist. Aber möglicherweise ist das Fernsehen dafür auch gar nicht der richtige Ort.

Dschungelcamp: Das muss man über Natascha Ochsenknecht wissen IBES: Julian F.M. Stoeckel hat neun Tage im RTL–Dschungelcamp überlebt. In unserem Kandidatencheck bewertet er die Dschungelcamper. Diesmal: Natascha Ochsenknecht. Dschungelcamp: Das muss man über Natascha Ochsenknecht wissen

Die Regie kapituliert

Andererseits: Viel mehr ist von der diesjährigen eher müden Besatzung einfach nicht rauszuholen. Weshalb Daniele schon von der Regie dazu angestiftet wurde, so lange Unordnung zu machen, bis Matthias Mangiapane sich im Dschungeltelefon darüber beschwert. Puh.

Wir zitieren mal schnell die Band Tocotronic: "Und wenn du kurz davor bist, kurz vor dem Fall, und wenn du denkst, 'fuck it all', und wenn du nicht weißt, wie soll es weitergehen: Kapitulation Ohohoh".

Am Ende ist es mit dem Dschungelcamp inzwischen wie mit einer Rolle Luftpolsterfolie. Obwohl man genau weiß, was beim nächsten Mal passiert, kann man einfach nicht aufhören, die kleinen Waben zu zerdrücken.

Geständnis des Tages:

Hätte der FC Bayern München angerufen, wäre Ansgar Brinkmann mal hingefahren. Hat aber nicht angerufen.

Größte Überraschung des Tages:

Daniele sieht mit jedem Tag, den er im Camp ist, gesünder aus.

Erkenntnis des Tages:

Endlich ist der Algorithmus der Ochsenknechtschen Vornamenvergabe entschlüsselt. Achtung: Jimi Blue heißt so, weil sich die Nabelschnur während der Geburt um den Hals gewickelt hatte und das Baby ganz blau war.

Bei Wilson Gonzales ging die Geburt so schnell wie die Maus von Mexiko und deshalb: Gonzales. Ist ja klar. Tochter Cheyenne Savannah war bei der Geburt hingegen so still wie eine Wüste. Wäre das also auch geklärt.

Schönstes Zitat:

"Hast du für mich einen Kebab?" Ob Sydney Youngblood das wirklich während der innigen Wiedersehensumarmung mit seiner Frau gesagt hat, wissen wir nicht. Stand aber im Untertitel.

Coolste Sau im Camp:

Kattia Vides . Auf Danieles Frage, wie viele Ecken ein Pentagon habe, in der Erwartung, dass sie bestimmt niemand beantworten könne (wie Ansgar und er in der Dschungelprüfung) sagte Kattia einfach mal schnell: fünf.