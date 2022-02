Nikolaj Coster-Waldau als Polarforscher: „Against the Ice“

„Game of Thrones“-Star Nikolaj Coster-Waldau spielt in „Against the Ice“ einen Polarforscher, der sich in Lebensgefahr begibt.

Irgendwann während der Dreharbeiten, sagt Nikolaj Coster-Waldau während der Pressekonferenz, hätte man festgestellt, dass man auch einen Film über die Pandemie drehe – als nämlich die beiden Hauptfiguren in einer einsamen Hütte monatelang auf sich allein gestellt waren, ein Lockdown in Grönland gewissermaßen.

Ein Lockdown im letzten Drittel eines Films, der zuvor das Filmgedächtnis zum Schwingen bringt. Denn wenn man Nikolaj Coster-Waldau mit seinem Vollbart so dabei zusieht, wie er sich als Polarforscher Ejnar Mikkelsen durch die Eiswüsten Grönlands quält, grübelt man irgendwann fast zwangsläufig, ob der von ihm gespielte Jaime Lannister in der Kultserie „Game of Thrones“ eigentlich jemals in den tiefgefrorenen Breiten hinter der großen Mauer ganz im Norden von Westeros unterwegs war.

„Game of Thrones“: Wie verlässt man die Schublade?

Die Rolle als zunächst abgrundtief ekelhafter, später geläuterter Spross des Hauses mit dem Löwensiegel hat Coster-Waldau weltberühmt gemacht – auch wenn er nach seinem Auftritt als Master Sergeant Gary Ivan Gordon in Ridley Scotts „Black Hawk Down“ (2001) im US-Filmgeschäft kein Unbekannter mehr war. Was tut man nun, um künstlerisch aus der gefürchteten Schublade wieder auszubrechen und nicht für immer als zwielichtiger „Kingslayer“ in Erinnerung zu bleiben? Coster-Waldau hat sich mächtig ins Zeug gelegt, um „Against the Ice“ eine eigene Handschrift zu verpassen.

Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) und Iver Iversen (Joe Cole) auf der Expedition.

Foto: © Lilja Jonsdottir / Netflix

Zusammen mit Joe Derrick schrieb er das Drehbuch und war auch an der Produktion beteiligt. Zuvor war er auf der Suche nach einem geeigneten Stoff in einem Antiquariat in seinem Heimatland Dänemark fündig geworden: Er stieß auf ein 1955 veröffentlichtes Buch des dänischen Polarforschers und Kapitäns Ejnar Mikkelsen mit dem Titel „Farlig Tomandsfærd“, was man sinngemäß mit „Gefährliche Zweimannreise“ übersetzen kann.

Und auch wenn sich das Drehbuch einige Vereinfachungen und Abkürzungen erlaubt, so geht es doch im Großen und Ganzen um die historische Lage von 1909/10, als sich Mikkelsen (Coster-Waldau) und ein unerfahrener Mechaniker namens Iver Iversen (Joe Cole) auf eine beschwerliche Schlittenhundereise quer durch Grönland machten, um das Schicksal eines verschollenen Expeditionsteams aufzuklären. Eine politische Reise war es auch, weil die USA Ansprüche auf Grönland erhoben und das Territorium aus dänischer Sicht mit vollständiger Kartierung gesichert werden musste.

Ein knurriger Einzelgänger mit Geheimnis

Zwei Männer also, allein im Eis für Aberhunderte von Tagen. Natürlich sind sie charakterlich höchst verschieden: Iversen hat sich eher fröhlich und naiv in ein Abenteuer gestürzt und ist im Vergleich mit dem knurrigen Mikkelsen geradezu eine Plaudertasche. Letzterer wiederum ist eine Art Seebär mit Geheimnis, der ein Foto seiner großen Liebe zwar im Amulett um den Hals trägt, aber darüber lieber mit niemanden redet. Und weil so eine Polarexpedition nun mal keine heitere Landpartie ist, kommen auf die beiden Forscher auch bald schwere Belastungen zu – Schneestürme, Eisbärenattacken, Einbrüche ins Eis, Nahrungsmittelknappheit, trauriger Abschied von den Hunden, die es nicht mehr schaffen und an ihre Artgenossen verfüttert werden müssen – solche unerfreulichen Dinge eben.

Das alles ergibt solide anderthalb Stunden Unterhaltung mit ansprechenden Landschaftsaufnahmen, die allerdings frei von dramaturgischer Risikofreude sind und sich recht brav in eine Unzahl ähnlich gebauter Abenteuerfilme einreihen. Dennoch ist es eine interessant unterkühlte Freude, Coster-Waldau beim langsamen Einfrieren zuzusehen – und als im letzten Drittel der britische Schauspieler Charles Dance in der Rolle des dänischen Premiers Niels Neergard auftaucht, springt überraschend das Filmgedächtnis wieder an. Denn Dance war nämlich – wer noch mal? Genau: Jaime Lannisters herrschsüchtiger Vater Tywin in „Game of Thrones“.