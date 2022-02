Sex ist das große Thema bei der Berlinale

Berlin . Sie nehmen kein Blatt vor den Mund: Die Schauspielerinnen Sophie Rois (60, „AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe“) und Emma Thompson (62 „Good Luck to You, Leo Grande“) haben auf der Berlinale ganz offen über Sexualität, Sexzenen und Lust gesprochen.

Demnach sieht die britische Schauspielerin Emma Thompson bei weiblicher Lust noch viel Gesprächsbedarf in der Gesellschaft. „Es ist nicht wichtig, dass wir Lust haben“, sagte Thompson. Das werde nicht als wichtig erachtet. Ob jemand die Frauen im Raum schon einmal gefragt habe, ob sie richtig Lust empfunden hätten, fragte Thompson bei einer Pressekonferenz.

Emma Thompson

Foto: John MACDOUGALL / AFP

In dem Festivalfilm „Good Luck to You, Leo Grande“ spielt die Oscarpreisträgerin eine verwitwete pensionierte Lehrerin, die noch nie einen Orgasmus hatte. Das sei „enorm realistisch“, fürchte sie, so Thompson. Sie ist demnach sicher, dass sie schon Leute getroffen hat, bei denen es so ist. Für Thompson ist die Botschaft, dass mehr über Sexualität und Intimität geredet werden sollte. „Natürlich, genau das ist der Punkt des Films.“

Sophie Rois über Sex-Szenen im Film: „Es ist ganz leicht“

Sophie Rois

Foto: Stefanie LOOS / AFP

Auch Sophie Rois sprach anlässlich ihres Films über Sex. Sie habe keine Probleme damit, Sex-Szenen zu drehen. „Es ist ganz leicht“, sagte die Österreicherin bei der Berlinale. Während man im privaten Leben beim Sex keine Zuschauer habe und dazu gezwungen werde, sich authentisch zu verhalten, sei das beim Filmdreh anders. „Wenn man in einem kleinen Raum ist, der voll ist mit Kameraleuten, Käsebrötchen, ich weiß nicht was, dann ist es ganz einfach... man ist erlöst vom Skript des eigenen Lebens.“

Rois ist die Hauptdarstellerin im Film „AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe“, der am Sonntagnachmittag bei der Berlinale Weltpremiere feiern sollte. Der Film von Regisseurin Nicolette Krebitz erzählt eine Liebesgeschichte zwischen einer älteren Schauspielerin (Rois) und einem jungen Mann (Milan Herms), der ihr die Tasche raubt. Die beiden treffen später wieder aufeinander, als sie ihm Sprechunterricht geben soll. „AEIOU - Das schnelle Alphabet der Liebe“ läuft bei der Berlinale im Wettbewerb.

Berlinale - lesen Sie auch: