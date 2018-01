Wiener „Tatort“ wollte überraschen, scheiterte aber kläglich

Berlin. Der neue Fall von Oberstleutnant Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Majorin Bibi Fellner (Adele Neuhauser) begann spektakulär: Eine Immobilienmaklerin entdeckt die Leiche eines Mannes während einer Wohnungsbesichtigung – oberkörperfrei an die Wand genagelt, im Schwarzlicht ist ein orthodoxes Kreuz zu erkennen.

Die Ermittler scheinen es in diesem "Tatort" aus Wien mit einem äußerst kaltblütigen Serienmörder zu tun zu haben. Denn schnell tauchen zwei weitere Leichen auf, die ähnlich schockierend inszeniert werden. Ritualmorde? Sexualdelikte? Oder doch etwas ganz anderes?

Der "Tatort" versuchte sich an einigen Wendungen, wollte die Zuschauer überraschen. Doch viel Spannungspotenzial verschenkte er leichtfertig. Auch als der Mörder am Ende seine Maske abnahm, dürften sich nur noch die wenigsten gewundert haben.

• Die "Überraschungen"

Von Ritualmord zu Sexualdelikt bis Geheimdienst-Killerkommando – Fellner und Eisner müssen ihre Ermittlungen immer wieder neu justieren. Leider ist dem Zuschauer sofort klar, dass es sich bei Opfer Nummer drei um eine Verwechslung handelt. Fellner und Eisner beim Rätselraten darüber zuzuschauen, ist deshalb alles andere als spannend.

Die entlarvenden Szenen, wie etwa jene, in der Diabetikerin Nataliya Lomatschenka (Larissa Fuchs) ihren Blutzuckerspiegel misst und damit klar werden soll, dass sie eigentlich hätte sterben sollen, sind schlicht überflüssig: Der Zuschauer weiß längst, dass der Killer sie mit ihrer Mitbewohnerin vertauscht hat.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser), Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, Mi.) und Kollege Manfred (Thomas Stipsits) bekommen es im „Tatort“ aus Wien mit einer rätselhaften Mordserie zu tun. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Ein Ritualmord in Wien? Der Fundort der ersten Leiche (Faris Rahoma) lässt zunächst darauf schließen. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Doch Eisner hat noch ganz andere Sorgen. Er fürchtet, dass sich Partnerin Fellner weg bewirbt. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Schon bald taucht eine zweite Leiche auf – wieder spektakulär inszeniert. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Das dritte Opfer ist eine junge Mutter. Von ihrer Mitbewohnerin erhoffen sich die Ermittler wichtige Hinweise. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film



So langsam dämmert es Fellner und Eisner: Das Phantom führt sie an der Nase herum. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Da kann nur eine helfen: die legendäre Profilerin Dr. Henriette Cerwenka (Erika Mottl) aus dem Ruhestand. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Sie bestätigt Fellners und Eisners Theorie. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Ist beim Ermittler-Duo nicht gut gelitten: Hauptmann Steinwendtner (Dominik Maringer), der mit Fellner um die Beförderung konkurriert. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Wie immer engagiert: Revierinspektor Schimpf. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film



Verleger Constantin Montag (Ernst Konarek) bringt Fellner und Eisner auf eine ganz neue Spur. Foto: Hubert Mican / ARD Degeto/ORF/E&A Film

Auch die Identität des Mörders ist nicht besonders schwer herauszufinden. Der Experte für Revolutionen, Professor Nenad Ljubic, hat sich nicht nur durch eine Falschaussage verdächtig gemacht, auch sein Alibi ist dünn.

Außerdem haben Fellner und Eisner herausbekommen, dass die drei Opfer ein Buch über ihre Rollen und die der CIA bei den Revolutionen in Serbien, Georgien und der Ukraine herausbringen wollten. Der Verleger lehnte aber ab, weil ihm Informationen aus erster Hand fehlten. Von der Schlüsselfigur, einem gewissen "Nicola". Und wer, wenn nicht die einzige andere osteuropäische Figur im Krimi sollte das wohl sein? Eben.

• Das Motiv

Ein Klassiker. Die Angst, seine hart erarbeitete Existenz zu verlieren. "Was ich gemacht habe, ist Hochverrat", sagt Ljubic alias Nicola im Showdown mit der überlebenden Nataliya. "Wenn das rauskommt, verliere ich alles und gehe für immer ins Gefängnis." Auch das: nicht sonderlich überraschend.

• Die Symbolik des Mörders

Ljubic versucht, die Ermittler mit seinen auffällig inszenierten Leichen in die Irre zu führen. Profilerin Henriette Cerwenka (Erika Mottl) erklärt, was die Szenen zu bedeuten haben. Immerhin das ist interessant.

Das erste Opfer, der Serbe Dusan Savic, wird nach seinem Tod gekreuzigt. So weit, so leicht zu interpretieren: Jesus. Beim zweiten Opfer, dem georgischen Hilfsarbeiter Davit Nosadse, ist es schon weniger offensichtlich. Er hängt am Strick, vor ihm eine Schüssel mit Maria-Theresien-Talern. "Judas, der Jesus für 30 Silberlinge verraten hat", weiß Cerwenka. Und schließlich die tote junge Mutter, vom Täter über den Bug eines Schiffes gelegt. Judas sei auf dem Meer ausgesetzt worden, "das könnte das Schiff bedeuten".

• Die Symbolik der Opfer

Darüber was die Opfer an und auf ihrem Körper tragen, kommt Eisner schließlich auf ihre Verbindung – die Teilnahme an Revolutionen in Osteuropa. Das orangefarbene Tuch von Natalyia ist ein Hinweis auf die Proteste und Demonstrationen 2004 in der Ukraine, auch Orange Revolution genannt. Die schwarze Faust, die Dusan sich hat tätowieren lassen, steht für Otpor, die Studentenbewegung, die Serbiens Diktator Slobodan Milosevic gestürzt hat. Und schließlich Davits Kette, deren Rückseite eine Rose ziert – Symbol für die Rosenrevolution 2003 in Georgien.

• Bester Spruch

Kommt von Fellner. Es soll eine zweite Mordkommission gegründet werden, der Chefposten ist noch vakant. Auch der wenig geliebte Kollege Clemens Steinwendtner (Dominik Maringer) will sich bewerben. Fellners Kommentar dazu: "Er erfüllt alle Kriterien von einer Polizeikarriere: keine Ahnung, keine Skrupel, keine Titten."

Seit 2013 spielt Nora Tschirner Kriminaloberkommissarin Kira Dorn im „Tatort“ Weimar. Im „Tatort“ spielen zahlreiche Frauen die starken Hauptrollen. Sowohl die Charaktere wie auch die Schauspielerinnen sind einzigartig. Wir zeigen sie. Foto: Anke Neugebauer / MDR

Nora Tschirner bildet mit Christian Ulmen als Kommissar Lessing (ohne Vornamen) ein schräges Paar – nicht nur im Job. Foto: Andreas Lander / MDR

Dagmar Manzel ermittelt als Hauptkommissarin Paula Ringelhahn. Doch sie geht im „Tatort“ nicht allein auf Verbrecherjagd. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Die provokante Ermittlerin mit losem Mundwerk – aber stets bodenständig und aufrichtig – ermittelt an der Seite von Hauptkommissar Felix Voss (Fabian Hinrichs). Die beiden leiten die Mordkommission Franken. Foto: Hagen Keller / BR/Claussen+Putz Filmproduktion GmbH

Charlotte Lindholm ermittelt seit 2002 als etwas unterkühlte LKA-Beamtin in Hannover. Gespielt wird sie von Maria Furtwängler. Foto: NDR/Gordon Muehle



Heike Makatsch hat am Ostermontag 2016 das erste Mal als Kommissarin Ellen Berlinger ermittelt. In „Fünf Minuten Himmel“ kehrt Hauptkommissarin Berlinger nach 14 Jahren nach Freiburg zurück und meistert ihren ersten Fall. Foto: Ziegler Film, / SWR

Die Dreharbeiten für den zweiten Fall mit dem Arbeitstitel „Zeit der Frösche“ haben bereits begonnen. Dieses Mal ist Makatsch alias Berlinger in Mainz im Einsatz. Foto: SWR-Pressestelle/Fotoredaktion / SWR

Seit 2011 unterstützt Adele Neuhauser als Ermittlerin Bibi Fellner ... Foto: Petro Domenigg / rbb/ORF

... ihren Kollegen Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im Wiener „Tatort“. Foto: Petro Domenigg / rbb/ORF

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert ermittelt Lena Odenthal schon am „Tatort“ Ludwigshafen. Damit ist die TV-Kommissarin, gespielt von Ulrike Folkerts, nach Angaben des Südwestrundfunks eine der ersten Ermittlerinnen – und heute die dienstälteste. Foto: Alexander Kluge / SWR



1996 wurde Odenthal die Figur des Kommissars Mario Kopper (Andreas Hoppe) an die Seite gestellt. Doch nach gut 20 Jahren Dienstzeit ist Schluss: Der Halb-Italiener Kopper ermittelte als kerniger und etwas chaotischer Polizist am 7. Januar 2018 zum letzten Mal. Foto: Alexander Kluge / SWR

Sibel Kekilli spielte 14 Episoden lang im Kieler „Tatort“ Kommissarin Sarah Brandt. Die international erfolgreiche Schauspielerin („Gegen die Wand“, „Game of Thrones“) hat sich entschlossen, nach sieben Jahren die ARD-Kultreihe zu verlassen. „Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben“, begründete Kekilli. Foto: Christine Schroeder / rbb/NDR

An der Seite von Kommissar Klaus Borowski (Axel Milberg) ermittelte Sarah Brandt im Juni 2017 in der Episode „Borowski und das Fest des Nordens“ das letzte Mal. Foto: Christine Schroeder / NDR

Nachfolgerin ist Kommissarin Mila Sahin – gespielt von Almila Bagriacik. Sie wurde unter anderem mit dem Deutschen Fernsehpreis 2017 für die Hauptrolle der Semiya Simsek in der ARD-Spielfilmtrilogie über die NSU-Morde ausgezeichnet. Ihr erster Kieler Fall „Borowski und das Haus der Geister“ wird voraussichtlich im Jahr 2018 ausgestrahlt. „Ich freue mich sehr darüber, die neue Kieler „Tatort“-Kommissarin zu sein und bin überaus glücklich, dass mir vom NDR so eine Chance gegeben wird. Das ist alles sehr aufregend. Ich kann es kaum erwarten, zusammen mit dem Kieler „Tatort“-Team ermitteln zu dürfen, besonders mit Axel Milberg ...“, so der Neuzugang. Foto: Christophe Gateau / dpa

Margarita Broich ist als Hauptkommissarin Anna Janneke in der Frankfurter Mordkommission „zu Hause“. Sie geht zusammen mit Wolfram Koch alias Hauptkommissar Paul Brix auf Verbrecherjagd. Foto: Bettina Müller / HR



Meret Becker ermittelt als Hauptkommissarin Nina Rubin – eine waschechte Berlinerin. Foto: Frédéric Batier / rbb

Nina Rubin arbeitet an der Seite von Mark Waschke (Robert Karow). Im März 2015 wurde der erste Fall „Das Muli“ des neueren „Tatort“-Teams aus Berlin ausgestrahlt. Die beiden haben das Berliner Erfolgs-Duo mit Dominic Raacke und Boris Aljinovic alias Ritter & Stark nach 13 erfolgreichen Jahren abgelöst. Foto: Volker Roloff / rbb

Als Kommissarin Julia Grosz geht Franziska Weisz seit März 2016 dem Hamburger Verbrechen auf die Spur. Foto: NDR/Marion von der Mehden

An der Seite von Wotan Wilke Möhring alias Kommissar Thorsten Funke ermittelt Grosz für die Bundespolizei. Foto: NDR/Marion von der Mehden

Von 2013 bis 2015 hatte Petra Schmidt-Schaller als Ermittlerin Katharina Lorenz neben Wotan Wilke Möhring für den Erfolg des NDR-„Tatorts“ gesorgt. Foto: Christine Schroeder / NDR



Für die Neu-Auflage des „Tatorts“ aus Dresden geht erstmals ein rein weibliches Ermittlerduo an den Start. In der Vergangenheit war von 1992 bis 1999 das rein männliche Ermittlerteam Bruno Ehrlicher (Peter Sodann) und Kain (Bernd Michael Lade) unterwegs. Alwara Höfels als Oberkommissarin Henni Sieland (l.) und Karin Hanczewski als Oberkommissarin Karin Gorniak sind seit März 2016 das junge Team des MDR. Doch Alwara Höfels steigt aus. Ein letzter Fall mit ihr soll im Mai 2018 gezeigt werden. Foto: Gordon Muehle / MDR

Für Höfels neu ins Team kommt Cornelia Gröschel. Foto: Georg Wendt / dpa

Inga Lürsen ist seit 1997 als Hauptkommissarin in Bremen im Dienst. Gespielt wird die oft ruppige Ermittlerin von Sabine Postel. „Harte Schale, weicher Kern“ – so beschreibt die ARD ihre Rolle. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Seit Dezember 2001 bildet Lürsen zusammen mit Nils Stedefreund (Oliver Mommsen) das Ermittlerteam in den „Tatort“-Filmen von Radio Bremen. 2019 soll Schluss sein. Dann sind 34 gemeinsame Auftritte im Kasten. Foto: Jörg Landsberg / Radio Bremen

Die Konstanzer Kommissarin Klara Blum gehörte von 2002 bis 2016 zu den „Tatort“-Ermittlerinnen. Gespielt wurde Blum von Eva Mattes. Am 4. Dezember 2016 lief die letzte Folge des Bodensee-„Tatorts“. Foto: Peter Hollenbach / SWR



Unterstützung erhielt Blum von Hauptkommissar Kai Perlamm, gespielt von Sebastian Bezzel. Foto: Stephanie Schweigert / SWR

Eva Saalfeld (Simone Thomalla) ermittelte in Leipzig gegen das Böse. Foto: Steffen Junghans / WDR

Gemeinsam mit Kommissar Andreas Keppler (Martin Wuttke, r.) stand sie 21 Folgen lang bis 2015 vor der „Tatort“- Kamera. Foto: Steffen Junghans / WDR/MDR

• Derbster Spruch

Kommt ebenfalls von Fellner. Der Gerichtsmediziner hat gerade mitgeteilt, dass das gekreuzigte Opfer penetriert worden war, aber keine DNA an der Leiche zu finden sei. Darauf Fellner: "Da hat jemand gewusst, wie man spurenfrei nagelt."

• Die einzige Überraschung

Auch Fellner entscheidet sich schließlich für eine Bewerbung um den Chefposten der neuen Abteilung. Kollege Eisner hat zuvor noch versucht, sie davon abzubringen, weil er sie nicht als Partnerin verlieren will. Hätte das Ministerium den Plan einer zweiten Mordkommission nicht wieder verworfen, wäre Fellner die erste Wahl gewesen, versichert BKA-Chef Ernst Rauter: "Moritz hat sich mächtig für dich ins Zeug gelegt."