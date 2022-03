Pokerspieler auf Suche nach Erlösung: „The Card Counter“

„Taxi Driver-Autor Paul Schrader folgt auch in seinem neuen Film einem einsamen Wolf: Ein Pokerspieler, der nicht gewinnen will.

Bloß nicht auffallen: Pokerspieler William Tell (Oscar Isaac).

Dieser Mann lässt sich nicht in die Karten schauen. Vielmehr sieht er mit Adlerblick auf jene Karten, die schon offen liegen. Und rechnet und zählt im Kopf. Damit unterscheidet sich William Tell (Oscar Isaac) eigentlich nicht von allen Pokerspielern, die sonst die US-Casinos in der Realität und die Leinwände von „Cincinnati Kid“ bis „Molly’s Game“ im Kino bevölkern. Doch William ist anders.

Er zählt die Karten, weil er nicht auffallen will. Weil er nicht zu viel Gewinn einstreichen will, um ja nicht ins Visier der Glücksspielstätten zu gelangen. Weil er kommen und wieder verschwinden will. Schnell.

Aus den Casinos, aus den Motels, in eine andere Stadt. Nur weg von der eigenen Vergangenheit. Mit der Erinnerung an den Knast, einem Trauma aus einem schrecklichen Krieg, einer großen Schuld und der Suche nach Vergebung. Für sich selbst – und für andere.

Lange Hotelfluchten, einsame Bars

„The Card Counter“ ist ganz offensichtlich ein Film von Paul Schrader. Der Drehbuchautor von „Taxi Driver“ und Regisseur solch bemerkenswerter Werke wie „Light Sleeper“ und „Der Gejagte“ folgt auch hier einem einsamen, nachtaktiven Wolf auf der Suche nach Erlösung.

Die Reise durch die Pokerszene in den USA mit ihren bunten Spielautomaten, hässlichen Teppichmustern, langen Hotelfluchten und sehr einsamen Bars bietet nur Platz für einen sehr bunten, sehr großen Raum, aus dem sich William auf seine ganz eigene Weise zurückzieht.

Bloß keine Spuren hinterlassen, bloß nicht hinter das Pokerface schauen! Wenn William in den Motels Bilder und Möbelstücke mit weißen Bettlaken abhängt, Telefon und Wecker ausstellt, ahnt man, dass da jemand etwas verdecken will. Braucht also jemanden, der ihn auf- und entdeckt.

Lange gehegter Mordplan

Zum Beispiel der junge Cirk (Tye Sheridan). Der spricht Tell während eines Vortrags des altgedienten Majors Gordo (Willem Defoe) in einem Hotel an. Dass sein Vater damals in Abu Ghraib gefoltert habe – wie William. Dass er dafür im Gefängnis landete – wie William.

Dass sein Vater sich das Leben genommen habe – und William ja nun Rachegelüste haben müsste. Denn ihr Vorgesetzter kam damals ungeschoren davon: Gordo. Cirk will, dass beide ihn nun töten. Das hat er schon lange geplant.

Doch William ist kein Rachebruder. Er nimmt vielmehr den jungen Mann mit auf seine Tour durch die USA – und gibt doch einen Teil seiner Deckung auf: Er will die World Series of Poker in Las Vegas gewinnen.

Durch die Hölle von Abu Ghraib

„The Card Counter“ ist ein unglaublich cooler Film. Voller Eleganz in seinen tranceartigen Kamerafahrten, die in der Hölle von Abu Ghraib mit ihrem Rundumblick durch ein Labyrinth voller Dreck, lauter Musik und Waterboarding-Attacken ihren auch visuellen Höhepunkt erleben – als Einsicht in die tiefe Wunde dieses einsamen Wolfes.

„Dune“-Star Oscar Isaac gibt ihn mit großer Nonchalance, edel auch noch in seiner Unauffälligkeit und doch zutiefst menschlich, als er sich in die umtriebige Poker-Agentin La Linda (Tiffany Haddish) verliebt – undurchsichtig wie er, dem Spiel verfallen wie er und ein Produkt dieser Halbwelt aus bunten Kostümen, falschen Hoffnungen und schnellem Glück. Sowie kurzem Kontrollverlust – wie einst bei den Verhören. Ein Stück Abu Ghraib steckt da schließlich in jedem.

Drama USA 2021, 112 min., von Paul Schrader, Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan