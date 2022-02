Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Berlinale

Berlin. Hollywood in Berlin: Bei der Berlinale schauen am Sonntag mit der Schauspielerin Megan Fox (35) und dem Rapper Machine Gun Kelly (31) zwei Mega-Stars vorbei. Die beiden spielen zusammen im Film „Taurus“, der am Sonntag in einer Nebenreihe der Berlinale Premiere feiern soll. „Die Frauen um mich herum haben einen starken Einfluss darauf, wer ich bin“, sagte Machine Gun Kelly, der bürgerlich Colson Baker heißt, in Berlin.

Baker spielt in „Taurus“ einen Rapper, der mit seinem Leben nicht zurechtkommt. „Vielleicht bin das ich, der sich endlich zeigt“, sagte der US-Amerikaner am Sonntag. Der Film sei wie eine Therapie für ihn gewesen. „Menschen verurteilen mich in einer Weise, dass sie den Teil von mir, der mich menschlich macht, überspringen, und mich permanent nur als Charakter sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen mich möglicherweise endlich durch diesen Film kennenlernen.“

Megan Fox und Machine Gun Kelly: Verlobung mit Blutzeremonie

Zuletzt sorgten Megan Fox und Machine Gun Kelly nach eineinhalb Beziehung mit ihrer Verlobung für Schlagzeilen. Nachdem er seiner Liebsten einen Ring an den Finger steckte, tranken sie laut Angaben von Megan Fox das Blut des anderen. Die Hochzeit des exzentrischen Paares soll am 1. November 2022 stattfinden - sicherlich bis ins letzte Detail inszeniert und mit einer hochkarätigen Gästeliste.

Megan Fox und Machine Gun Kelly hatten sich 2020 am Filmset von „Midnight in the Switchgrass“ in Puerto Rico kennengelernt. Die Schauspielerin hatte sich zuvor nach zehn Jahren Ehe von Schauspieler Brian Austin Green (48) getrennt. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Machine Gun Kelly hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter.

Machine Gun Kelly und Megan Fox zählen zu den Topverdienern in ihrer Branche. Fox spielte in Hollywood-Filmen wie "Diktator", "Transformers" oder "Teenage mutant Ninja Turtles" mit. Machine Gun Kelly ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt.

