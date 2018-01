Dschungelcamp 2018: Daniele Negroni muss von Dr. Bob behandelt werden

Ekel, Drama, Hunger: So übersteht man trotzdem das Dschungelcamp

IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.

IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.

Ekel, Drama, Hunger: So übersteht man trotzdem das Dschungelcamp

Ekel, Drama, Hunger: So übersteht man trotzdem das Dschungelcamp IBES: Nicht mal alleine auf der Toilette, Ekel-Prüfungen und große Geständnisse am Lagerfeuer – Dschungel-Star Julian Stoeckel erzählt Redakteurin Johanna Rüdiger, wie man diese Extrem-Situationen am besten meistert.

Auch am achten Tag will das Dschungelcamp nicht in Schwung kommen. Zum Glück für den Zuschauer, dass es immerhin Daniele Negroni gibt.

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Berlin. "Was geht los da rein?! Wo bleibt das Kasalla?" – man möchte den lethargischen Dschungelcampern ins Gesicht schreien. Genau eine Woche ist es her, seit die Promis in den australischen Busch gezogen sind – passiert ist: nichts.

Keine fiesen Lästerattacken, kein oscarreifer Zickenkrieg, nur Geschnarche und Gejammer. Wer hätte gedacht, dass man sich Helena Fürst zurückwünscht.

"Dschungelcamp"-Aufreger des Tages

Auch in der achten Dschungelcamp -Folge dösen die Stars um die Wette bis ein Schrei von Camp-Diva Matthias alle aus ihren Träumen reißt. Der zur Putzfrau mutierte Buschbewohner würde gerne einmal feucht durchwischen und echauffiert sich gekonnt über rumstehendes Geschirr und dreckige Toiletten.

"Ihr seid Schweine", beschimpft er die anderen. Wie ein richtiger Schweinestall aussieht, wird er später aber noch sehen.

Opfer des Tages

Schuld an allem ist Jenny, die sich in ihrer Opfer-Rolle sehr wohl zu fühlen scheint. Sie weiß nicht mehr, wem sie trauen kann: "Ich hab echt das Gefühl, dass ich im Zielfeuer stehe und alle ruhig auf die schwache Jenny drauf." Am Ende folgt die Drohung: "Irgendwann platze ich auch mal." Der Zuschauer würde sich freuen.

Diese Promis gehen ins Dschungelcamp 2018 Diese Promis gehen ins Dschungelcamp 2018 Diese Promis gehen ins Dschungelcamp 2018

Nachdem Jenny den Job vermasselt hat, ernennt sie Busch-Oma Tina zur neuen Teamchefin. Endlich kommt ein wenig Elan in die Truppe. Nicht. Tinas erste Amtshandlung: ein Nickerchen halten.

Dschungelprüfung

Huch, was ist da denn los? Wo ist denn Matthias? Er stand kurz davor, den Rekord von Larissa Marolt (Camperin 2014 mit 8 Dschungelprüfungen in Serie, 10 insgesamt) einzustellen. Nun macht die Konkurrenz ihm nach der siebten Prüfung in Folge einen Strich durch die Rechnung.

Stattdessen stellen sich Kattia, Jenny, Ansgar und David dem "Creek der Sterne". Auf einer stillgelegten Rutschbahn werden die Jedi-Schüler mit Wasserkanonen und überdimensionalen Bällen beschossen, während sie vier Sterne an vier Stellen auf dieser Fläche festhalten müssen. Moderatorin Sonja findet's "mega".

Die Dschungelprüfung am achten Tag heißt „Creek der Sterne“: Auf Knien übernimmt David (l.) die Sterne drei und vier. Ansgar rennt los. Er schießt einen Gymnastikball mit voller Wucht in den Dschungel, weicht geschickt aus, lässt sich nicht aufhalten und schafft einen rasanten Durchmarsch direkt zu David. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Kattia (l.), Jenny, Ansgar (r.) und David kämpfen sich durch den „Creek der Sterne“. Trotz Schlammkanonen und gigantische Flutwellen schaffen sie es, durchzuhalten. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Ausgerüstet mit Wasserschuhen, kurzer Hose oder Bikini, Schwimmbrille sowie Knie- und Ellbogenschonern platzieren sich die Vier zu Anfang der Prüfung mit dem Gesicht nach außen auf der Drehscheibe und warten auf das Feuersignal. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Kattia wird mit riesigen Gymnastikbällen beschossen. Schwere Wassermassen fließen David entgegen. Foto: MG RTL D

Trotz Ballbeschuss, Glätte, Wind und Wasser-Widrigkeiten kämpft sich Jenny tapfer durch die Prüfung – verliert aber am Ende Sterne. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Sie haben das Unmögliche möglich gemacht: Alle zehn Sterne hat das Quartett für das Team geholt. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Die Zuschauer haben entschieden. Sandra Steffl muss das Camp verlassen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Sandra ist traurig darüber, den Dschungel zu verlassen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Lustlos liegt Tatjana auf ihrer Liege – sie hat keinen Bock mehr auf das Lager. Foto: MG RTL D

Daniele hat sich den Bauch verbrüht. Im See versucht er, seine Schmerzen zu lindern. Foto: MG RTL D



Panisch rennt Daniele mit der Verbrennung zum Dschungeltelefon. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Die Schatzsuche am achten Tag heißt „Schweinchen in der Mitte“. Matthias und Kattia müssen in einem Gehege mit vier Schweinen, verfaulten Lebensmitteln und Schlamm nach Puzzleteilen suchen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Katja wühlt sich fleißig durch den Schlamm. In 30 Minuten müssen alle Teile gefunden und das Puzzle fertiggestellt werden. Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Matthias flippt aus, weil er seine Hose im Schlamm verliert. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

In seiner Unterhose sucht er fleißig weiter nach Puzzleteilen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Kattia und Matthias haben sich umsonst bemüht. Bevor sie das Puzzle fertig machen können, ist die Zeit abgelaufen. Alle Infos zu „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Ansgar teilt das Team strategisch auf und startet als Letzter, um zum Schluss die weiteste Strecke zurückzulegen. Die entgegenkommenden Bälle tritt er in guter, alter Bundesliga-Manier einfach ins Seitenaus. Selbst die überraschende Wasserlawine hält das Team nicht auf. 10 Sterne.

Fluch- und Kreisch-Festspiele:

Eine Folge ohne Matthias in einer tragenden Rolle? Das geht nun wirklich nicht. So denkt anscheinend auch RTL und schickt ihn mit Kattia auf Schatzsuche. Das bedeutet natürlich: Drama.

Die beiden müssen sich in einem Schweinegehege durch den Matsch wühlen und Puzzlestücke suchen. Dabei verliert der 34-jährige auch noch seine Hose im Schlamm. Auf diesen Striptease hätte man nicht verzichten können. ( Lesen Sie hier: Dunkle Erinnerungen lassen im Dschungelcamp Tränen fließen.)

Spruch des Tages:

"Das ist hier für Magermodels gemacht, aber nicht für Büffelhüften wie mich", motzt Matthias durch den Busch, nachdem er zwischen den Schweinen stecken bleibt.

Ausraster des Tages

Seit 72 Stunden sind die Zigaretten weg und damit auch Danieles gute Laune im Dschungelcamp . Der kalte Entzug macht ihn zudem ganz zittrig. Beim Umfüllen des abgekochten Wassers in den Behälter, kippt sich Daniele brühendes Wasser über seinen Bauch. "Aua, aua, so was habe ich ja noch nie gehabt!"

Tag sieben im Dschungelcamp: Matthias Mangiapane (l.) und Daniele Negroni müssen zur gemeinsamen Dschungelprüfung. Bei der „Ultimativen Schad Show“ gilt es, Hits zu erraten – mit Buschschweinsperma gegurgelt. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Alle anderen Kandidaten dürfen Matthias und Daniele bei ihrer Dschungelprüfung beobachten. Nur mitraten dürfen sie nicht. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Matthias Mangiapane und Daniele Negroni müssen zwei Songs im Duett singen. Dabei stecken ihre Köpfe in Helmen voller Fliegen. Pro Song müssen sie zwei Wörter des Liedtextes richtig ergänzen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Matthias Mangiapane soll mit einer Huntsman Spinne im Mund „Sexbomb“ von Tom Jones summen und Daniele muss es erraten. Ein kurzer schriller Aufschrei und Matthias hat die Spinne zwischen den Lippen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Daniele Negroni darf sein Glück mit einer Riesenkakerlake zwischen den Lippen versuchen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Der nächste Titel für Daniele: „Wannabe“ von den Spice Girls, diesmal mit Flusskrebs. Summend gibt er alles – der Partyboy tanzt, rockt und hat riesigen Spaß. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Notfalleinsatz! Eine Kakerlake ist in Daniele Negronis Ohr gekrabbelt. Dr. Bob muss zur Hilfe eilen. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Ihre nächste Aufgabe: Vier Songtitel erkennen und dem Jahr ihrer Veröffentlichung zuordnen. Leider liegen Matthias und Daniele bei allen Titeln falsch. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Keine Spur von mieser Laune: Mit vollem Elan bewältigen die beiden die Dschungelprüfung „Ultimative Schad Show“. Am Ende kehren sie mit fünf Sternen zurück ins Camp. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Der Zigarettenentzug ist hart für Daniele Negroni, er steht völlig unter Strom – und sorgt damit vor seiner Dschungelprüfung mit Matthias für ordentlich Stress im Camp. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Ansgar Brinkmann hat kein Verständnis für Danieles miese Laune, er möchte, dass Daniele sich beruhigt und ein bisschen mehr Respekt zeigt. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Richtig Beef gibt’s aber erst mit Tina York, weil Daniele behauptet, sie bekäme irgendwelche Hilfsmittel. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Nach dem Streit mit Daniele Negroni ist Tina York total aufgelöst. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Nach dem Streit mit Daniele nimmt Ansgar Brinkmann Tina York tröstend in den Arm. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Noch ein freiwilliger Aussteiger? Sydney Youngblood sitzt mal wieder im Dschungeltelefon. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne



Und schon wieder gibt es Tränen: Tina York muss weinen, als sie sieht, wie Sydney Youngblood seine Sachen packt. Foto: Foto: MG RTL D / Stefan Menne

Die Schatzsuche trifft am siebten Tag im Dschungel Natascha Ochsenknecht und Ansgar Brinkmann. Sie finden neben einem Baumstamm eine große „Strick-Liesel“, Garn und folgende Nachricht: „Hier werdet Ihr die Nacht verbringen. Wenn Ihr das Garn vollständig verstrickt habt, wartet eine Überraschung auf Euch.“ Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!' im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/sendungen/ich-bin-ein-star.html

RTL hat einen heißen Tipp für ihn: Mit Wasser kühlen. Daniele rennt zum Camp-Pool und springt hinein. Dr. Bob gibt zum Glück Entwarnung.

Abschied des Tages

Jeden Tag wollte er freiwillig das Camp verlassen. Nun ist es soweit. Sydneys Abschiedstour ist doch kürzer als die der Scorpions. Der Sänger darf das Camp verlassen: ein Verlust ist das nicht. Das Gejammer hat endlich ein Ende.