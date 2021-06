Berlinale: Im Forum-Programm ist dieses Jahr alles im Fluss

Foto: (c) Burn the FilmsF

Ausgangsort der Pandemie: Der schönste Film des Forums spielt in Wuhan am Jangtse.

Nach der Stille kommt das Hupen, laut und eindringlich, im Stakkato, beinahe quälend. Es klingt wie eine Werkssirene, zumal wir zunehmend Menschen sehen, die die zuvor leere Szenerie bevölkern. Nur sind wir nicht in einem Werk, und die Menschen sind auch keine Arbeiter, die ihrem Feierabend entgegenstreben. Es sind vielmehr Personen, die ihrer wiedergewonnenen Freiheit entgegenlaufen, dort wo vorher höchstens ein Müllmensch mit einer Karre oder ein Lieferant auf dem Motorrad die leere Straße belebte.

Wuhan wacht auf in Shangze Zhus wunderhübschem filmischen Essay „A River runs, turns, erases, replaces“ (Premiere am 17. Juni, 21.30 Uhr, Atelier Gardens Freiluftkino@BUFA) über das Leben am und um den Fluss Jangtse in der Stadt, die wie keine andere für den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie steht. „Ich hätte nie gedacht, dass die Stadt auf eine so furchterregende Weise die Aufmerksamkeit der ganzen Welt bekommt“, erinnert sich die Regisseurin.

Ihre Heimat, ihr Leben. Sie hat einen Film ohne Kommentar über ihn gemacht, und vor allem über ihre Sehnsucht nach der Familie, denn als Corona kam, war sie nicht da. „Ich werde nie vergessen, wie hilflos und verzweifelt ich von der Ferne war. Ich hat mich von der Ferne umso mehr geschmerzt, dass meine Heimatstadt voller Panik und Verzweiflung war und meine Familie und Freunde litten. Ich fühlte mich wie ein Deserteur“, erinnert sich Shangze Zhu.

Briefe an die tote Großmutter

Sie schreibt im Filme Briefe an ihre Familie und an ihre (wohl an Corona) gestorbene Großmutter, deren Lebensweg stets zu jenem Markt führte, der bis heute als Ursprungsort der Pandemie gilt. „„Ich hätte nie gedacht, dass der Tiermarkt – ein Platz, den meine Oma täglich besucht – ein so sensibler Platz werden würde“, sagt Zhu. So verbinden sich persönliche Trauerarbeit und künstlerische Ambition zum schönsten Film im diesjährigen Forum-Programm.

Ein kunterbuntes Märchen, das tief hinein in die russische Kulturgeschichte führt: „Doch rybaka“.

Foto: © Uldus Bakhtiozina

Die Pandemie ist ein wichtiges Thema in der wichtigsten Nebensektion der Berlinale. „Es gab recht viele Lockdown-Filme, solche, die in der Wohnung des Filmemachers oder der Filmemacherin entstanden sind, und auch solche, die sich direkt mit der Pandemie beschäftigen“, sagt Forums-Leiterin Cristina Nord.

So ist pandemiebedingt das diesjährige Programm um die Hälfte verschlankt auf gerade einmal 17 Filme, die in drei Freiluftkinos zu sehen sein werden. Und verbinden tut sie passend zum weltweiten Corona-Notstand der Umgang mit Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, alles ist im Fluss und nichts voraussehbar:

Abrechnung mit dem argentinischen Staat

Vom Jangtse bis tief hinein in die wirtschaftliche Krise Portugals („No táxi do Jack“, 18.6. 21.30 Uhr, Open Air Kino HKW)), von der fragilen politischen Situation in Israel („The first 54 years – an abbreviated manual for military occupation“, 12.6, 21.30 Uhr, Open Air Kino HKW ) bis tief hinein in die russische Kulturgeschichte („Doch rybaka“, 18.6., 21.30 Uhr, Atelier Gardens Freiluftkino@BUFA ) mit einem kunterbunten Märchen, das ganz stillos an einer drögen Imbissbude beginnt. Die Grenzen sind fließend, und nichts ist gewiss, schon gar nicht die Trennung von Fiktion und Dokumentation, wie schon immer im Forum-Programm.

Das Motto lautet: Traue nicht den offiziellen Bildern, hinterfrage sie, bilde Deine eigenen! So verbirgt sich hinter dem mit dem Preis der Fipresci (der Vereinigung der Internationalen Filmkritiker) ausgezeichneten, hundsgemeinen Dokumentarfilm „Esqui“ (11.6., 21.30 Uhr, Atelier Gardens Freiluftkino@BUFA) über Wintersport in der argentinischen Ski-Hochburg Bariloche etwas ganz Anderes.

Hinter den bunten Hochglanzbildern wedelnder Skifahrer versteckt sich eine Abrechnung mit dem argentinischen Staat, der – glaubt man Regisseur Manque La Banca – die Erschließung des abgelegenen Gebietes mit Hilfe deutscher Ingenieure zur Vertreibung der einheimischen indigenen Bevölkerung benutzte. Stimmt das? Kann sein!

Ein Frauenmörder als Puppe

Die Wahrheit liegt nur im Auge des Betrachters. Was ist die Wahrheit? Was ist richtig und falsch? Wie sieht zum Beispiel das Böse aus? In dem einzigen deutschen Beitrag „Anmaßung“ (9.6., 21.30 Uhr, Open Air Kino HKW) nähern sich Chris Wright und Stefan Kolbe dem inhaftierten Frauenmörder Stefan S. an. Weil der aber sein Gesicht nicht im Film zeigen will, lassen ihn die beiden Berliner Regisseure durch zwei professionelle Puppenspielerinnen nachbauen und sprechen. Wir sehen Stefan S. also als echten Menschen von hinten oder von der Seite sowie frontal als Puppe mit der gleichen Kleidung (roter Pulli, blaue Jeans, blaue Turnschuhe), mit ähnlicher Sprechweise (lispelnd, stotternd).

Weil im Dokumentarfilm „Anmaßung“ ein Frauenmörder sein Gesicht nicht zeigen will, lassen ihn die Regisseure durch professionelle Puppenspielerinnen nachbauen und sprechen.

Foto: ma.ja.de Film

Das ist nicht unbedingt gelungen, weil es das Böse zur harmlosen Spielfigur degradiert, zeigt aber, welche Wege Filmemacher gehen, wenn sie sich ihr eigenes Bild von der Wirklichkeit machen: Shangzhe Zhu legt Briefe über unkommentierte Postkartenbilder vom Ursprungsort der Pandemie, Manca fährt in sprunghaften Schritten quasi Slalom zwischen Friedhof und Skipiste, Geisterbeschwörung und Gebirgsidyllen, kuriosen Todesfällen und erotischen Fotoshootings und feiert so das Nebeneinander des Nichtzusammengehörigen.

Filme mit Masken kommen wohl erst nächstes Jahr

Damit ist auch sein Film ein Sinnbild für das Forum. Nur selten ließ sich in dessen nunmehr 51-jährigen Geschichte die Vielfalt der jeweiligen Jahrgänge unter einem Thema subsumieren. Dieses Jahr hat die Pandemie auch da eine Ausnahme gemacht und das Spiel mit den Unwägbarkeiten des Lebens zum Leitthema gemacht. Es ist ein besonderer Corona-Jahrgang. Auch im Forum-Programm. Nur eine Besonderheit entdeckte Cristina Nord: „Interessanterweise haben wir in diesem Sichtungsprozess kaum Filme gesehen, in denen die Leute Masken tragen. Vielleicht kommt das dann beim nächsten Auswahlprozess.“

Die Filme des Forum-Programms laufen zwischen dem 9. und 20. Juni in folgenden Freiluftkinos: Atelier Gardens-Freiluftkino @ BUFA, Open Air Kino HKW, Freiluftkino auf der Dachterrasse des HKW, silent green Kulturquartier, Gerichtstraße 35, 13347 Berlin