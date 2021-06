Die Dokumentation "Tina" im Special

Tina Turner hat einen Eintrag im Guiness-Buch der Weltrekorde: Am 16. Januar 1988 kamen mehr als 180.000 Zuschauer ins Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro, um sie auf ihrer „Break Every Rule World Tour“ zu sehen.

Sie hatte 1984 ihr Album „Private Dancer“ veröffentlicht, das zu ihrem erfolgreichsten werden und ihren Durchbruch als Solokünstlerin markieren sollte – und das, obwohl sie den darauf enthaltenen Smash-Hit „What’s Love Got to Do with It“ selbst gar nicht mochte und ihn, noch ganz im Rhythm and Blues verwurzelt, für ein dürftiges Popliedchen hielt.

Tina Turner war jedenfalls eine weltweit erfolgreiche Marke, mit inzwischen mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern ist sie es immer noch. Wer sich über ihre erstaunliche Lebensgeschichte informieren wollte, konnte dies schon 1981 tun, als sie im Magazin „People“ die Gewalttätigkeit ihres Ex-Mannes Ike Turner öffentlich machte.

Der offizielle Trailer zur Dokumentation „Tina“

Sie hatte ihn 1957 kennengelernt und an seiner Seite große Erfolge als Sängerin gefeiert, bis sie seine oft unter Drogeneinfluss geführten Attacken nicht mehr aushielt und 1976 die Flucht ergriff. Auf das gemeinsam erworbene Vermögen verzichtete sie bei den Scheidungsverhandlungen, allein die Rechte an ihrem Namen konnte sie sich sichern – wie viel er einmal wert sein würde, konnte sie da noch nicht ahnen. Ike Turner starb im Jahr 2007.

Ihre Autobiographie ist schon 35 Jahre alt

Die brutale Geschichte ihrer Ehe hat Tina Turner niemals losgelassen. Mit dem Musikkritiker Kurt Loder veröffentlichte sie 1986 die Autobiografie „I, Tina“, ein internationaler Bestseller, der 1993 auch verfilmt wurde, mit Angela Bassett in der Hauptrolle.

Regisseur Daniel Lindsay fokussierte sich ganz auf den biografischen Aspekt.

Foto: © T.J. Martin

Die sehenswerte Dokumentation des Filmemachers Daniel Lindsay, die nun im Berlinale Special läuft, zeigt sehr eindrücklich, wie Tina Turner in ungezählten Interviews die immer gleichen Fragen nach dem Schläger im eigenen Ehebett und der Flucht aus der Beziehung gestellt werden – und belegt in vielen Nahaufnahmen ihres Gesichtes, wie sehr die öffentliche Obsession für ihr Trauma es der Künstlerin unmöglich machen, mit diesem Thema endlich abzuschließen. Da helfen auch alle Beteuerungen, sie lebe inzwischen ein glückliches Leben und wolle nach vorn schauen, nicht wirklich weiter.

Nur eine von vielen Dokumentationen

Lindsays Film, in dem neben vielen Weggefährten auch die Sängerin selbst zu Wort kommt, fokussiert sich denn auch erkennbar auf diesen biografischen Aspekt – und selbst wenn dies mit dem Einverständnis der Künstlerin geschah, so wird man ihm doch nicht dafür loben können, hier eine neue, alternative Lebenserzählung anzubieten.

Das ist schade, denn anhand von Tina Turner ließe sich beispielsweise die Kulturgeschichte der 1980er-Jahre neu begreiflich machen. Auch ihre Kindheit und das gebrochene Verhältnis zu ihrer Mutter wird nur in Umrissen ins Bild gesetzt. So bleibt „Tina“ eine gut gemachte Dokumentation mit vielen tollen Konzertschnipseln, aber eine von vielen.

Termine: 10. Juni, Freiluftkino Friedrichshain; 12. Juni, Freiluftkino Biesdorfer Parkbühne und Freiluftkino Friedrichshagen, jeweils 21.45 Uhr.