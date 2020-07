„Semper Fi“: Nicht ohne meinen besten Buddy

Eher nur halbstark: In dem Actionfilm „Semper Fi“ will ein Marine-Reservist und Polizist seinen Halbbruder aus dem Gefängnis befreien.

Er hat das Motto der Marines, der Eliteeinheit der US-Armee, auf seine kräftigen Unterarme eintätowiert. Die Worte „Semper fidelis“ („Stets treu“) sind Callahan (Jai Courtney) quasi in Fleisch und Blut übergegangen. Als Marine-Reservist ist der Polizist zunächst stets auf Gesetzestreue bedacht.

Aber auch zu seinen alten Ex-Marine-Kumpels Milk, Jaeger, Snowball und Oyster pflegt der durchtrainierte Mann mit dem sportlichen Kurzhaarschnitt ein gutes Buddy-Verhältnis zwischen Bowling-Bahn, Bierbar und heimischem Briefkasten, an dem stets die abendlichen Dauerläufe nach ihren Zechtouren enden.

Ja, das ist schon ein verdammt eingeschworener Haufen da in dem Nest im US-Bundesstaat New York nahe der kanadischen Grenze – wäre da nicht mit Oyster (Nat Wolff) Callahans schwieriger, kleiner Halbbruder – chaotischer Koch und Künstlernatur, unverstandene Seele mit Hang zur Grenzüberschreitung.

Reservisten ziehen in den Irak

Als er unbeabsichtigt bei einer Kneipenschlägerei einen Mann tötet, hält ihn ausgerechnet der gesetzestreue Callahan bei der Verhaftung fest. Voller Vorwürfe an seinen Halbbruder fährt er in den Bau ein, wo er sich der Prügel der Wärter unterziehen muss, während die anderen Jungs als Reservisten zu einem Einsatz in den Irak (wir schreiben das Jahr 2008) zwischen dem Füllen von Sandsäcken und Bekämpfen von Sprengfallen eingezogen werden.

Als sie bei ihrer Rückkehr erfahren, dass auch Oysters letzte Berufung gegen seine 25-jährige Haftstrafe abgeschmettert wird, beschließt Callahan die Befreiung seines Halbbruders. Denn „Semper fidelis“, ja ja, gilt vor allem ihm gegenüber.

Trump-Country mit Militär-Ritualen

Nein, an deutlichen Botschaften mangelt es nicht in Henry Alex Rubins zweiter Regie-Arbeit „Semper Fi“. Ein Buddy-und Brüder-Action-Movie, tief eingebettet in die amerikanische Landschaft mit Wassertürmen, Vogelschwärmen und US-Flaggen im idyllischen Gegenlicht zu sanften Streichern. Trump-Country voller Machos mit Militär-Ritualen, in der Frauen nur hübsche Statisten mit sozialem Gewissen sein dürfen.

Diese Großmäuligkeit macht den Film kleiner, als er sein müsste. Sein Marines-Milieu ist nur lautstarke Kulisse, die das durchaus vielschichtige Brüder-Drama schon im Ansatz erstickt.