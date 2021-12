Von Familien und Jahreszeiten: Spätwerk von Yasujiro Ozu

Der große japanische Regisseur Yasujiro Ozu hat 54 Filme gedreht, doch lediglich die letzten sechs, von „Sommerblüten“ (1958) bis „Ein Herbstnachmittag“ (1962), entstanden in Farbe. Dass dies erstens sehr bedauerlich und zweitens eine Entdeckung wert ist, zeigt die Reihe „Ozu in Farbe – Das Spätwerk von Yasujiro Ozu“, die das Arsenal-Kino vom 21. bis 30. Dezember zeigt.

Denn neben den für Ozu so typischen Familienkonflikten, die der Meister des stillen Blicks in gewohnt langen Einstellungen wie auf einem Tableau präsentiert, stechen in den sechs Filmen des Spätwerks ein paar Farbelemente ins Auge.

Tanz um den roten Teekessel

Es sind schreiende Stillleben sozusagen. Als da wäre der rote Teekessel, der sich in „Sommerblüten“ ins Haus der Familie Hirayama als Wiedererkennungsmerkmal einschleicht, wenn der nach außen tolerante Vater in den heimischen vier Wänden sein wahres Gesicht zeigt, als er die Liebesheirat seiner Tochter verbietet. Da herrscht Alarmstufe Rot – von der Sommerblüte der Spinnenlilie bis zum Abspann.

Der gleiche Teekessel taucht dann in der versöhnlicheren Komödie „Good Morning“ auf – in Grün. Während in „Abschied in der Dämmerung“ und „Spätherbst“ bunte Schilder oder farbenfroh komponierte Settings den Anbruch einer neuen Zeit symbolisieren. In „Der Herbst der Familie Kohayagawa“ und „Ein Herbstnachmittag“ bekommt die zugrundeliegende Melancholie dann gar eine eigene Farbe – irgendwie passend zum Jahresende.

Arsenal-Kino, 21. bis 30. Dezember, Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin, Telefon: +49-30-26955-100, www.arsenal-berlin.de