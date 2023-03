Von Stille und Geräuschen, Krautrock und Kies: „Can and me“

Der Dokumentarfilm „Can and me“ porträtiert Irmin Schmidt, den Gründer der legendären Krautrockband Can. Doch er ist noch viel mehr.

Irmin Schmidt als Percussionist bei der Kultband Can im Film „Can and me“.

„Du gestaltest Zeit“, sagt Irmin Schmidt über das Musikmachen und wandert dabei durch seine Wahlheimat in der Provence. Gerade haben wir ihn in wilden Archivaufnahmen aus den 70er-Jahren gesehen, als er mit seiner Kölner Kultband Can die Clubs unsicher machte – und heute? Kein Geräusch in der Natur. Oder doch? „Stille ist das wichtigste Geräusch“, so der Gründer der wichtigsten Krautrockband.

„Can and me“: Irmin Schmidt Komponist bei Wenders und Klick

Und so folgen wir dem 85-Jährigen im Dokumentarfilm „Can and me“ von Tessa Knapp und Michael P. Aust durch ein bewegtes Musiker-Leben. Es führte ihn vom Kölner Studium bei Stockhausen über Jahre als Dirigent, die ihn als Sieger eines Wett­bewerbs nach New York zu John Cage und „interessanten Drogen“ brachte, bis zu zehn erfolgreichen Jahren mit Can in den Siebzigern mit 13 Alben.

Schließlich wurde er Filmkomponist bei Wim Wenders und Roland Klick, komponierte eine Fantasy-Oper und tritt im hohen Alter bei Jazz Festivals mit elektronischer Musik auf.

„Can and me“: Vom Knirschen des Kieses

Es ist das liebevolle Porträt eines leidenschaftlichen Musikers, der mit kratziger Stimme auf ein erfülltes Leben zurückblickt. Der sich am Knirschen des Kieses genauso erfreuen kann wie am Geläut im Kölner Dom.

Der formbesessen Geräusche sammelt und sie ganz im Sinne der Neuen ­Musik neu zusammensetzt. Das Leben als eine Percussion-Session – mit Gattin und Can-Managerin Hildegard als ewiges Zentrum. 62 Jahre „Arbeit am Glück“ nennt Schmidt seine Ehe. Seine wohl schönste Zeitgestaltung.