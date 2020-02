Geboren aus einem Skandal: Das Forum-Programm wird 50

Berlin. Dieses Festival ist aus einem Skandal heraus entstanden, und wahrscheinlich gibt es kaum eine schlimmere Geburt, als sie das Forum-Programm anno 1971 erlebt hat. Wollte man doch aufrütteln, experimentierfreudig sein, eine Gegenbewegung bilden in schwierigen Zeiten mit dem Krieg in Vietnam, der Bürgerrechtsbewegung in den USA und dem Neokolonialismus in Südamerika und Afrika.

Ausgerechnet das Thema Vietnam hatte den Berlinale-Wettbewerb 1970 vorzeitig beendet, weil sich vor allem US-Jurypräsident George Stevens vom in den Bayrischen Wald verlegten Vietnam-Film „O.K.“ des deutschen Regisseurs Michael Verhoeven brüskiert fühlte, der die Vergewaltigung einer Vietnamesin durch US-Soldaten thematisierte.

Bilder, die nicht gefallen müssen und wehtun dürfen: der Anspruch, eine eigene durchaus radikale Sicht auf die Welt zu haben, in der nicht zwischen Dokumentarfilm und Spielfilm unterschieden wird, weil es eben keine absoluten Wahrheiten gibt außer dem persönlichen, individuellen Blick auf die Welt. So wollte das Forum 1971 als Reaktion auf den Skandal eine Gegenöffentlichkeit schaffen, dezidiert politisch und formal frei von Zwängen.

Tiefer Blick in die Black-Panther-Bewegung

Nicht umsonst hieß es zunächst Internationales Forum des Jungen Films, das die 1963 gegründeten „Freunde der Deutschen Kinemathek“ 1971 als Gegenfestival zum Wettbewerb entwarfen – mit der Option, die jungen, also frechen, eigenwilligen Werke über den eigenen Verleih später im Arsenal-Kino einem größeren Publikum regelmäßig zugänglich zu machen.

Zu seinem 50-Jährigen zeigt das Forum neben den aktuellen Filmen auch noch mal sein allererstes Programm von 1971. Das ist auch ein halbes Jahrhundert später noch immer gut für Entdeckungen. Auffällig ist dabei, wie sich zahlreiche Werke an Feindbildern abarbeiten, sich zu verbrüdern scheinen im Kampf für eine neue Sicht auf die alte Welt und die Kamera tief hineinhalten in die Konfliktherde.

So steigt Howard Alk in „The Murder of Fred Hampton“ mit blassen Schwarzweißbildern in die Welt der Black-Panther-Bewegung ein, in emphatische Predigten des charismatischen Anführers, und konterkariert die offizielle Version von dessen Ermordung bei einem Polizeieinsatz mit einer eigenen Beschreibung des Vorfalls. Die Wahrheit? Darf sich der Zuschauer selbst zusammenreimen…

Gegen Rassismus und Homophobie

Nur eins ist sicher: Es muss eine faszinierende Zeit gewesen sein, damals. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet in Rosa von Praunheims bahnbrechendem Schwulenfilm „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ wörtlich „Die Neger der Black-Panther-Bewegung“ erwähnt werden, um deren Rechte man (auch) kämpfen müsste.

Natürlich geht es von Praunheim in seinem überaus didaktischen Film um eine Abrechnung mit schwuler Selbstverleugnung und einem Aufruf zum mutigen Selbstbekenntnis. Aber das Feindbild - das Establishment und das Spießertum, der Rassismus und die Homophobie – war genre- und themenübergreifend klar, und die Filmsprache ist es dementsprechend auch.

Da passte es, dass sich das Forum auch Ländern aus der Dritten Welt widmete, die kinematographisch kaum erschlossen waren – und so Menschen zum Leben erweckte, die in der westlichen Gesellschaft bislang nur als Zerrbilder existierten.

Sozialstudie aus der Sahara

So liefert der mauretanische Regisseur Med Hondo, Vater des African Cinema, mit „Soleil O“ mit der Odyssee eines Schwarzen durch Paris eine bitterböse Farce über den Rassismus. „Wollen Sie denn nicht, dass die Afrikaner zu Ihnen kommen“?, fragt er zum Beispiel einen Weißen am schein-idyllischen Kaminfeuer. Eine Frage, die angesichts heutiger Migrantenströme zeitloser nicht sein könnte.

Und in dem wunderschön fotografierten Film „Remparts d’àrgile“ führt Regisseur Jean-Louis Bertuccelli tief in die Salzwüste Tunesiens (gedreht wurde allerdings in Algerien) am Rande der Sahara, wo die steinklopfenden Einheimischen im Dorf Tehouda mit einem Sitzstreik gegen die Lohnkürzung eines bebrillten, Anzug tragenden Unternehmers (Jean-Louis Trintignant) aufbegehren, bis der das Militär holt. Eine flirrende Sozialstudie, mit tiefem Respekt vor den Alltagsverrichtungen der Einheimischen – und eine wahre Entdeckung.

„O.K.“ läuft als Abschlussfilm

Und von denen gibt es reichlich im Jubiläumsprogramm: Sei es das Debüt des großen Griechen Theo Angelopoulos („Anaparastasi“), Nagisa Oshimas bitteres Familiendrama „The Ceremony“, der sechs Jahre vor seinem Skandalfilm „Im Reich der Sinne“ mit eleganten Zeitsprüngen von verpassten Beerdigungen, gescheiterten Beziehungen und verbotenen Hochzeiten erzählt, oder Luchino Viscontis Klassiker „Ossessione“ aus dem Jahr 1942.

Dazu frühe Vertreter des deutschen Autorenfilms von Helke Sander („Eine Prämie für Irene“) über Alexander Kluge („Der große Verhau“) bis zu Harun Farocki und Hartmut Bitomsky („Eine Sache, die sich versteht“).

21 Filme, die bei ihrer Präsentation im Jahre 1971 nicht umsonst „Programm“ hießen, laufen nun im Rahmen der Berlinale. 29 weitere lange, mittellange und kurze Produktionen sind dann im März im Arsenal zu sehen, vier Werke können aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht mehr gezeigt werden.

Nur ein Film, der lief damals nicht im Forum, aber sorgte für dessen Geburt: „O.K.“ von Michael Verhoeven wird zum krönenden Abschluss des Jubiläumsprogramms einmalig am 28. Februar um 17 Uhr in der Akademie der Künste am Hanseatenweg gezeigt.