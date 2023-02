Verleihung des Teddy Awards: Die bunteste Berlinale-Feier

Berlin. Glitzer, schrille Farben, noch mehr Glitzer - die Outfits, die man am Freitagabend bei der Verleihung des 37. Teddy Awards in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz sah, hätten ausgefallener nicht sein können. Und so divers wie die Outfits, so divers waren auch die Menschen, die darin steckten. Schließlich ist der Teddy Award der älteste und bedeutendste queere Filmpreis der Welt.

Der Gründungsgedanke des Preises bestand 1987 darin, schwul-lesbischen Filmen die Medienwirksamkeit zu verschaffen, die ihnen bis dahin versagt blieb. Dieses Ziel ist noch heute ein aktuelles des Teddy Awards. Denn die fehlende Sichtbarkeit von queeren Menschen der LGBTQ+ Community in Filmen und der Filmindustrie wird noch immer kritisiert.

So erklärte die erfolgreiche Influencerin Britta Kiwit, die sich für mehr Vielfalt in Kinderbüchern einsetzt, am Freitag vor Beginn der offiziellen Preis-Verleihung: „Es fehlt bislang einfach an diversen und queeren Identifikationsfiguren. Nicht nur in Kinderbüchern, sondern gerade auch in der Filmindustrie“. Der Teddy Award sei daher ein wichtiger Preis und die Verleihung ein wichtiges Event der Berlinale, um für mehr Sichtbarkeit queerer Menschen zu sorgen, so Kiwit.

Auch Brix Schaumburg, der die Gäste durch den Abend moderierte und Deutschlands erster offiziell geouteter Trans-Schauspieler ist, sagte: „Man darf nicht aufhören, sich sichtbar zu machen und sich selbst als Community zu feiern. Und genau das tun wir heute“.

Teddy Award: Familiäre, fröhliche und offene Atmosphäre

Die Freude aller Gäste über diese Gelegenheit sowie ihre Offenheit gegenüber allen Menschen war schon beim Betreten der Volksbühne zu spüren: Es herrschte eine so familiäre, fröhliche und offene Atmosphäre wie wohl auf wenig anderen Partys der Berlinale. Man spürte sofort: Hier ist jeder Mensch willkommen.

Diese Aspekte hob vor allem auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth in ihrer Begrüßungsrede anlässlich der Preis-Verleihung hervor: „Der Teddy Award steht für Akzeptanz. Er steht für Werte. Er steht für Solidarität und er steht für Gleichberechtigung. Und deswegen sind wir heute hier. Um für all das einzustehen“. Sie fuhr fort: „Jeder Mensch sollte so sein dürfen, wie er ist und der Teddy Award ist eine Schritt in diese richtige Richtung“.

Berlinale-Geschäftsführerin: So viele queere Filme wie noch nie zuvor

In diesem Jahr verbuchte die queere Community außerdem einen ganz besonderen Erfolg: „2023 gibt es in allen Sektionen der Berlinale so viele queere Filme wie noch nie zuvor bei einer Berlinale“, verkündete Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin der Berlinale, freudig.

„Das zeigt es doch hervorragend: Wir sind hier, wir sind queer und wir bleiben auch hier“, schloss Schaumburg daher überzeugt, bevor er zu der feierlichen Preisverleihung überging. Von allen Berlinale-Filmen mit queerem Kontext konnten sich nämlich sechs über einen der Teddy Awards in je unterschiedlichen Kategorien freuen.

Das sind die Gewinner des Teddy Awards 2023:

Teddy für den besten Spielfilm: Babatunde Apalowo mit „All the Colours of the World Are Between Black and White

Teddy für den besten Dokumentarfilm: Paul B. Preciado mit „Orlando, ma biographie politique“ („Orlando, My Political Biography“)

Teddy für den besten Kurzfilm: Matthew Thorne und Derik Lynch mit „Marungka Tjalatjunu“ („Dipped in Black“)

Teddy Jury Award: Sacha Polak mit „Silver Haze“

Special Teddy Award: Andriy Khalpakhchi und Bohdan Zhuk

Nicht nur die Gewinnerinnen und Gewinner waren nach der Preis-Verleihung in Feierstimmung, sondern auch die restlichen rund 1500 Gäste strömten in Scharen zu den verschiedenen Bars, Foyers und den zwei Dancefloors in der Volksbühne. Dort wurde ausgelassen getanzt, lauthals mitgesungen und mit Espresso Martini angestoßen. Die Teddy Award Aftershow Party konnte beginnen.

Kristen Stewart feiert mit

Gegen Mitternacht durften sich die Gäste dann sogar noch über eine Überraschung freuen: Kristen Stewart, die diesjährige Jury-Präsidentin und selbst LGBTQI-Aktivistin, saß plötzlich bei einem der Dancefloors an der Bar, nippte an einem Drink und unterhielt sich entspannt mit ihrem Gegenüber. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ihre Anwesenheit sich wie ein Lauffeuer bei allen Gästen herumgesprochen hatte. „Hast Du sie schon gesehen?“, „Wie ist sie so?“, „Was hat sie an?“, hörte man von bald von allen Seiten. Um letzteres zu beantworten: Sie trug eine blaue Jeans und ein weißes, ärmelloses Top. „Ziemlich cool“, fand ein weiblicher Gast.

Und „wie sie so ist“? : Auch das lässt sich, gerade zu Beginn ihres Auftrittes, mit „ziemlich cool“, beantworten. Stewart wirkte sehr entspannt und gut gelaunt - zumindest bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie noch weitestgehend unentdeckt blieb. Die Fans, die ihr schon kurze Zeit später in einer Traube auf Schritt und Tritt folgten, schienen sie dann aber doch zu stören und leicht nervös zu machen - verständlicher Weise.

Man hatte den Eindruck, als sei ihr der Wirbel, den um ihre Person gemacht wurde, unangenehm gewesen. Schnell zog sie sich deswegen wieder in den Backstage-Bereich zurück und wurde danach vorerst nicht mehr gesehen. Vermutlich hätte sie lieber noch länger in Ruhe an der Bar gesessen, statt zum Mittelpunkt der Party zu mutieren. Aber was will man als Schauspielstar, Regisseurin und jüngste Berlinale-Jury-Präsidentin aller Zeiten schon anderes erwarten als euphorische Fans?

Die jedenfalls ließen sich trotz des Fernbleibens von ihrem Star nicht die gute Stimmung verderben und feierten ungehemmt weiter. „Krass, das ist echt mega cool hier“, meinte einer der Gäste begeistert. Aus einer anderen Ecke hörte man dann doch wieder die Überlegung: „Meinst du, dass Stewart noch einmal wiederkommt?“.

Für viele Spekulationen sorgte auch das Kamerateam, das am Freitag stets an Stewarts Seite war und filmte. „Vielleicht drehen die ja gerade für einen Film?“, überlegte jemand. Eine Antwort darauf gab es am Freitag wohl nicht mehr, aber vor lauter Party und guter Stimmung war das Thema dann auch schnell wieder vergessen.