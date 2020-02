Forum: Anne und ihre Angst vor dem Aufprall

„Anne at 13.000 ft.“ erzählt die Geschichte einer überforderten Erzieherin in Kanada. Glück findet Anne nur oberhalb der Erde.

Anne at 13.000 ft (Kanada): Rastlos klebt die Handkamera an ihrem Gesicht. Begleitet sie im Kampf mit den Kindern, im Streit mit den Kolleginnen, bei ihrer bewegten Rede auf einer Hochzeit. Anne (Deragh Campbell) driftet durch den Alltag, alles scheint ihr hier zuviel zu werden auf der Erde. Sie wirft mit dem Kaffeebecher, lacht hysterisch, sucht Halt, lässt los.

Nur wenn die 29-jährige irgendwo oben ist, weit weg von der Erde, auf dem Spielplatz, in ihrer Wohnung und besonders beim Fallschirmsprung, dann ist die Erzieherin in einem Kindergarten von Toronto ganz bei sich. Dann spielt der Wind in ihrem Haar, sie schließt die Augen, und die Kamera ruht mit ihr. Bis der nächste Fettnapf droht, die nächste Grenzüberschreitung, die sie nicht merkt, und die nächste Regel, die sie bricht.

„Anne at 13.000 ft.“ ist ein flirrendes Kammerspiel aus Kanada, minimal in seinen stilistischen Mitteln, maximal im spielerischen Ausdruck der überragenden Hauptdarstellerin Deragh Campbell und beeindruckend sicher in der Inszenierung von Regisseur Kazik Radwanski, der keine Lösung oder Erklärung für seine Hauptfigur anbietet. Aber dafür mitreißend die Studie einer Frau zeigt, die nach und nach sich selbst verliert. Atemlos, rastlos.

22.2. Cubix 9, 19 Uhr, 29.2. Cinemaxx 3, 21 Uhr, 1.3. Werkstattkino@silentgreen, 19.30 Uhr