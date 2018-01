Wie Maybrit Illner den stellvertretenden AfD-Chef vorführte

Berlin. Als schon alles vorbei war, sah Maybrit Illner sich doch noch genötigt, ein Fazit zu ziehen. "Wir haben versucht zu klassifizieren, wo die Stärken und Schwächen dieses Präsidenten liegen", sagte die Moderatorin, ehe sie am späten Donnerstagabend an Markus Lanz abgab.

Eine kurze Einordnung war nach der sechzigminütigen Diskussion auch nötig. Denn so richtig klar wurde nicht, wohin Illner mit ihren Gästen eigentlich wollte. "Der unterschätzte Egoist – kann Trump Erfolg haben?", lautete das Thema einer Sendung, die – pünktlich zum Weltwirtschaftsgipfel in Davos – mal wieder den US-Präsidenten in den Fokus nahm. Der ist auch ein Jahr nach seiner Amtsübernahme noch immer unberechenbar. Er pöbelt, pfeift auf Diplomatie und nimmt Handelskriege billigend in Kauf. Trump bleibt eben Trump.

Zwei Außenpolitikexperten, wenig Neues

Mit Wolfgang Ischinger, dem Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, und dem CDU-Politiker Norbert Röttgen hatte sich Illner zwei profunde Außenpolitik-Experten in die Runde geladen. Ihre Analysen waren nüchtern und präzise: Ischinger forderte, dass sich Europa emanzipieren müsse, ohne die transatlantische Verbindung zu kappen. Und Norbert Röttgen dozierte, Trump habe keine außenpolitische Agenda, sondern leite alles aus der Innenpolitik ab. Die Analysen mögen stimmen – sie sind aber auch gemeinhin bekannt.

Was der Sendung fehlte, war ein neuer Dreh. Wie etwa soll Deutschland als Exportnation darauf reagieren, wenn in Washington ein Mann regiert, der allen Ernstes wieder Strafzölle einführt? Kann und sollte sich Europa auf einen Steuerwettbewerb mit den USA einlassen? Und was bedeutet Trumps Unberechenbarkeit für die Nato in ihrer aktuellen Verfassung?

AfD-Politiker kennt eigene Parteibeschlüsse nicht

Stattdessen verzettelte sich Illners Runde im Klein-Klein. Mal diskutierte man über die amerikanischen Schulden, dann wieder über Trumps Rhetorik, um am Ende beim Nahostkonflikt und der Türkei zu landen. Zum Glück – für Moderatorin Maybrit Illner und die Zuschauer – saß auch Georg Pazderski , der stellvertretende AfD-Bundessprecher in der Runde. Der ehemalige Offizier, der in seiner Partei zum gemäßigten Flügel zählt, und auch bei Maybrit Illner überraschend differenziert argumentierte, scheint die eigenen AfD-Beschlüsse nicht zu kennen.

Anders ist es nicht zu erklären, dass die Moderatorin ihn so leicht vorführen konnte. Pazderski stritt ab, dass die AfD sich jemals dafür ausgesprochen habe, die israelische Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen – bis Maybrit Illner den Beschluss der Bundestagsfraktion im Wortlaut vorlas. "Davon weiß ich nichts", stammelte der stellvertretende AfD-Chef.

Liberaler Autor rasselt mit AfD-Mann aneinander

Jörg Thadeusz, der liberale Journalist und Autor, hatte sichtlich Freude daran, Pazderski straucheln zu sehen. Immerhin stießen beide im Verlauf der Sendung mehrmals aneinander. Als sich Thadeusz darüber empörte, dass Trump afrikanische Länder als "Shithole countries" bezeichnet, unterstellte er gleich mal: "Das findet Herr Pazderski wahrscheinlich gut". Der keilte zurück: "Sie reden viel und sagen wenig".

Das galt eigentlich für Illners gesamte Runde. Die war am Ende plötzlich beim Konflikt der Türkei mit Syrien angelangt. Und bei der Feststellung, dass es auch in der AfD Realpolitiker gibt. Georg Pazderski nämlich will nicht, dass Deutschland aus der Nato austritt.

Damit wäre auch das geklärt. Und jetzt zu Markus Lanz.

