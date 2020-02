Forum: Zwischen Kopf-Kino und Fake News

Wenn das Kino zum Labor und eine Zuschauerin zum Versuchskaninchen wird: Der amerikanische Regisseur Ra’anan Alexandrowicz zeigt in „The viewing booth“ („Die Aussichtskabine“) der amerikanischen Filmstudentin Maia Levy diverse Internet-Videos über die Präsenz der israelischen Armee in der Westbank.

Sie soll das Gesehene in einer Kabine kommentieren, und wir sehen, wie sie das sieht, während Alexandrowicz draußen vor einem Mikrofon sitzt und gelegentlich Fragen stellt. Dieses Spiel mit der Metaebene treibt der Regisseur zusätzlich auf die Spitze, als er Maia ein halbes Jahr erneut einlädt, sich ihre Reaktionen von einst noch einmal anzuschauen und zu kommentieren.

Dabei sehen wir den Regisseur vor zwei Monitoren: links sein weibliches Versuchskaninchen von einst im Standbild, und rechts, wie diese gerade in der Kabine sitzt und sich sieht, wie sie damals die Videos schaute.

Divergenz von Glauben und Sehen

Klingt nach selbstverliebter Spielerei über die Kernkompetenzen des Kinos - was sehe ich, und wie nehme ich das Geschaute wahr – entpuppt sich aber über die kurzweiligen 70 Minuten als lehrreiche filmische Fingerübung über die Wahrnehmung von Realität und die Divergenz von Glauben und Sehen.

Denn Maia glaubt an den Staat Israel – doch die Bilder lassen sie zweifeln. So durchsuchen auf einem Video israelische Soldaten mitten in der Nacht das Haus einer palästinensischen Familie, kleine Kinder schauen müde in die Handkamera, die Mutter schreit. Maia fragt sich: Ist hier das Nest von Terroristen, oder ist das Geschrei der Frau die Angst einer Mutter?

Kopf-Kino aus der Kabine

Andere Videos, andere Fragen: Sind das israelische oder palästinensische Kinder, die Steine Richtung Kamera werfen? Ein israelischer Soldat schenkt kleinen Palästinensern Käse – ist das eine Falle oder Propaganda? Und überhaupt, fragt Maia irgendwann: „Wie erkenne ich einen Terroristen?“ Und mal grundsätzlich: „Ist das da gerade ein pro- oder antiisraelisches Video?“

Es geht vom Kleinen zum Großen, vom Alltag fremder Personen tief hinein in die eigene Anschauung. Maia stellt sich und ihre Wahrnehmung in Frage, und wir tun das mit ihr. Wie glaubhaft sind die Bilder, die wir täglich sehen, auch und gerade im Internet? Und was machen sie mit uns?

Das Forum-Programm ist mit diesem kleinen, feinen Film ganz bei sich selbst gelandet. Dem Abbilden der Realität und gleichzeitigem Hinterfragen desselben. Der Gewissheit, dass es keine absolute Wahrheit der Bilder gibt, sie höchstens ganz individuell im Kopf des Betrachters entstehen; hier zudem zweifach, dreifach gebrochen. Kopf-Kino aus der Kabine und ein Lehrfilm aus dem Labor zum Thema Fake News. Zwingend einen Versuch wert.

Letzte Vorstellung: 29.2. 15.30 Uhr, Delphi