Berlinale 2022: Diese Stars könnten kommen - trotz Omikron

Berlin. Ein Programm, das sich sehen lassen kann. Neue Filme von Andreas Dresen, Denis Coté, Hang Sansoo, Ulrich Seidl und Nicolette Krebitz. Mit Stars wie Juliette Binoche, Sigourney Weaver, Emma Thompson, Sophie Rois, Isabelle Adjani, Nick Cave, Charlotte Gainbsbourg, Mark Rylance, Emmanuelle Béart, Lars Eidinger, Valeria Bruni Tedeschi, Alexander Scheer. Und mit viel Glück könnten sie auch alle nach Berlin kommen, wenn am 10. Februar die 72. Berlinale beginnt.

Am Mittwochfrüh haben Mariette Rissenbeek, die Geschäftsführerin des Festivals, und Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter, endlich das Programm für die diesjährige Ausgabe vorgestellt. Zuvor war bereits bekannt gegeben worden, das das Festival auf sechs Tage verkürzt wird und es stattdessen nicht wie üblich einen, sondern gleich vier Publikumstage geben wird.

Berlinale 2022: Corona zum Trotz - So viele Liebesfilme wie noch nie

Das ließ befürchten, dass die Berlinale einfach nicht genug Filmemacher gefunden hat, die ihre Filme in Berlin zu Omikron-Hochzeiten zeigen wollten. Das Gegenteil sei der Fall, versicherte Rissenbeek. Es wird zwar ein Viertel weniger Filme gezeigt als im Vorjahr, nur 256 statt 340 wie 2020. Aber es gab 15 Prozent mehr Einreichungen als im Vorjahr: ein Zeichen, dass das Interesse sehr groß sei und die Filmemacher auch in Corona-Zeiten auf Berlin setzen.

Die Filme der 72. Berlinale seien eine gute Beschreibung der Welt in ihrem derzeitigen Wandel, wie Carlo Chatrian angab, aber auch darüber, wie die Welt zuvor war und wie sie sein könnte. im Wettbewerb laufen in diesem Jahr 18 Beiträge, 12 der Filmemacher waren bereits auf dem Festival, fünf haben auch schon einen Bären gewonnen. Und sieben Wettbewerbsbeiträge wurden von Frauen eingereicht.

Den jetzigen schweren Zeiten zum Trotz gibt es in diesem Jahr so viele Lovestorys wie noch nie, meinte Chatrian. Andere aber beschäftigen sich mit virulenten Problemen unserer Zeit, und zwei auch explizit mit Corona.

Böses Omen just zur Programmvorstellung: neuer Rekord bei Inzidenzwerten

Das Festival soll bekanntlich als Präsenzveranstaltung stattfinden. Auch wenn der Max Ophüls Preis in Saarbrücken oder das Filmfest in Toronto pandemie-bedingt nur digital stattfinden, setzt Berlin auf ein neues Sicherheitskonzept mit mehr Abstand, Reduzierung des Programms und der Mobilität, Entzerrung und Dezentralisierung. Doch just am Tag, an dem das Programm bekannt gegeben wurde, überstieg der Inzidenzwert in Berlin erstmals die magische 1000er-Grenze. Ein eher böses Omen für das Festival, auch wenn Mariette Rissenbeek höchste Sicherheit für die Gäste und das Publikum verspricht.

Nächste Woche soll noch bekannt gegeben werden, wer neben Jurypräsident M. Night Shyamalan in der Jury sitzen und über die Bären entscheiden soll. Bereits länger ist bekannt, dass Isabelle Huppert der Ehrenbär verliehen wird, und seit ein paar Tagen auch, dass Francois Ozon das Festival eröffnen wird mit „Peter von Kant“ – nach Rainer Werner Fassbinders Klassiker „Die Tränen der Petra von Kant“, der vor genau 50 Jahren im Wettbewerb der Berlinale lief.