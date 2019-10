Konzertkritik: Kate Tempest im Huxleys Berlin: Ganz großes Wortkino

Berlin. Menschen liegen einander in den Armen, als wollten sie sich beschützen vor dem Fiesen in der Welt. Eine Frau fragt eine andere: „Und, hast du geweint?“. „Du“, kommt als Antwort, „hast ohne Pause gegrinst“.

Wer hat das zu verantworten, all diese ungläubig ergriffenen Menschen? Es ist eine 33 Jahre alte Frau aus London: Kate Tempest. Sie hat in den vergangenen Jahren in England fast alles an Anerkennung abgeräumt, was man so mitnehmen kann – auf gleich vier Gebieten: Lyrik, Roman, Theater, Musik.

Auf ihrem dritten, von Rick Rubin runtergekocht produziertem Album „The Book of Traps and Lessons“ führt sie ihr bisheriges Doppelleben als Lyrikerin und Rapperin zusammen.

Kate Tempest im Huxleys: So viele gute Zeilen

Je tiefer sie im Huxleys eintaucht in das neue Material, desto präsenter wird die Dichterin auf der Bühne. Je reduzierter die Beats, desto stärker – seltsamerweise – der Flow. Tempest müsste allein schon dafür einen Preis bekommen, dass sie einen Abend lang in Höchstgeschwindigkeit, ohne erkennbare Anstrengung, so viele gute Zeilen raushaut – auswendig, ohne je zu zögern.

In den Texten geht es heute nicht mehr vor allem um die verstörte britische Jugend oder als Zeitgenossen wiedergeborene antike Götter. Es geht um die ganze kaputte Gegenwart, um Kapitalismus, Brexit und Krieg. Und es geht um die Liebe, in ihren abhängig machenden und ihren befreienden Versionen.

Die volle Halle lauscht Tempests immer leicht gebrochener Stimme 90 Minuten lang mucksmäuschenstill. Die Stücke, manchmal eher Teaser denn Songs, Schnipsel eines zerschnittenen Ganzen, gehen ineinander über, bilden einen langen Film aus Worten.

Intensiv und direkt, düster und stark

„Tunnel Vision“ bildet den politischen Pol: „Poor kids shot dead, poor kids locked up / Poor kids saying, ‘This is the future that you left us?’“ – „Thirsty“ den persönlichen: „When I saw her / Cross the floor like a firework exploding in slow motion / She touched me on the shoulder / And I started to live“.

Und natürlich greifen, wie in jeder guten Kunst, bei Tempest beide Dimensionen ineinander. „All humans too late“ deklamiert sie ganz ohne Musik, düster und stark. „,I see how blind I’ve been', said all prophets, too late. / All humans, too late“. Doch sie endet mit einem „but“ – einem einem trotzigen „aber“, das überleitet zu „Hold your own“.

Beste confessional poetry ist das, intensiv, direkt: „Hold your lovers / Hold their breasts in your hands / like your hands were their bra / Hold their face in your palm / like a prayer“.

Als berichte David Lynch live aus dem Berghain

Die Klimax dieses Wortkinoabends bildet „Holy Elixir“. Das klingt, als berichte David Lynch live aus dem Darkroom des Berghain – treibend, schabend, technoid. Danach kann es nur noch Verklärung geben: „People’s Faces“, in dem Tempest davon singt, auf einem Bahnsteig in Tränen auszubrechen, weil so viel Frieden zu erkennen sei in den Gesichtern fremder Menschen.

Da bricht endlich Applaus aus dem Publikum heraus, hört gar nicht mehr auf. Niemand, scheint es, will nach Hause gehen, niemand will raus in den kalten Herbst.