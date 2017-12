"Sissi", "Cinderella", "Loriot": Die TV-Highlights an den Weihnachtsfeiertagen

TV-Programm Das sind die TV-Highlights an den Weihnachtsfeiertagen

Berlin. Die einen setzen auf Altbewährtes, die anderen zeigen Free-TV-Premieren: So ist an den Weihnachtsfeiertagen für jeden was dabei – mal hemmungslos-romantisch, mal voller Action oder mit viel Witz. Wir haben die Höhepunkte für jeden Anlass gesammelt.

Märchen, Märchen, Märchen

Der Prinz (Pavel Trávnícek) zieht Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an.

Foto: WDR / WDR/Degeto • "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", u.a. 25.12., 15.05 Uhr, MDR (alle weiteren Sendetermine hier): Die tschechische Version des Grimm'schen Märchenklassikers Aschenputtel gehört seit Jahrzehnten zum Standardprogramm deutscher TV-Sender in der Weihnachtszeit.

• Der Klassiker "Rumpelstilzchen" der Brüder Grimm in einer Verfilmung von 2009 mit Robert Stadlober ("Crazy") als Rumpelstilzchen und Gottfried John ("GoldenEye") als König ist schon gelaufen. Aber: Der Märchenfilm ist Teil der Reihe "Acht auf einen Streich", die das Erste 2009 erstmals ausstrahlte. Dazu gehören auch "König Drosselbart" (25.12., 11.45 Uhr, ARD), "Rapunzel" (25.12., 12.45 Uhr, ARD), "Schneewittchen" (25.12., 13.45 Uhr, ARD), und "Frau Holle" (26.12., 11.40 Uhr, ARD).

• "Cinderella", 26.12., 20.15 Uhr, RTL: Visuell atemberaubendes Revival des Zeichentrickklassikers mit hochkarätigen Nebendarstellern wie Helena Bonham Carter ("Fight Club", "Harry Potter") und Stellan Skarsgård ("Jagd auf Roter Oktober", "Good Will Hunting").

Wohlfühl-Klassiker für das Weihnachtsgefühl

Kaiser Franz Josef (Karlheinz Böhm) und seine Sissi (Romy Schneider) sind ein glückliches Paar.

Foto: Das Erste / ARD Degeto

• Der erste Teil der "Sissi"-Trilogie aus dem Jahr 1955 lief an Heiligabend bei ARD. Er erzählt von den Anfangsjahren der jungen österreichischen Kaiserin Elisabeth. Auch die anderen beiden Teile zeigt das Erste: "Sissi, die junge Kaiserin" läuft am 25.12. um 15.55 Uhr, "Sissi – Schicksalsjahre einer Kaiserin" im Anschluss um 17.35 Uhr.

• "Der kleine Lord", 26.12., 10.03 Uhr, ARD: In dem britischen Spielfilm von 1980 gewinnt der kleine Cedric das Herz seines verbitterten Großvaters. Vorlage ist das Kinderbuch von Frances Hodgson Burnett von 1886. Eine Ausstrahlung am 22. Dezember bescherte der ARD schon richtig gute Quoten.

Romantische Komödien fürs Herz

• "Briget Jones: Schokolade zum Frühstück", 25.12., 20.15 Uhr, Vox: Singlefrau Bridget (Renée Zellweger) hadert mit zu vielen Pfunden, zu vielen Zigaretten und zu wenig Liebhabern. Doch dann gibt es gleich zwei auf einmal: ihren aufregenden, aber arroganten Chef (Hugh Grant) und den netten, aber biederen Mark Darcy (Colin Firth).

Gerry (Gerard Butler) will, dass Holly (Hilary Swank) auch nach seinem Tod ein glückliches Leben führt.

Foto: Das Erste / ARD Degeto

• "P.S. Ich liebe Dich", 25.12., 23.30 Uhr, ARD: Hollywood-Verfilmung des Bestseller-Romans von Cecelia Ahern mit Oscar-Preisträgerin Hilary Swank. Darin erhält Holly ein Jahr lang Briefe ihres verstorbenen Mannes Gerry, die sie zurück ins Leben führen sollen. Taschentuch-Alarm! Schöner Soundtrack, u.a. mit Flogging Mollys "If I Ever Leave This World Alive".

• "Tatsächlich...Liebe", 26.12., 20.15 Uhr, RTL II: Dem hochkarätig besetzten Ensemblefilm gelingt es, in zwölf klug verketteten Episoden von den verschiedenen Spielarten der Liebe zu erzählen. Legendäre Tanzeinlage von Hugh Grant als Premierminister.

• "Besser geht's nicht", 26.12., 23.30 Uhr, ARD: Die Komödie von 1997 mit Jack Nicholson und Helen Hunt ist ein Mix aus satirischem Gesellschaftsporträt und Romanze. Nicholson spielt den Misanthropen Melvin brillant.

Filme für die ganze Familie

An seinem elften Geburtstag erfährt Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass seine Eltern Magier waren.

Foto: Sat.1

• "Harry Potter und der Stein der Weisen", 25.12., 16.50 Uhr, Sat.1: Der erste Teil der Erfolgssaga nach den Büchern von Joanne K. Rowling. Waisenkind Harry (Daniel Radcliffe) erfährt, dass er ein Zauberer ist – und gerät direkt in ein magisches Abenteuer.

Action, Fantasy und Krimis zur Ablenkung

• "Mad Max: Fury Road", 25.12., 20.15 Uhr, ProSieben: Mit sechs Oscars prämierte Fortsetzung der Kultreihe mit starken Frauentypen und irrwitzigen Stunts im postapokalyptischen Australien.

• "Der Herr der Ringe – Die Gefährten", 26.12., 13.25 Uhr, ProSieben: Auftakt der bombastischen Trilogie nach J.R.R. Tolkien. Wer genug Popcorn im Haus hat, kann gleich sitzen bleiben: Der zweite und dritte Teil folgen im Anschluss.

• "Tatort: Der wüste Gobi", 26.12., 20.15 Uhr, ARD: Zu Weihnachten wird es wieder abstrus im "Tatort". Das Weimarer Ermittler-Duo Lessing und Dorn, perfekt besetzt mit Christian Ulmen und Nora Tschirner, ist einem Dessous strickenden Psychiatriepatienten auf der Spur, der eine Krankenschwester ermordet haben soll. Wie immer voll von schön-schrägen Dialogen.

