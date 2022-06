Liv Lisa Fries mal als Mutter eines Autisten: „Zwischen uns“

Natürlich denkt man bei einem Film über Autismus sofort an „Rain Man“. Doch so überaus erfolgreich der Film auch war, so wenig erzählte er über die Krankheit an sich. Umso verdienstvoller ist der Ansatz von Max Fey, sich im Kammerspiel „Zwischen uns“ dem Phänomen von innen zu nähern.

Es geht um die Alleinerziehende Eva (Liv Lisa Fries) und die Schwierigkeiten mit ihrem autistischen, 13-jährigen Sohn. In ruhigen Phasen zeichnet Felix (Jona Eisenblätter) Vögel und begeistert sich wie Nachbar Pelle (Thure Lienhardt) für die Fische auf dem Großmarkt. Doch in schlechten haut er um sich, weswegen es Alarm in der Schule und bald die Kündigung für Eva gibt, weil sie mal wieder spontan den Arbeitsplatz verlässt.

„Zwischen uns“: Außensicht auf den Autismus

Fey setzt dabei ganz auf die Signalfarbe Rot: Roter Kopfhörer, roter Roller, rote Jacke oder rote Wände kündigen die Katastrophe an, in der Felix Eva eine blutende Kopfwunde zufügt. „Zwischen uns“ ist vor allem ein Film für Liv Lisa Fries, die hier gegen ihr verruchtes „Babylon-Berlin“-Image Verletzlichkeit und Kämpferherz ausstrahlt.

Leider geht das auf Kosten des Jungen, dessen Krankheit sich nur in der Wahrnehmung seiner Mutter widerspiegelt, und anderer Figuren wie Pelle als farblosen Eva-Verehrer oder Lena Urzendowsky in der Rolle einer hilflosen Einzelfallhelferin. So nähert sich „Zwischen uns“ mit klugen Bildern der Krankheit zwar auf intime Weise. Da Fey dabei aber nur den Außenblick auf den Autismus wählt, ist der Film nur halb gelungen.