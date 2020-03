Hauptsache, es gibt eine Torte mit Kerzen

Gegen Ende des Films gibt es eine Szene, die so aussieht, als habe hier jemand nachgeholfen. Zu perfekt arrangieren sich Mutter, Vater und Sohn in einem Hausdurchgang. Die Eltern brüllen sich dabei über den Sohn hinweg vulgäre Ausdrücke hinterher. Der Hass hallt von den Wänden und der Vierjährige steht dazwischen und trappelt dann seiner Mutter nach.

Es ist ein quälendes Thema, dem sich Lisa Weber in ihrem ersten Debut gewidmet hat. Die Schülerin von Ulrich Seidl an der Wiener Filmakademie hat den Film auch mit Seidls Produktionsfirma realisiert. Klar trägt der Film die Handschrift des nüchternen Beobachters österreichischer Tristesse. Weber hat drei Jahre lang die 18-jährige Claudia begleitet, die mit 14 Jahren ihren Sohn Daniel bekam. Die Situation mit dem Vater ist, nunja, schwierig, und so wohnen sie bei ihrer Mutter und ihrem Bruder.

Claudias Lieblingslied ist ausgerechnet „When you believe“

Sie verbringen die Tage mit Zigaretten und Computerspielen. Weber hält drauf auf die endlosen Tage, an denen rein gar nichts passiert. Nur Geburtstage und Weihnachten durchbrechen die Eintönigkeit oder sorgen für Verzweiflung. Als Claudias Geburtstag zu platzen droht, tritt Regisseurin Lisa Weber selbst mit einer Torte hinter der Kamera hervor.

So etwas wie Familienzusammenhalt in diesem herausragendem Film entsteht im Grunde nur dann, wenn Claudia ihr Lieblingslied singt: „When you believe“ von Mariah Carey und Whitney Houston. Darin heißt es: „Es können Wunder geschehen, wenn Du nur daran glaubst“. Ist es möglich, dass das Leben solche Plots schreibt? Auf Nachfrage sagt einer aus dem Filmteam, dass sie nirgends „nachgeholfen“ hätten. Am Tag, als die Eltern so filmreif stritten, war er dabei.