IBES: Diese zwölf Promis schickt RTL ins Dschungelcamp 2018

Berlin. Das Dschungelcamp 2018 steht vor der Tür. In einer Woche (19. Januar, 21.15 Uhr) geht es für Deutschlands Promis in den australischen Busch. Dann stehen Ekel-Prüfungen, Reis und Bohnen auf dem Programm.

Ein Blick auf die Teilnehmerliste sorgt erstmal für Stutzen, als für den nötigen Aha-Effekt. Denn viele der Kandidaten sind wenig bekannt.

Wir haben daher die Promis von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit ihren kurzen Biografien zusammengefasst. Wie die Kandidaten aussehen, sieht man oben im Video.

Natascha Ochsenknecht

Model Natascha Ochsenknecht versuchte sich bereits 2016 bei "Promi Big Brother" – und hat anscheinend noch nicht genug. Die Mutter von Wilson Gonzales, Jimi Blue und Cheyenne wurde als Ehefrau von Schauspieler Uwe Ochsenknecht bekannt. Die beiden sind seit 2009 getrennt.

Sandra Steffl

Auch Schauspielerin Sandra Steffl zieht in den Dschungel. Sandra wer? Kleine Nachhilfe gefällig? Sie spielte in Filmen wie "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo" oder "Rossini – oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" mit. Nach dem Dschungel dürfte ihr Bekanntheitsgrad steigen.

Ansgar Brinkmann

Fußballer Ansgar Brinkmann wurde in seiner aktiven Zeit als "weißer Brasilianer" bezeichnet. Er spielte unter anderem für Eintracht Frankfurt in der Bundesliga. Mit einigen Eskapaden sorgte er für Schlagzeilen – beste Voraussetzungen also, um in den Dschungel zu ziehen.

David Friedrich

Er eroberte das Herz von "Bachelorette" Jessica Paszka – wobei der Sturm der Liebe nur von kurzer Dauer war. Mittlerweile sind die beiden getrennt. Ob David Friedrich im Dschungel eine Nachfolgerin findet?

Matthias Mangiapane

Mit seinem Lebensgefährten Hubert Fella wurde Matthias Mangiapane bekannt. Gemeinsam waren sie in den Vox-Serien "Ab ins Beet!" und "Hot oder Schrott" zu sehen. Nun geht Mangiapane ohne seine Liebsten in den Dschungel.

Tina York

Der größte Erfolg von Tina York liegt bereits etwas länger zurück, genauer genommen war der in den 70er Jahren, als sie mit "Wir lassen uns das Singen nicht verbieten" so richtig bekannt wurde. Heute hört man von ihr nicht mehr so viel – ob sich das durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp ändert?

Kattia Vides

Ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen stehen als Kandidatinnen für das Dschungelcamp hoch im Kurs. Und da kommt man an Kattia Vides nicht vorbei. Sie gilt als Oberzicke und sorgte im Kampf um Rosenkavalier Sebastian Pannek mit ihrer Freizügigkeit für Streit unter den Frauen. Genau das, was man auch im Dschungel sehen will.

Kattia Vides startete 2017 ihrE TV-Karriere in der Kuppelshow „Der Bachelor".

Dort gab es heiße Flirts mit Junggeselle Sebastian Pannek, knappe Outfits und jede Menge Streitereien mit den Konkurrentinnen zu sehen. Das Herz des Bachelors konnte Kattia Vides nicht erobern, sie landete auf Platz vier. Foto: RTL

Seitdem versorgt die gebürtige Kolumbianerin ihre Fans mit sexy Fotos auf Instagram. Foto: RTL / Marie Schmidt

Über das Privatleben des brünetten TV-Sternchens weiß man das: Sie lebt in Kassel und ist geschieden. Ihr Ex-Mann starb wenige Monate nach der Trennung. Foto: RTL / Marie Schmidt

Jenny Frankhauser

Nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger, Iris Klein, ihren Auftritt im Dschungel hatte, folgt jetzt auch ihre Tochter, die Halbschwester der "Katze". Da dürfen die Zuschauer gespannt sein, ob Jenny Frankhauser aus dem Familien-Nähkästchen plaudert.

Wenn es am 19. Januar wieder heißt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", dann ist auch Jenny Frankhauser mit dabei. Sie zieht als Kandidatin ins Dschungelcamp.

Jenny ... wer? Jenny Frankhauser ist Schlager-Pop-Sängerin. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA

Aber vor allem ist sie die Halbschwester von Reality-Star Daniela Katzenberger (re.). Allerdings sind die beiden seit einigen Monaten zerstritten. Foto: imago stock&people / imago/Horst Galuschka

Jenny lebt in Ludwigshafen und ist 25 Jahre alt. Foto: Nicole Kubelka / imago/Future Image

Die Sängerin ist nicht die erste aus ihrer Familie, die in den Dschungel zieht. Auch ihre Mama Iris Klein wagte 2013 das Abenteuer. Foto: imago stock&people / imago/STAR-MEDIA



Interessant wird, ob sie im Camp über ihre Schwester auspackt. Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for Platform Fashion

Daniele Negroni

Eigentlich hatte Daniele Negroni 2012 alles, um eine erfolgreiche Karriere als Sänger zu starten. Er war gerade Zweiter bei "Deutschland sucht den Superstar" geworden. Doch dann kam bis auf zwei Alben nicht mehr viel von ihm. Ob der Dschungel ihm nochmal einen neuen Schub verleiht?

Die Kandidaten für das Dschungelcamp 2018 stehen in den Startlöchern. Dieses Mal mit dabei: Daniele Negroni. Bekannt wurde der 22-Jährige durch seine Teilnahme an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2012.

Dort schaffte er es ins Finale, musste sich dann aber Mitstreiter Luca Hänni (r.) geschlagen geben. Foto: imago stock&people

Die Fans – sie nennen sich selbst Negromies – hielten ihm aber auch nach DSDS die Treue. Foto: imago stock&people

Mit seiner Musik schaffte er es mehrfach in die Charts, doch mittlerweile ist es ruhiger um ihn geworden. Er widmete sich vermehrt seinem Privatleben und zog sich für neue Songs ins Studio zurück. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Zuletzt sorgte er mit der Trennung von seiner Freundin Julia für Aufsehen. Vielleicht findet er ja im Dschungel eine neue Herzensdame. Foto: Thomas Lohnes / Getty Images for Constantin Film

Giuliana Farfalla

Giuliana Farfalla erregte als Transgender-Model bei "Germany's next Topmodel" Aufsehen. Bei der Klum-Show landete sie auf dem elfte Platz und hofft, im Dschungel eine bessere Platzierung zu erreichen. Zuletzt sah man sie nackt auf dem "Playboy"-Cover.

Tatjana Gsell

Mit Trash-Shows hat Tatjana Gsell beste Erfahrungen. War sie doch bereits bei "Big Brother" und "Promi-Frauentausch" im Einsatz. Sie dürfte für reichlich Zickenfaktor im Dschungel sorgen.

Sydney Youngblood

Seine größten Erfolge feierte Sydney Youngblood mit Songs wie "If Only I Could" oder "Sit and Wait" in den 80er Jahren. Ob er durch den Dschungel an alte Erfolge anknüpfen kann? (bekö)

Sänger Sydney Youngblood kam im Alter von 20 Jahren nach Deutschland. Damals leistete er seinen Wehrdienst bei der US-Army in Mannheim ab.

In den 80er Jahren feierte Youngblood mit Hits wie „If Only I Could“ oder „Sit And Wait“ große Erfolge. Foto: imago / imago/BRIGANI-ART

Danach wurde es ruhiger um den gebürtigen Texaner. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

2018 will er zurück ins Rampenlich. Youngblood bringt ein neues Album auf den Markt. Foto: Michael Gruber / Getty Images

Und macht beim RTL-Dschungelcamp mit. Foto: imago stock&people / imago/Future Image