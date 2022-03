Wenn „Der Wolf und der Löwe“ zu braven Haustieren werden

Top-Events in Berlin

Sie bringen die geliebten Notenblätter und damit das Leben der angehenden Musikstudentin Alma (Molly Kunz) ganz schön durcheinander: Ein Wolfswelpe, dessen Mutter Almas Großvater in seinem einsamen Haus auf einer kanadischen Insel zugelaufen war, und ein Löwenbaby, das der 20-Jährigen in freier Wildbahn sprichwörtlich in die Arme fällt.

Eine ungleiche Paarung, möchte man meinen, für deren Fürsorge Alma aber erstmal ihre Musikkarriere hintanstellt, denn was hatte der Großvater Alma als Videobotschaft kurz vor seinem Tod hinterlassen: Sie solle immer bedenken, was gut für sie sei.

Zwischen Tierrettung und menschlicher Selbstfindung

Und so will sie erstmal für Wolf und Löwe sorgen, dieses ungewöhnliche Brüderpaar – auch wenn es gegen die Gesetze der Ranger und auch die Natur der Tiere ist, wie ihr streng-gütiger Patenonkel Joe (Graham Greene aus „Der mit dem Wolf tanzt“) nicht müde wird zu betonen. Bis die beiden Tiere nach einem Unfall Almas doch getrennt werden müssen – mit Folgen.

„Der Wolf und der Löwe“ von Gilles de Maistre („Mia und der weiße Löwe“) ist ein im besten Sinne altmodischer Abenteuer- und Naturfilm mit spektakulären Landschaftsaufnahmen von Kanadas Wildnis, die einen bewussten Kontrapunkt setzen zur sterilen Musikwelt Almas in der Stadt. Dabei spielt der Film Natur und Kultur nicht gegeneinander aus, sondern findet auf durchaus sehr amerikanische Form zur Versöhnung der beiden Pole – zwischen Tierrettung und menschlicher Selbstfindung.