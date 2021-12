Heiliger Balkan-Bimbam: „Der Schein trügt“

Top-Events in Berlin

Vielleicht sind die Umbrüche der letzten Jahrzehnte in Osteuropa so komplex, dass sie sich filmisch nicht linear, sondern nur assoziativ bewältigen lassen. Das würde zumindest erklären, warum nach Radu Judes Rumänien-Abrechnung „Bad Luck Banging or Loony Porn“, dem Berlinale-Sieger 2021, mit „Der Schein trügt“ nun ein serbischer Film ins Kino kommt, der ähnlich gebaut ist.

Auch hier erzählt als Triptychon (mit den Kapiteln „Sünde“, „Gnade“ und „Das Goldene Kalb“ werden die Jahre 1993, 2001 und 2026 abgehandelt). Und auch hier gibt es eine Hauptfigur mit einem surrealen Problem: Der arbeitslose Flüchtling Stojan (Goran Navojec) hat plötzlich einen Heiligenschein und versucht ihn, mit diversen Sünden loszuwerden.

Wenn ein Todeskandidat zum Baby wird

Doch Srdjan Dragojevics Film hat so viele Perspektivwechsel wie die Handlung Haken, weswegen eine Randfigur der ersten plötzlich im Zentrum der zweiten Geschichte steht, in der sich ein schizophrener Künstler im Knast kurz vor der Vollstreckung des Todesurteils in ein Baby verwandelt.

Nur um dann in der dritten Geschichte aufsehenerregende Bilder zu malen, die tatsächlich satt machen – einschließlich Stojan, der mit seinem Heiligenschein durch alle drei Geschichten leuchtet.

Grob geht es um den Verlust der Unschuld zwischen Kriegserfahrung, Kirche und Kunst, die Dragojevic in seiner mit durchaus brutalen Gags gespickten wilden Farce zeigt. Zwischen bettelnden Devisenverkäufern und arroganten Schicki-Micki-Galeristen zeigt er dabei die ganzen Brüche des Balkans, wo man alles sein will – nur nicht heilig.

Komödie, Serbien 2021, 122 Min, von Srdjan Dragojevic mit Goran Navojec, Ksenija Marinkovic, Bojan Navojec