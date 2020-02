Die Bären werden erst am Abend verliehen. Aber ein Gewinner steht schon fest. Der Morgenpost-Leserpreis geht an „Effacer l’historique“.

Morgenpost-Leserjury Leserpreis der Morgenpost geht an „Effacer l’historique“

Die Bären wurden erst am Abend verliehen. Die Preise der Unabhängigen Jurys aber gab es schon am Sonnabendnachmittag. So auch den Publikumspreis des Wettbewerbs, der von den zwölf Leserjuroren der Berliner Morgenpost verliehen wurde.

Der Preis ging in diesem Jahr an den französischen Beitrag „Effacer l’historique“ („Den Verlauf löschen“) von Benoit Delépine und Gustave Kervern. Eine Satire, die auf groteske Weise zeigt, wie wir alle von Handys, sozialen Netzwerken und unserem Ansehen in der digitalen Welt abhängig sind – und die reale Kommunikation darüber verkümmert.

In letzter Minute angekommen

Die beiden Regisseure konnten den Preis gestern nicht persönlich entgegennehmen. Dafür kam die Produzentin Sylvie Pialat eigens aus Paris angereist. Und kam in buchstäblich letzter Minute noch zur Verleihung.

Pialat freute sich sehr über gerade diesen Preis, weil darüber Zuschauer abstimmen. Sie sind es, die am Ende auch die Kinotickets kaufen. Was beweist, dass der sehr spezielle Humor des Films auch international verstanden wird.

