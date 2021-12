Freier Geist beim American Independent Film Fest im Arsenal

Kommen sich nahe: Katherine Waterston (l.) und Vanessa Kirby in „The World to Come“.

Was für ein Auftritt! Da erscheint ein Performance-Künstler in der Redaktion der „The Black Bay Mainline“, schmeißt die Schreibmaschine auf den Boden, verteilt Visitenkarten und sagt: „Sie erlebten gerade die Performance: ,Das Ende der Kommunikation’.“

Heute wäre sofort Security vor Ort – und natürlich ein Laptop – aber 1977, da konnten Filmemacher wie die heute leider vergessene Joan Micklin Silver noch von der – auch erzählerischen – Revolution in den Redaktionsstuben träumen.

Mit „Between the Lines“ hat sie einen bezaubernden Ensemblefilm gedreht, mit dem jungen Jeff Goldblum, dessen äußerst ungewöhnliche Antwort auf die Aktion des Performance-Künstlers man gesehen haben muss.

Vier Stunden Dokumentation über Kampf gegen Trump

Micklin Silver ist eine kleine Hommage beim „American Independent Film Fest“ gewidmet, das vom 1. bis 19. Januar im Arsenal-Kino stattfindet. Silvers Filme atmen nicht nur den freiheitlichen Geist der 70er-Jahre, sondern geben auch den Takt vor, so ungeschönt wie idealistisch Missstände anzusprechen.

So finden sich im Programm eine radikal-subjektive Abrechnung mit Alltagsrassismus („The Sleeping Negro“), eine erschütternde Dokumentation über Chinas Ein-Kind-Politik aus dem Leben einer Einwanderin („All About My Sisters“), eine ungewöhnliche Liebesgeschichte aus der Siedlerzeit („The World to Come“) oder eine Vier-Stunden-Dokumentation über den Alltagskampf von Bostons Bürgermeister gegen Trump – aus der gleichen Stadt, in der „Between the Lines“ spielt.