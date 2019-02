Berlinale 2019: Das lange Warten auf die Karten

Berlin. Als zwischen Natalie Leitner und der Berlinale-Kasse nur noch eine Dame steht, da hat sie gut zweieinhalb Stunden Warten in den Beinen und zwei Wünsche offen. Die Nummern: 170893 und 130801. Leitner ist 26 Jahre alt, will Regisseurin werden und ist verrückt nach der fantastischen Filmwelt von Wes Anderson und dem chinesischen Wuxia-Genre. Sie ist keine Anfängerin. Das verrät der handlinierte Berlinale-Stundenplan mit den Zahlenreihen darin. Denn hier, an der Vorverkaufsstelle in den Potsdamer Platz-Arkaden, verstehen die Verkäufer keine Filmtitel – nur Vorstellungsnummern.

Jetzt sammelt die Frau am Schalter ihre 13 Tickets von der Theke, Leitner wirft ein letztes Mal den Kopf in den Nacken, blickt prüfend auf die Anzeigetafel über der Kasse, auf der drei Farben über Wohl und Übel in der Filmfan-Schlange entscheiden: grün steht für verfügbar, gelb für jetzt wird es knapp und rot für Pech gehabt. Leitners Filme stehen gerade nicht auf der Anzeige.

Am Montagmorgen, drei Tage vor dem offiziellen Beginn der 69. Berlinale hat das obligatorische Anstehen für die Tickets begonnen. Um zehn Uhr haben die Kassen geöffnet. Teilweise seit dem Vorabend warteten da manche Filmfans schon, ausgestattet mit Schlafsäcken, Campingstühlen und Isolierkannen, um die ersten Karten für das Filmfestival zu bekommen.

Muss man das Cineasten in Zeiten von digitalen Bezahlsystemen und Online-Event-Portalen antun? Ja, so die Antwort aus der Berlinale-Zentrale. „Manche würden sich vermutlich beschweren, wenn wir ihnen dieses Berlinale-Erlebnis nehmen“, sagt Sprecherin Cora Frischling. Aber im Ernst: Langfristig versuche man einen reinen Online-Verkauf einzuführen. Doch einfach sei das nicht. Technisch komme man bei dieser Masse an Vorführungen schnell an die Grenzen. Außerdem wäre online wohl alles noch schneller ausverkauft, man müsste ein Kontingentsystem ausklügeln.

Und hört man sich am Montagmorgen in der Schlange am Potsdamer

Platz um, dann stößt man auf viel Verständnis fürs analoge Schlangestehen. Allerdings haben viele hier auch die nötige Zeit. Gerhard Thorns etwa ist 67 Jahre alt und Rentner. Er stellt sich seit Jahrzehnten geduldig in die Berlinale-Schlange und sagt, irgendwie habe das auch seinen Charme. Erst stand er 20 Minuten von der einen Seite am weißen Kassenhäuschen an – nur für Master-Card-Besitzer. Jetzt steht er von der anderen Seite an. Gegen Mittag warten rund 200 Filmfans in den Arkaden auf ihr Glück.

Auch Christina Stahl, 35, verbringt ihre Mittauspause in der Ticket-Schlange. Wenn es länger dauert, will sie die Minusstunden an anderen Tagen abarbeiten. „Das Positive ist ja“, sagt sie, „dass ich hier genug Zeit habe, das Programm zu studieren.“

Das Berlinale-System läuft so: immer drei Tage vor der Filmvorführung werden die Tickets zum Verkauf freigegeben. Pro Person maximal zwei Karten pro Film. Schon jetzt kann man alle Tickets für den Publikumstag (Sonntag, 17. Februar), für Filme im Friedrichstadt-Palast, HAU Hebbel am Ufer und die Kiez-Reihe kaufen.

Es gibt vier Vorverkaufsstellen: In den Potsdamer-Platz-Arkaden, im Kino International an der Karl-Marx-Allee, im Haus der Berliner Festspiele in Wilmersdorf, in der Audi-City Berlin am Kurfürstendamm und in den Theaterkassen von Eventim – sowie online. Dort werden Karten für die gleichen Vorstellungen wie an den Kassen verkauft. Nur speisen sie sich aus anderen Kontingenten. Was digital ausverkauft ist, kann an der Kasse also noch verfügbar sein.

Das erklärt, warum Natalie Leitner in der Schlange am Potsdamer Platz unentwegt auf ihr Handy blickt. Ihr Freund sitzt zuhause am Rechner. Während sie 50 Seiten eines Romans gelesen hat, konnte er ein paar Tickets online kaufen. Jetzt trägt Leitner an der Kasse ihre Nummern vor. Je zwei Karten will sie. Für „37 Seconds“, ein humorvoller Film über die Selbstfindung einer japanischen Manga-Zeichnerin im Rollstuhl. Dieser Wunsch wird erfüllt. Der zweite nur zur Hälfte. Leitner will mit ihrem Freund zu einem Workshop über Requisiten in Animationsfilmen. Der Seminar-Leiter hat die Welten in Leitners geliebten Wes-Anderson-Filmen modelliert. Was sie auf der Anzeige über der Kasse nicht mehr sehen konnte: der Workshop stand auf gelb, fast ausverkauft. Eine letzte Karte gibt es noch. Leitner sagt: „Dann nehme ich die gerne“. Der Freund muss Zuhause bleiben. Übermorgen will sie wieder Schlange stehen.

Für Filmfans mit weniger Zeit hat die Berlinale-Sprecherin Frischling einen einfachen Tipp. Abseits des Wettbewerbs Karten suchen, Filme mit weniger Stars und in kleineren Kinos: „Je weiter vom Potsdamer Platz entfernt, desto höher die Chancen.“