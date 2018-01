Der Bachelor 2018: Der erste Kuss sorgt für Zickenkrieg

Miami Heat: So heiß ist der aktuelle Bachelor wirklich Bachelor 2018: Daniel Völz heißt der aktuelle Mann mit den roten Rosen. Was man sonst noch über den Star der RTL-Sendung "Der Bachelor" wissen muss.

Berlin. Die Gruppendates beim "Bachelor" sind wie Dschungelcamp-Prüfungen. In der Zeit kann man mal eben die Waschmaschine anstellen oder kurz die Wohnung durchwischen. Man verpasst nämlich nichts.

Die einen müssen Speeddating auf einem Doppeldecker-Bus überstehen, die anderen ein Fotoshooting, in dem sie berühmte Filmszenen nachstellen. "Es kam mir nicht vor wie ein Date. Ich habe halt meinen Job gemacht", fasst Michelle passend zusammen. Das harte Leben in einer Kuppelshow.

"Ach so – Ich hatte mal Brustimplantate"

Am aufregendsten ist da noch das Einzeldate von Kandidatin Svenja und Bachelor Daniel. Mit dem Wasserflugzeug geht es zu einer einsamen Insel, wo die beiden picknicken. Doch so richtig kommt das Gespräch nicht in Fahrt – vielleicht liegt es an der Offenheit der 22-Jährigen?

Erst gesteht sie Daniel, dass sie noch nie eine Beziehung hatte (Daniel: "Das ist merkwürdig"), dann plappert sie über ihre Brüste: "Ach so, falls es dich interessiert. Ich hatte mal Brustimplantate." Themen, die auf ein erstes Date gehören. Dass das schnell von einem Regenguss beendet wird, kann man als Zeichen werten.

Viel spannender als die öden Beschnupperungsversuche voller Plattitüden ("Du siehst entzückend aus." "Danke, du auch!") ist das Zwischenmenschliche. Oder besser: das Zwischenfrauliche. Das Drama in der Ladys-Villa. Dort haben sich die verbliebenen 18 Frauen wie auf dem Schulhof in Grüppchen geteilt – und lästern nun, was das Zeug hält.

Schamhaarfarbe ist Thema in der Ladys-Villa

Neben dicken Hintern, hässlichen Outfits und schlechten Frisuren sind die jeweiligen Damen, die mit Daniel Zweisamkeit genießen dürfen, das Thema. Bei Konkurrentin Svenja wird es direkt intim. "Sie hat gesagt, dass sie sich ihre Schamhaare türkis und rosa färbt." Es folgt gehässiges Lachen.

Das ist allerdings noch harmlos, im Vergleich zu den Sprüchen, die über Carina rausgehauen werden. "Sorry, aber vom Aussehen ist das eine Katastrophe", motzt Lina über die 21-Jährige. Und fügt galant hinzu: "Sie passt besser zu einem Shisha-Laden-Inhaber oder Fitnesstrainer. Ist jetzt aber nicht böse gemeint." Nein, natürlich nicht.

Doch das Hass-Objekt Nummer eins in der Ladys-Villa ist Janina Celine. Oder wie die Single-Damen sie liebevoll nennen: "Wischmob". Denn wofür Ex-Bachelor Sebastian Pannek fünf Folgen brauchte, tütet Janina direkt in der zweiten Folge ein: den ersten Kuss.

Clarissa geht freiwillig – weil sie nicht nach Miami will

Janina Celine überrascht Daniel mit einem Kuss.

Foto: MG RTL D

Daniel lädt Janina nach dem Fotoshooting zu einem Einzelgespräch ein. Dort habe man sich ja so gut verstanden: "Mit Janina hat die Chemie gestimmt. Das spürte ich, als sie auf meinem Schoß saß", sagt der balzende Junggeselle. Ernsthaft.

Die 22-Jährige nutzt das direkt aus und drückt ihm ihre feuchten Lippen auf den Mund. Ein Kuss, wie der feuchte Schmatzer von der Großmutter. Die Konkurrenz zeigt sich entsetzt. Ein Kuss! Kreisch! Oh Gott! So schnell? "Wer will ihn jetzt noch küssen?", wird in die Runde gefragt. Der Lösungsvorschlag: "Ich geh da mit Sagrotan rüber."

Am Ende müssen Alina, Claudia und Clarissa ihre Koffer packen. Letztere allerdings freiwillig – aus Selbstschutz, wie sie sagt. Denn was bringt es sich zu verlieben, wenn man sowieso nicht nach Miami ziehen will.