„Stop-Zemlia“ aus der Ukraine erhielt in der Sektion Generation 14plus den Gläsernen Bären. Das lässt sich nur zum Teil nachvollziehen.

Kalte Zeiten in Kiew: Masha (Maria Fedorchenko) vor Hochhaussilos der ukrainischen Hauptstadt.

Berlinale Zungenküsse und erste Liebe: Unterwegs in der Pubertät

Top-Events in Berlin

Top-Events in Berlin

Dieses ewige Blinde-Kuh-Spielen. Sich mit verbundenen Augen durchs Leben tasten. Auf die Rufe der anderen hören müssen, aber doch seinen eigenen Weg finden. An allen Hindernissen vorbei. Bis der verspielte Blindgang ein Ende hat und einer „Stop-Zemlia“ ruft.

Dann ist die stille, verträumte 16-jährige Masha (Maria Fedorchenko) wieder in der Realität gelandet: Kiew, vorletzte Schulklasse, Spaziergänge vor tristen Hochhaussilos – aber auch Zungenküsse beim Flaschendrehen, Abhängen mit den besten Freunden, dem coolen Senia (Arsenii Markov) und der lebensfrohen Yana (Yana Isaienko) ganz unerotisch zu dritt im Bett, und das Erfahren der ersten Liebe zu dem stillen, aber sorgenbelasteten Sascha (Oleksandr Ivanov).

Federballspiel als Leitmotiv

Regisseurin Kateryna Gornostai hat in ihrem Debütfilm „Stop-Zemlia“, der den Gläsernen Bären in der Sektion „Generation 14plus“ gewann, viele sinnfällige Bilder für die schwierige Zeit der Pubertät gefunden. Das Federballspiel als Leitmotiv, in dem sich das Spielgerät dem freien Spiel der Kräfte aus Gegenwind und Willen hingeben muss.

Der Besuch von Maschas Schulklasse im Kosmonautenmuseum als Reise durch diesen seltsamen Planeten namens Pubertät, in dem man sich in Kapseln einschließen kann. Oder natürlich der finale Disco-Tanz, wo jeder seine Schritte zur Musik findet und seinen Weg durch die harten Beats des Lebens.

Versuchsanordnung im kalten Licht

So mikroskopisch genau dieser Film auch das Lebensgefühl seiner pubertierenden Protagonisten einfängt, so seltsam kühl kommt er doch daher. Er wirkt wie eine Versuchsanordnung im kalten Licht. Regisseurin Gornostai stellt dazu ihre jungen Helden an die Wand.

Und zwar sprichwörtlich, wenn sie am Anfang und Ende die Teenager einfach nur mit ihren Gesichtern einfängt – manche lachen unbeholfen, andere schauen etwas ratlos – und sie am Ende befragt, wenn sie quasi die Grenze von Spielfilm und Dokumentation aufhebt. „Kannst Du was mit unserem Leben anfangen?“, fragt dann Mascha die 32-jährige Regisseurin.

Ja, jeder Zuschauer sieht sich hier an die zwiespältigen Jahre der Pubertät erinnert. Er hätte es aber noch mehr gefühlt, wäre der Film weniger als Studie denn als pures Drama inszeniert.