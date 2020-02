King Vidor, der Großmeister aller Klassen

Berlin. Wer heute von „Digital Natives“ spricht, meint jene Generation, die mit den Handys und dem Internet aufgewachsen ist. Sie bewegt sich so selbstverständlich in der digitalen Welt, als hätte es Telefonzellen mit Wählscheiben oder Videokassetten nie gegeben. In einer vergleichbaren Wendezeit wächst der 1894 in Texas geborene Holzhändlersohn King Wallis Vidor auf, dem auf der Berlinale die diesjährige Retrospektive gewidmet ist.

Als „Celluloid Native“ ist er nicht mehr auf Bücher, Musik oder Fotografien angewiesen. Für ihn wird das Kino zum selbstverständlichen Medium, dem er sich bereits in jungen Jahren mit grenzenloser Begeisterung widmet.

Enorme Bandbreite vom Sozialdrama bis zum Western

Frei von jeder Tradition orientiert er sich in erster Linie am technischen Fortschritt und wird auch, im Gegensatz zu manch anderem, die späteren Entwicklungen vom Stumm- zum Tonfilm, von Schwarzweiß zur Farbe als willkommene Ausweitung der eigenen Möglichkeiten wahrnehmen.

Früher Megaerfolg: „Die große Parade“ von 1925.

Foto: Filmarchiv Austria, © 1925 Turner Entertainment.

Bereits im Teenageralter arbeitet er hinter der Kamera und dokumentiert tagesaktuelle Ereignisse. 1915, zwei Jahre nach Fertigstellung seines ersten eigenen Kurzfilms „The Grand Military Parade“, ziehen er und seine Frau Florence nach Hollywood, um Karriere zu machen. Sie als Schauspielerin, er als buchstäblicher „King“ der Traumfabrik.

„Er war sich absolut sicher, dass er ein großer Regisseur werden würde,“ sollte sich Florence King später erinnern. Er sei überzeugt gewesen, er müsse sich lediglich, „etwas überlegen und es dann einfach machen. Er hatte dieses sehr offene, fast kindliche Lächeln. Aber niemand nahm ihn ernst.“

Die eigene Gattin als Hauptdarstellerin

Immerhin, angestellt von einem Jugendrichter, kann sich Vidor als Drehbuchautor und Regisseur von Kurzfilmen über Wasser halten. Drei Jahre später entsteht sein ältester erhaltener Film, der 26 Minuten kurze „Bud’s Recruit“. Die pädagogisch wertvoll gemeinte Lektion in Sachen Kriegsdienst und Patriotismus läuft auch auf der Berlinale, im Doppelprogramm mit dem ein Jahr später entstandenen Nachkriegsdrama „Die andere Seite“.

Es ist einer der insgesamt zwölf Film Vidors, in dem auch die bereits gut im Geschäft befindliche Florence zu sehen ist. Sie hat nach der Scheidung des Paars 1924 noch einige Erfolge, unter anderem. mit Ernst Lubitsch, muss aber nach der Einführung des Tonfilms ihren Beruf aufgeben.

Der jüngst verstorbene Kirk Douglas 1955 in „Mit stahlharter Faust“ von 1955.

Foto: Berlinale 2020

Ganz im Gegensatz zu ihrem Ex-Mann. 1925 avanciert King Vidors Antikriegsfilm „Die große Parade“ zum erfolgreichsten Film der Kinogeschichte, bis er 14 Jahre später durch „Vom Winde verweht“ abgelöst wird. „Halleluja“, sein ausschließlich mit schwarzen Darstellern besetztes Tonfilmdebüt, brachte ihm 1930 seine zweite Oscar-Nominierung ein.

Legendärer Western „Duell in der Sonne“

1939 springt er seinem alten Freund Victor Fleming bei, der eben „Vom Winde verweht“ drehen muss, und übernimmt klammheimlich die letzten Regiearbeiten an „Der Zauberer von Oz“. Vidors erste Erfahrung mit dem Farbfilm lief auf der Retrospektive vor fünf Jahren, „Glorious Technicolorfilme“, allerdings natürlich unter Flemings Namen, und ist nun nicht noch einmal auf der Berlinale zu sehen.

Dafür gibt die Retrospektive mit insgesamt 35 Filmen aus fünf Jahrzehnten nun einen umfangreichen Querschnitt durch das enorm vielseitige Schaffen Vidors, vom Sozialdrama über Genrefilme und Melodramen bis hin zu zum biblischen Kostümschinken, inklusive aller sechs Technicolor-Filme. Von dem epischen Aufsteiger-Drama „Ein amerikanisches Märchen“ von 1944 über den legendären, drei Jahre später erschienenen Western „Duell in der Sonne“ bis hin zu „Krieg und Frieden“ von 1956.

Epischer Bibelfilm: „Salomon und die Königin von Saba“ mit Yul Brynner und Gina Lollobrigida.

Foto: Berlinale 2020

In dieser opulenten, mit satirischen Spitzen auf das höfische Leben gespickten Tolstoi-Adaption erscheint Henry Fondas Jongleur-Nummer mit Krim-Sekt-Flaschen in genauso schillernden Farben wie die golden glänzenden Epauletten auf den Schultern des Offiziers Bolkonsky.

Chatrian schwärmt von Vidors Männern

Den durfte Mel Ferrer angeblich nur spielen, weil seine damalige Frau Audrey Hepburn ebenfalls mit von der Kamera stand, als Natahsa Rostova. Gedreht wurde 1956 in Italien. Es war einer von Vidors mehreren Ausflügen in das alte Europa, mithin zu seinen Wurzeln. Sein Großvater Károly Vidor war in Folge der Ungarischen Revolution 1848/49 in die USA geflohen.

Obwohl der Regisseur auf der Berlinale 1961 den Vorsitz der Jury innehatte und dort dem viel versprechenden Regiedebütanten John Schlesinger zu einem Goldenen Bären verhalf, wurde der 1982 verstorbene King Vidor erst posthum ins Berlinale-Programm eingeladen. Mit „Ein Mädel mit Tempo“, „Ein amerikanisches Märchen“ und „Duell in der Sonne“ waren seit 1988 lediglich drei seiner Filme in verschiedenen Retrospektiven zu sehen.

Der frühere Filmkritiker Carlo Chatrian scheint sich daher besonders über seine erste Retrospektive als Berlinale-Direktor zu freuen und steuerte zum wie gewohnt im Verlag Bertz + Fischer erscheinenden, opulenten Katalog gleich ein 16-seitiges Essay bei. „Vielleicht sind Vidors Männer immer in Bewegung,“ mutmaßt Chatrian dort, „weil sie mehr oder weniger dazu gezwungen werden – und das ist ihre Rettung.“ Wer wen mehr oder weniger zu der Programmierung der diesjährigen Retrospektive gezwungen haben mag, bleibt offen. Die Berlinale-Bilanz in Sachen King Vidor darf in jedem Fall als gerettet gelten.