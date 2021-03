Karges aus Korea: „Introduction“ von Hong Sangsoo

In „Introduction“ geht es um Missverständnisse, fehlende Kommunikation und Zigaretten. Ein Film aus Korea, der auch in Berlin spielt.

Diesen Film als karg zu bezeichnen, ist die pure Untertreibung. Er ist karg an Farben (schwarzweiß), er ist karg an Länge (66 Minuten), und er ist karg in seinen Dialogen. So ist das halt, wenn Eltern zu ihren Kindern reden und die einfach nicht hören wollen – oder man sie erst gar nicht anhören will, wie das gleich zu Beginn von Hong Sangsoos Einstünder „Introduction“ geschieht.

Da wartet also der gut aussehende Youngho (Shin Seokho) in der Praxis seines Vaters (Kim Youngho), weil der ihn dorthin bestellt hat – aber er trifft nur dessen Helferin (Ye Jiwon). Der Papa behandelt derzeit lieber einen berühmten Schauspieler (Ki Joobong). Auf diesen wird Youngho aber später treffen.

Trinkgelage mit Soju

Denn seine Mutter hat zwecks Beförderung seiner Karriere ein Treffen arrangiert, bei dem viel Soju, der beliebte koreanische Reisschnaps, getrunken wird und zu dem Youngho seinen Freund Jeongsoo (Ha Seongguk) mitbringt. Hier wie dort findet er aber keinen Draht zu den Eltern und ihrem prominenten Freund. Es wird wenig geredet – und viel geraucht.

Da geht es seiner Freundin Juwon (Park Miso) nicht anders. Die ist zwecks Modestudium nach Berlin zu einer berühmten Malerin (Sangsoos Lieblingsschauspielerin Kim Minhee) gezogen – eine Freundin ihrer Mutter.

Zu beiden Frauen findet Juwon beim Gespräch am Landwehrkanal aber keine rechte Bande, es wird geschwiegen, gestockt, sich höflich verbeugt – und geraucht. Am Ende des Films schauen Youngho und Jeongsoo auf ein kaltes, schäumendes Meer.

Letztes Jahr Silberner Bär für Hong Sangsoo

Karg und lose sind auch die Verbindungen der einzelnen Teile, mit denen der koreanische Altmeister in seinem 25. Spielfilm sein erzählerisches Netz webt. Hong Sangsoo, im vergangenen Jahr auf der Berlinale für „Die Frau, die rannte“ mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet, ist eben ein Meister des Minimalismus.

Ihm geht es nicht um den großen erzählerischen Bogen, sondern die Kunst der kurzen Form. Kleine, durchaus komische Szenen führen dabei die Ausweglosigkeit von Kommunikation unter Personen vor, die sich absolut nichts zu sagen haben. „Introduction“ ist ein karger Film, dessen versteckter Reichtum sich nicht sofort erschließt.