Roberto Benigni: Väterliche Gefühle für seinen Film-Sohn

Wer noch daran zweifeln sollte, dass Roberto Benigni aus demselben Holz wie Pinocchio geschnitzt ist, wurde am Sonntagmorgen eines Besseren belehrt. Erst im Kino, dann leibhaftig auf der Pressekonferenz präsentiert der italienische Superstar das Berlinale Special „Pinocchio“. Seine Körpersprache hat wie immer etwas Mechanisches, oft clownesk Übertriebenes. Was tiefer geht, erzählt er vor allem mit den Augen, auch wenn er sich gleichzeitig den Mund fusselig redet.

Im Gegensatz zu der 1881 von Carlo Collodi erfundenen Holzpuppe wird allerdings Benignis Nase nicht länger, wenn er es mit der Wahrheit mal nicht so genau nimmt. „Natürlich habe ich das Buch gelesen, ganz allein. Meine Eltern konnten nicht lesen.“ Er stutzt dann und hebt entschuldigend die Hände. „Ich musste das sagen, ich bin Komödiant! Wie war nochmal die Frage?“

Pinocchio Berlinale Special

Foto: © Greta De Lazzaris

So kennt auch die Berlinale ihren Roberto, der immer gern herkommt, seit er 1979 mit „Mein Asyl“ einen Silbernen Bären gewann. Trotzdem ist es diesmal etwas Besonderes. Mit großer Geste und gewohnter Selbstironie feiert sich mittlerweile 67-Jährige als „einzigen Schauspieler der Welt“, der sowohl Pinocchio (2001, in eigener Regie) als auch dessen Vater Geppetto gespielt hat.

Gepetto und Josef haben dasselbe Los

Jenen armen Tischler, den er nun in der neuen Adaption von Matteo Garrone mit zarten Zwischentönen ausstattet, bezeichnet er als „einen der beiden berühmtesten Väter überhaupt.“ Der andere wäre Josef, genau genommen der Stiefvater von Jesus. „Sie hatten den gleichen Beruf. Und jede Menge Ärger mit ihren Söhnen.“

Neben Benigini, der seit fast 30 Jahren mit seiner Kollegin Nicoletta Braschi verheiratet, aber kinderlos geblieben ist, sitzt Federico Ielapi. Der Darsteller von Pinocchio hatte bereits mit sechs eine Rolle in „Der Vollpfosten“, dem erfolgreichsten italienischen Film aller Zeiten. So eine Pressekonferenz ist für den Neunjährigen trotzdem alles andere als Routine. Deshalb beugt sich Benigni zu seinem jungen Kollegen, erklärt ihm gestenreich, wie das hier funktioniert, mit der Presse, dem Mikro und so.

Bussi Bussi: Roberto Benigni mit Regisseur Matteo Garrone und dem Kinderdarsteller Federico Ielapi.

Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Später ergeht der Hinweis, man habe wenig Zeit und könne nur noch etwa eineinhalb Fragen beantworten. Prompt stopft Medienprofi Benigni möglichst viel in eine Hochgeschwindigkeitsrede. Er preist die Schönheit klassischer toskanischer Malerei genauso wie seinen Regisseur Garrone, der nicht nur durch den Mafiathriller „Gomorrha“ Anlass zu höchsten Hoffnungen gegeben hat. Ielapi schaut zu dem emphatisch Gestikulierenden Benigni hoch, halb fasziniert, halb verschämt, so wie Kinder bisweilen ihre Eltern ansehen, wenn die sich in aller Öffentlichkeit irgendwie abseits der Norm bewegen.

Auch der Kinderdarsteller schlägt sich wacker

Auf den letzten Drücker darf dann auch Ielapi eine Frage beantworten. „Hast Du eigentlich nur am Schluss gespielt, als Pinocchio sich in einen echten Menschen verwandelt, oder sieht man in der Holzpuppe auch Deine Augen?“ „Ich habe jeden Tag vier Stunden in der Maske gesessen,“ sagt Ieplapi und macht so ganz nebenbei klar, dass sein zauberhafter Pinocchio aus viel mehr traditioneller Handwerkskunst und Schauspieltalent besteht, als der an Computeranimation gewöhnte Journalist geahnt hat. Benigi folgt den Ausführungen aufmerksam und legt am Schluss anerkennend die Hand auf Ielapis Schulter. Gut gemacht, Junge.

Termin: Friedrichstadt-Palast, 24.2.,, 9.30 Uhr und 26.02., 18.00 Uhr.