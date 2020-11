Von Aznavour, Autobränden und afrikanischen Flüchtlingen

Filmt sich selbst: Chansonnier und Schauspieler Charles Aznavour in der Dokumentation „Aznavour by Charles“.

Sie ist in diesen trüben Tagen wie ein Kurzurlaub im Kino. Und das schon seit 20 Jahren. Die Französische Filmwoche Berlin öffnet jedes Jahr im November und Dezember in ausgewählten Filmtheatern der Stadt den Blick auf den französischen Kinojahrgang des nächsten Jahres.

Kurzfilme und Serien, Kinofilme und – ganz wichtig – Hommagen entführen zumindest auf der Leinwand ins Heimatland des Savoir Vivre. Und machen Lust auf Louvre, L’amour und Laissez-faire. Mit Nachklang.

So eröffnete der spätere Publikumshit „Ziemlich beste Freunde“ 2011 die Französische Filmwoche. 2013 gab es zum 70. Geburtstag der größten Diva des französischen Films eine Hommage an Catherine Deneuve.

Und zwei Jahre später stellte mit Charlotte Rampling eine andere Diva – zwar Britin von Geburt, aber dem Film Francaise zutiefst verbunden – mit „Swimming Pool“ höchstpersönlich einen besonders vertrackten Thriller aus dem Jahr 2003 vor. Schön war’s – und immer schön voll im Cinema Paris unter dem Dach des Maison de France. Mais – passé les bons moments!

13 Filme ausschließlich online zu sehen

Denn Corona verschont auch die Französische Filmwoche nicht. Zum 20. Geburtstag gibt es diesmal nur 13 Filme – dazu einen Kurzfilm („Admiration“) und eine Serie („Mental“) – zwischen dem 26. November und 2. Dezember ausschließlich online.

Auf der Homepage www.franzoesische-filmwoche.de sind zwar für die beiden Dezembertage noch höchst optimistisch Berliner Kinos als Veranstaltungsorte genannt, doch das verhindern die neuen (alten) Corona-Auflagen von Bund und Ländern.

Und so läuft die Filmwoche in ihrer 20. Ausgabe eben als Sonderedition: bundesweit statt berlinzentriert, auf dem Laptop statt auf der Leinwand – und als Stream zu sehen für 3,95 Euro pro Film auf https://sooner.de/festivals/franzoesische-filmwoche .

Christine (Catherine Frot) und Suli (Mahamadou Yaffa) in dem Film "Unter den Sternen von Paris".

Foto: Französische Filmwoche

Und dort wird man dann prompt in Frankreichs dunkle Seiten entführt. In dem herzerwärmenden Obdachlosendrama „Unter den Sternen von Paris“ versucht die Stadtstreicherin Christine (Catherine Frot), die Mutter des ihr zugelaufenen Flüchtlingsjungen Suli (Mahamadou Yaffa) zu finden.

Der Achtjährige aus Eritrea versteht kein Wort Französisch, aber wie die Herumtreiberin, von der wir sehr wenig Persönliches erfahren, ihn im winterlichen Paris zunehmend erst mit Decke, dann mit Mütze, schließlich mit liebevollem Blick wärmt, ist hochgradig rührend.

Und in der sehr reduzierten Inszenierung von Claus Drexel, in der die Pariser Unterwelten ein wenig wie das Wien aus dem „Dritten Mann“ wirken, pointiert poetisch: So taucht Sulis rotgekleidete Mutter zuweilen zwischen den Brücken und Treppen als Traumfigur auf, während ein sehr einsamer Straßensänger den „Leiermann“ aus Schuberts „Winterreise“ singt. Chapeau!

Verdächtig: Lea Seydoux (l.) und Sara Forestier in dem Krimi "Oh Mercy!".

Foto: Französische Filmwoche

Von so viel Pariser Poesie ist man im rauen Roubaix weit entfernt. Hier im gnadenlosen Norden brennen Autos, prügeln sich Familien und wird eine alte Frau stranguliert im Bett gefunden.

„75 Prozent NoGo-Area, 45 Prozent der Menschen in Armut“, notiert der neue Polizei-Leutnant Louis (Antoine Reinartz) brav und lernt dabei täglich vom einsamen Wolf Kommissar Daoud (Roschdy Zem), der als einziger seiner algerischstämmigen Familie in seiner Heimatstadt geblieben ist, auf Pferde wettet und auf seine äußerst gelassene Weise den Mord an der alten Frau aufklärt.

Arnaud Desplechins desillusionierter Thriller „Oh Mercy“ führt mit Larmoyanz durch menschliche Abgründe, und dazu passt, dass mit Léa Seydoux ausgerechnet ein junger Star des französischen Kinos in einer völlig unglamourösen Rolle als verzweifelte Tatverdächtige zu sehen ist. Das ehemalige Bond-Girl als Hinterhofschlampe? Chapeau!

Ein Leben wie im Film: Charles Aznavour.

Foto: Französische Filmwoche

Wer ob soviel Dunkelheit die schönen Seiten Frankreichs vermisst, dem sei die Dokumentation „Aznavour by Charles“ ans Herz gelegt. Der große Chansonnier öffnet dabei seine Schatzkammer, eine Reihe privater 8- und 16mm-Streifen.

Er räsoniert dabei über seinen Blick auf die Welt durch das Medium Film, gibt intime Einblick in sein Privatleben und entführt an so exotische Orte wie Dakar und La Paz, Indien und Japan, New York und Las Vegas, London und - natürlich – den Montmartre. Für ein bisschen Fernweh à la Francaise in diesen kalten Corona-Zeiten.