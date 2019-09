„Cineplex Alhambra“: Jetzt startet Berlins erstes 4D-Kino

Im „Cineplex Alhambra“ in Wedding können Kinozuschauer den Film nicht nur sehen, sondern auch am eigenen Leib spüren.

Berlin. Eine Verfolgungsjagd durch eine Hochhausschlucht: Das Motorrad legt sich in die Kurve, ein Auto prallt gegen eine Häuserwand, ein Truck landet nach einem Sprung wieder auf seinen Rädern – Szenen aus einem Actionfilm, die Kinozuschauer in Berlin zukünftig nicht nur sehen und hören. Sie erleben sie auch am eigenen Leib. Ihre Sessel bewegen sich während der rasanten Fahrten nach links und rechts, vibrieren beim Aufprall, heben sich an im Moment des Absprungs.

Das „Cineplex Alhambra“ im Wedding ist das erste Kino der Stadt, das zwei seiner Säle mit sogenannten D-Box-Sitzen ausgestattet hat. Nach einer ersten Testphase ist für diesen Donnerstag mit dem Horrorstreifen „ES Kapitel 2“ der offizielle Start des „Kinoerlebnis in der vierten Dimension“ angekündigt.

Insgesamt 40 Bewegungen können die Sitze mithilfe der eingebauten Motoren abrufen - und dabei vor und zurück, links und rechts, hoch und runter und Vibration miteinander kombinieren. Die Töne und Bilder in den einzelnen Szenen werden so in Bewegungen umgesetzt. Wie intensiv man dabei in das Geschehen eintaucht, sprich, wie stark sein Sessel rüttelt, kann jeder über einen Regler an seinem Sitz selbst entscheiden.

Ähnlich wie bisher bei den 3D-Formaten kann man sich zukünftig an der Kinokasse entscheiden, ob man einen Blockbuster lieber im normalen Sessel oder mit Rütteleffekt erleben werden. Auf der Liste der anstehenden Filme finden sich bisher vor allem aus dem Action-, Animations- und Horrorbereich. Also jene Genres, in denen „etwas dynamisch passiert“, wie es Robert Schünemann nennt, Marketingleiter von Cineplex Berlin. „Wenn’s dir da am Rücken zieht, gruselt’s dich gleich noch mehr“, sagt er mit Blick auf den Auftaktfilm. Das Interesse an 3D-Filmen habe nachgelassen, sagt Schünemann. Jetzt wolle man den Besuchern etwas Neues bieten.

Die Reaktion der Zuschauer ist gemischt

Nach einer erste Probe-Vorführung im „Cineplex Alhambra“ ist die Resonanz der Zuschauer gemischt. Ein älterer Herr meint, er könne sich nicht vorstellen, „zwei Stunden auf diesen harten Dingern zu sitzen“. Eine Frau hätten besonders die Szenen im Weltall beeindruckt, wie Schwerelosigkeit im Sessel umgesetzt werde. Bei einer anderen ist das Popcorn während einen heftigen Ruck aus der Tüte gesprungen.

Als echtes Manko empfinden einige die Umsetzung aller Töne in Bewegungen: Erlebt der Zuschauer erst die Linkskurve während Motorradfahrt, sitzt er plötzlich gedanklich im Auto des anderen, weil dessen Geräusche lauter sind. Das Eintauchen in die Perspektive einer Person wird somit kaum möglich. „Die Bewegungsspur ist direkt an die Tonspur gekoppelt. Ein Ausschlag bei der einen, führt zum Ausschlag bei der anderen“, erklärt Schünemann.

Hinter der Technik steht das Unternehmen „D-Box“ mit Sitz in Kanada. In Deutschland sind bereits 130 Säle, weltweit etwa tausend damit ausgestattet. Wer einen Film im Spezial-Sessel sehen will, muss auf den normalen Eintrittspreis sechs Euro drauflegen. Für Familien sind Sonderangebote an den Wochenenden geplant.