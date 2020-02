Die Milch macht’s: „First Cow“ ist der erste Berlinale-Clou

Das wurde aber auch Zeit, die Laune war an Tag Drei bei manchen Wettbewerbs-Besuchern schon im Keller. Aber auf die amerikanische Independent-Regisseurin Kelly Reichardt („Certain Women“) ist eben Verlass. Ihre „First Cow“ brachte der waidwunden Kritikerschar Linderung und dürfte auch beim Publikum einigen Anklang finden.

„First Cow“ ist eher nebenbei ein Film über eine Kuh, in erster Linie einer über Freundschaft. Gähn, möchte man da sagen. Wer aber Reichardts Werk ein wenig kennt, dürfte kaum überrascht sein, dass sie es anders macht als andere. „First Cow“ verzichtet auf jene Stereotypen, die Filme über Freundschaft oft ausbuchstabieren. Meist müssen sich da zwei Kontrast-Charaktere durch widrige Umstände schlagen, ihre Gegensätze überwinden und mit großer Geste ein Exempel für Menschlichkeit statuieren.

Cookie (John Magaro) und King-Lu (Orion Lee) verbindet aber von Anfang an sowieso mehr, als sie trennt, und das hat hier mit wertschätzendem Umgang zu tun und nicht mit Herkunft. Wir befinden uns im feuchtkalten Oregon des 19. Jahrhunderts. Cookie ist Koch, vermutlich osteuropäischer Herkunft, und seilt sich von einer räudigen Gruppe von Pelzjägern ab, die ihn eher als Nahrungsbeschaffungs-Sklave betrachtet.

Zwei Außenseiter, die gemeinsam Pläne schmieden

King-Lu wiederum stammt aus China und sucht nach einer Geschäftsidee. Die beiden Außenseiter tun sich alsbald zusammen, überlassen die Prügelszenen den anderen im Bildhintergrund, während sie ruhig und heiter ihre Pläne schmieden.

Arme Leute, sagt King-Lu einmal, bräuchten für den Anfang Kapital – oder ein Verbrechen. Als auf dem Anwesen des örtlichen Anführers eine einsame Kuh steht, die erste im ganzen Territorium, beschließen die beiden, das Tier heimlich nachts zu melken, mit der Milch Scones zu backen und diese auf dem Markt zu verkaufen. Die Leute stehen gierig Schlange, bald auch der Eigentümer der Kuh. Hinweis an Bäckereifachangestellte: Niemals denjenigen zuerst bedienen, der sich vordrängelt, es könnte böse enden.

Berlinale: Regisseurin Reichardt schrieb das Drehbuch mit dem Buchautor zusammen

Reichardt schrieb das Drehbuch mit Jonathan Raymond, dem Autor der Romanvorlage. Wieder gelang ihr ein atmosphärisch opulentes, dabei in seiner Bildsprache zurückgenommenes Porträt eines abgelegenen, stillen Amerika. Überraschenderweise ist „First Cow“ oft ziemlich lustig, etwa wenn Cookie sich mit solcher Höflichkeit der Kuh nähert und ihr in so zärtlichen Worten für ihren „Ehemann“ und das Kalb kondoliert, dass ihr die Milch einschießt.

Es sind kleine Gesten, die diesen so zarten wie monumentalen Film (bei Reichardt geht das) glitzern und funkeln lassen, so wie die angezupften Töne der sparsam eingesetzten Musik von William Tyler. Wie die Reste verklungener Lieder rieseln sie durch die Bilder, wie das Laub, das hier ständig den Waldboden bedeckt und sich wie alles Gestorbene am Ende in Erde verwandelt.

Wir gönnen dem Fim einen Goldenen Quirl

Ein Schneebesen ist zum Rühren da, aber noch nie rührte ein aus Zweigen zusammengebastelter Quirl, auf dem morastigen Boden liegend, derart die Herzen wie hier. Um der Kuh einen Bären zu wünschen, dafür ist es noch zu früh. Aber gäbe es einen Goldenen Quirl, so gebührte er auf jeden Fall Reichardt.

