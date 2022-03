Und die Natur schaut einfach zurück: „Der Schneeleopard“

Top-Events in Berlin

Naturfilme leben vom einseitigen, nachgerade ausbeuterischen Blick des Kameramanns auf seine Umgebung. Zackige Bergspitzen, grüne Almwiesen, possierliche Jungtiere oder Raubkatzen auf der Jagd werden in der Auswahl des Bildschnitts zu Darstellern im Drehbuch des Filmemachers.

Dabei zeigen sich Landschaft und Lebewesen doch nur so, wie die Natur sie geschaffen hat. Die große Kunst des Films „Der Schneeleopard“ ist es nun, diesen Dualismus aufzuheben. Nicht nur, dass Fotograf Vincent Meunier und Schriftsteller Sylvain Tesson nahezu in ihrem Versteck verschwinden und so eins werden mit der Natur hier im Himalaya auf 5000 Metern Höhe.

Theater im Canyon

Nein, wenn sie auf den seltenen Schneeleoparden warten, sind es der geduldige Blick Meuniers und die einfühlsamen Worte Tessons, sich einzulassen auf diese wunderbare Natur, die nur sie selbst ist: Die Staubwolke der Tibetantilopen, das Grasen der Blauschafe und der Atem der Hirsche; wie ein Tibetfuchs einen Pfeifhasen aus seinem Bau zieht und langsam Aufregung im Canyon entsteht, als sei es ein großes Theater – und der Schneeleopard tatsächlich seinen großen Auftritt hat.

Was für eine Harmonie und Losgelassenheit geht von diesen Bildern aus, begleitet vom warmen Timbre Nick Caves, der als musikalischer Erzähler durch diese abgeschiedene Welt führt. Auf die Tesson und Meunier mit höchstem Respekt blicken – und die Natur, hier in Form ihres Titelhelden, schaut auf gleicher Höhe zurück.