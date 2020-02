Jonas Dassler: „Über mich zu reden, fällt mir nicht leicht“

Er ist ein Berlinale-Seriengänger. Vor zwei Jahren hatte Jonas Dassler seinen ersten großen Berlinale-Auftritt: in dem Film „Das schweigende Klassenzimmer“. Im vergangenen Jahr dann war er mit Fatih Akins „Der goldene Handschuh“ im Wettbewerb. Als Massenmörder, mit einem Maskenbild, unter dem er nicht zu erkennen ist. In diesem Jahr wird ihm auf dem Festival noch eine andere Ehre zuteil: Er wird als einer der zehn European Shooting Stars vorgestellt. Wir trafen den 23-jährigen Schauspieler vorab im Zoo Hotel.

Berliner Morgenpost: Wie fühlt man sich als Shooting Star?

Jonas Dassler: Sehr geehrt. Als ich nach Berlin zog, war die Berlinale das Erste, was ich kennen lernte. Ich hatte mein Vorsprechen an der Schauspielschule am 12. Februar 2014, da war gerade Berlinale. Seither begleitet sie mich. Shooting Star sein zu dürfen, ist eine total große Auszeichnung. Schon weil man sich da in so eine Reihe von Kollegen einreihen darf, die mich alle spielerisch inspiriert haben.

Sie waren auf drei Berlinalen hintereinander groß dabei. Es scheint keine mehr ohne Sie zu geben?

Ich muss ja mit Franz (Rogowski, die Red.) mithalten (lacht). Nee, Quatsch. Wenn man mir das prophezeit hätte, hätte ich das nie geglaubt.

Für „Das schweigende Klassenzimmer“ mit Jonas Dassler gab es auf der Berlinale 2018 viel Lob.

Foto: dpa

Ist man aufgeregt bei all den Kollegen, die schon mal Shooting Stars waren? Holt man da womöglich auch Tipps von denen?

Das sollte ich dringend machen. Ich habe ja keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und es ist ja auch eine seltsame Situation. Ich darf Filme machen und gewöhnlich bewerbe ich die. Jetzt muss ich mich auf einmal selber bewerben. Über mich zu reden, fällt mir ehrlich gesagt nicht so einfach. Umso mehr freue ich mich auf den Kontakt mit den Shooting Stars aus anderen Ländern. Der Rest ist Bonus.

In der Öffentlichkeit stehen Sie nicht so gern?

Nee, nicht so richtig. Wenn du einen Film machst, gehört das aber natürlich dazu, auf eine Premiere zu gehen. Und auf dem Teppich zu stehen. Da verkleidet man sich ein wenig, zieht sich einen schönen Zwirn an, und dann macht das auch Spaß.

Wie bereiten Sie sich vor auf den Rummel, der da auf Sie zukommt?

Letztes Jahr war alles etwas aufreibender. Da hatte ich den Film „Der goldene Handschuh“ und gleichzeitig noch eine Premiere am Maxim Gorki Theater. Am Tag der Eröffnung war Generalprobe, dann war an einem Abend Premiere des Stücks, am Tag darauf zweite Vorstellung, wieder einen Tag später Filmpremiere. Da konnte ich mich überhaupt nicht vorbereiten. Das war aber auch ganz gut. So bleibt man in dem ganzen Tohuwabohu irgendwie drin. Diesmal habe ich mehr Ruhe. Die werde ich dann auch nutzen. Auch wenn am Ende des Festivals doch wieder drei Vorstellungen am Gorki anstehen. Das bleibt nicht aus.

Bei „Der Goldene Handschuh“ gab es 2019 äußerst kontroverse Diskussionen. Auch wenn Dassler durchweg gelobt wurde.

Foto: dpa

Sie haben schon vier Nachwuchspreise bekommen. Ist dann auch mal gut mit Nachwuchs? Sind Sie nicht schon längst weiter?

Ich bestimme diese Kategorie ja nicht. Aber ich sehe mich selber noch als Nachwuchs. Ich mache das erst seit fünf Jahren. Ich glaub’ schon, dass ich da noch sehr am Anfang stehe. Und ich weiß auch nicht, ob das mal aufhört. Ob man mal irgendwann sagt, jetzt bin ich ein fertiger Schauspieler.

Das „Klassenzimmer“ wurde gefeiert. Beim „Handschuh“ aber gab es teils vernichtende Kritiken – auch wenn Ihre Leistung geschätzt wurde. Hat Sie das mitgenommen?

Ich habe das gar nicht so negativ wahrgenommen. Ich fand sehr spannend, was der Film ausgelöst hat, wie heftig die Leute darauf reagiert haben: mit Hass, Ekel, mit körperlichen Zuständen. Aber klar macht es ‘was mit einem, wenn die Kritiken nicht so gut sind. Ich versuche, die möglichst nicht zu lesen. Das ist für mich zu nah, ich kann mich noch nicht davon freimachen.

War die Schauspielerei schon immer Ihr Traum? Oder gab es einen Erweckungsmoment?

Eigentlich träumte ich davon, Rockstar zu werden. In der Schule hatte ich eine Punkband, na ja, Punk halt, den man in der fünften Klasse macht. Ich fand das immer klasse, Musik zu machen, auf der Bühne zu stehen. Irgendwann kam dann die Theaterlehrerin auf mich zu. So kam ich zu meiner ersten Hauptrolle, und so kam eines zum anderen. Ich hatte verkürztes Abitur und musste mich bereits mit 16 fragen, was ich mal werden will. Da habe ich mich halt an Schauspielschulen beworben.

Jonas Dassler in „In My Room“ am Maxim Gorki Theater.

Foto: Ute Langkafel/Maifoto

Wie viele Ablehnungen mussten Sie dabei durchstehen?

Andere haben das 14 bis 20 Mal gemacht. Das kann ganz schön auf die Psyche gehen. Ich hatte das Glück, dass ich da nicht so oft durchmusste. Mich hat die Ernst Busch Schule genommen, ich hatte schon vor dem Abitur einen Studienplatz.

Und war Berlin Ihre Wunschstadt?

Es war halt der größtmögliche Kontrast zu Remscheid, wo ich herkomme. Das war reiner Zufall, dass ich hier angenommen wurde. Aber das war schon ein Sehnsuchtsort.

Sie hatten gleich eine Studieninszenierung an der Schaubühne und wurden dann jüngstes Ensemblemitglied am Gorki Theater. Ist das Talent? Oder auch viel Glück?

Ich mach’ halt das, was ich kann und versuche es so gut zu machen, wie es geht. Aber natürlich ist da Glück dabei. Deshalb habe ich auch eine große Demut. Ich kenne viele wunderbare Kollegen, die nicht so viel Glück hatten. Und es ist auch leider nicht nur ausbleibendes Glück, was Erfolg verwehrt, sondern ein teils immer noch veraltetes System, das historische Geschlechterbilder und kulturelle Vorurteile einfach reproduziert und teils rassistisch agiert. Ich habe viele Kollegen, deren Arbeit aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft nicht wahrgenommen wird. Ich bin in einer privilegierten Situation. Das muss man wissen und verantwortungsvoll damit umgehen.

Dassler im Gespräch mit Morgenpost-Redakteur Peter Zander.

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Und was reizt Sie am Gorki?

Für mich war das der größtmögliche Gegenentwurf zur Ernst Busch. Am Gorki wurde mein Blick noch mal völlig erweitert. Da habe ich zum ersten Mal Stücke gesehen, wo eine andere Dramatik aufgeführt wird, wo Spiel anders gedacht wurde. Wo Diversität auf der Bühne tatsächlich stattfindet und auch die Geschichten und die Spielweisen divers sind. Das war für mich das größte Glück.

Wo sehen Sie sich in Zukunft? Beim Theater? Oder mehr beim Film?

Ich möchte gern beides weiter machen. Aber so viel denke ich darüber gar nicht nach. Wenn ich was gelernt habe in den fünf Jahren, dann, dass die Sachen sowieso kommen, wie sie kommen.

Jetzt sind Sie European Shooting Star. Reizt es Sie, auch mal Ausland zu spielen?

Klar, schon. Das hängt aber immer von der Produktion ab, ob das Buch gut ist, ob der Regisseur toll ist. Wenn die Leute Interesse an mir haben, freut mich das natürlich. Und im Ausland ist die Kinolandschaft leider viel progressiver als hier in Deutschland. Ich muss aber nicht auf Teufel komm raus was machen, nur weil da der Stempel „International“ drauf ist.