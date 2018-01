"Tatort: Kopper": Quiz zu Kommissar Koppers Abschied nach 21 Jahren

Doch in der Bar kommt es zum Streit zwischen einem jungen Italiener und Sandro. Als der Fremde Sandro erschießen will, zückt auch der Kommissar seine Waffe – und trifft den Angreifer tödlich. Sandro überredet ihn, zu fliehen. Sie beide seien in Gefahr, nun sei die Mafia hinter ihnen her.

Foto: Roland Suso Richter / SWR