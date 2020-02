Neue Forum-Chefin: „Ich fühle mich hier sehr zu Hause“

Berlin. So viel Jubiläum. So viel Neuanfang. Was für die Berlinale im Ganzen gilt, das gilt im Speziellen auch für das Forum, das lange als heimliches Gegenfestival galt. Auch hier musste der Chefposten neu besetzt werden, und auch hier muss nun gleich zum Amtsantritt ein Jubiläum gestemmt werden. Und was für eines: Das Forum wird 50. Und blickt gleich auf ein halbes Jahrhundert zurück.

Die neue Frau an der Spitze ist Cristina Nord, die langjährige Filmredakteurin der Tageszeitung „taz“, die als solche die Berlinale gut kennt und kritisch begleitet hat. Dabei ist das Forum immer schon ihre Lieblingssektion gewesen.

Das allererste Programm gibt’s ein zweites Mal

Vor fünf Jahren hat Nord dann ihre Journalistentätigkeit beendet und ist zum Goethe-Institut nach Brüssel gewechselt. Im Oktober hätte sie eigentlich das Goethe-Institut in Nairobi übernehmen sollen, hatte dafür auch schon begonnen, Kisuaheli zu lernen. Dann aber kam das Angebot vom Forum – und nun ist die 51-Jährige zurück in Berlin.

Dass sie gleich als Erstes eine Jubiläumsausgabe kuratieren darf, findet Cristina Nord in ihrem Büro im sechsten Stock des Filmhauses am Potsdamer Platz „schon verrückt“. Bevor sie offiziell ihr Amt angetreten hat, hat sie daher schon mit dem Vorstand des Arsenals – ihrem neuen Arbeitgeber – Ideen für das Jubiläumsprogramm zusammengetragen.

Lief im allerersten Forum-Programm und wird nun noch mal gezeigt: „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in er er lebt“.

Foto: IFB 2020

Dazu gehört, dass man die Hälfte des allerersten Programms von 1970 noch einmal zeigt, Filme wie der längst zum Klassiker gewordene „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ von Rosa von Praunheim, der damals die deutsche Schwulenbewegung begründet hat.

Die zweite Hälfte des allerersten Programms wird dann nach der Berlinale im Kino Arsenal gezeigt. Das soll aber nicht nur Retro-Charakter haben. Die Forums-Gründung 1970 sei ein sehr aufgeladener Moment in einer politisch sehr turbulenten Zeit gewesen, so Nord.

Läuft Encounters dem Forum dem Rang ab?

„Was mich interessiert, ist, wie man von heute auf diese Filme blickt, aus einer Zeit heraus, die politisch wieder sehr turbulent ist, wenn auch aus anderen Gründen.“

Zugleich ist die 70. Berlinale die erste, in dem das Forum quasi Konkurrenz aus dem eigenen Haus bekommt. Weil Carlo Chatrian, der neue programmatische Leiter der Berlinale, eine zweite Wettbewerbssektion namens „Encounters“ einführt, die neue filmische Sprachen entdecken soll. War das nicht gerade die Idee des Forums? Verkommt diese Sektion da nicht zur zweiten Wahl?

Die Frage bekomme sie derzeit oft gestellt, gibt die Forum-Chefin zu. Ihre Antwort fällt aber ganz pragmatisch aus: Wenn sie Chatrian wäre und sich mit etwas Neuem profilieren wollte, dann sei die Etablierung einer solchen Sektion „sehr naheliegend“. Sie glaube aber, dass die Ausrichtung eine andere ist.

Dieser Film eröffnet in diesem Jahr das Forum: „El Tango del viudo y su espejo defomante“.

Foto: Ruben Sotoconil, Shenda Román

Eine Gründungsidee des Forums sei es ja gerade gewesen, keine Preise zu vergeben, keine Konkurrenz zu schaffen. Gleichwohl kann es Cristina Nord verstehen, wenn es für Filmemacher an einem bestimmten Punkt ihrer Karriere sehr fördernd sein könne, einen Preis zu gewinnen, um wahrgenommen zu werden. „In solchen Fällen muss man abwägen, was wichtiger ist: mein Sektionsinteresse oder das Interesse des Filmemachers.“

Man kommt sich „nicht oft“ ins Gehege

Chatrian und sie seien sich aber „nicht oft ins Gehege gekommen“. Und wenn mal beide Sektionen Interesse an einem Film gehabt hätten, „sind wir in einen sehr ergebnisoffenen Dialog getreten und haben uns immer einigen können“. Von einem Forum zweiter Wahl will sie deshalb nichts hören. „Es war überhaupt nicht so, dass man wegen Encounters nicht mehr an interessante Filme herankommt“, stellt sie klar.

Sie fühle sich hier sehr zu Hause, sagt Cristina Nord über das Forum. Lampenfieber hat sie keines. Noch nicht. Das könne aber am Abend vor der Eröffnung noch kommen. „Ich denke immer, irgendetwas müssen wir vergessen haben. Aber ich wüsste nicht, was.“